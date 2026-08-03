Mervin, agricultor: “No se trataba del aspecto económico, simplemente no quería ver destruido mi trabajo, se me parte el corazón”

En un contexto en el que los centros urbanos demandan cada vez más terrenos para expandirse, un agricultor de Pensilvania tomó una decisión que sorprendió a muchos. A pesar de haber recibido una oferta superior a los 15 millones de dólares por sus tierras, prefirió rechazarla para evitar que las granjas donde pasó gran parte de su vida fueran reemplazadas por nuevas construcciones.

Se trata de Mervin Raudabaugh, un hombre de 86 años que vive en el condado de Cumberland y que decidió no vender sus 105 hectáreas a desarrolladores interesados en construir un complejo de centros de datos. En diálogo con el medio local Fox 43, el agricultor explicó que la propuesta económica, que equivalía a unos 60.000 dólares por hectárea, nunca logró convencerlo. “No me interesaba destruir mis granjas. Esa era la cuestión fundamental. No se trataba tanto del aspecto económico. Simplemente no quería ver destruidas estas dos granjas”, afirmó.

Mervin Raudabaugh explica por qué no quiere vender su granja

Para el granjero, el valor del lugar va mucho más allá de lo material. Allí pasó la mayor parte de su vida, formó una familia y atravesó algunos de los momentos más importantes y difíciles de su historia personal. Incluso recordó que, cuando era adolescente, su madre murió en la finca familiar y ese hecho cambió por completo su destino. En ese momento cursaba el penúltimo año de la escuela secundaria, pero debió asumir el trabajo en el campo para mantener a su familia.

“Yo era el encargado de ordeñar esas vacas antes de ir al instituto. Falté 31 días en mi último año, y nunca me echaron de menos. Era así de popular”, comentó entre risas. Luego agregó con seriedad: “Pero me encantó”. Con el paso de los años, también fue allí donde, junto a su esposa Anna Mae, crió a sus hijos y construyó la vida que siempre soñó.

Además del vínculo emocional con la propiedad, el agricultor aseguró que otra de las razones para rechazar la oferta fue su preocupación por el avance de la urbanización sobre las tierras productivas. “Me parte el corazón pensar en lo que va a pasar aquí, porque solo la tierra que se conserve permanecerá. El resto, cada centímetro cuadrado, se urbanizará. La familia campesina estadounidense está en serios problemas”, expresó.

El hombre espera que en un futuro sus campos sigan creando vida (Foto: Fox 43)

Según contó, durante los últimos años observó cómo distintos desarrollos inmobiliarios modificaron el paisaje de la zona e incluso provocaron que varios vecinos abandonaran el lugar. Con ese panorama en mente, optó por una alternativa distinta: vender los derechos de urbanización de su propiedad al Programa de Preservación de Tierras del municipio de Silver Spring por una suma cercana a los 1,9 millones de dólares.

Este programa, creado en 2014, busca proteger terrenos con alto valor ambiental y agrícola, preservando espacios abiertos, bosques, humedales, cursos de agua y campos productivos frente al avance de nuevos desarrollos urbanos. Raudabaugh sostuvo que su propiedad reúne todas esas características y destacó la riqueza natural del lugar. “No encontrarás algo así en ningún otro lugar. Tendrías que buscar muchísimo para encontrar tanta tierra fértil. Es un paraíso para la vida silvestre, con todo tipo de animales, desde ciervos hasta tortugas”, aseguró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA