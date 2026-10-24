Mesa para dos: el detrás de escena de la nueva experiencia gastronómica de American Express Platinum

Una mesa para dos. Un menú creado para la ocasión. Y detrás de cada plato, muchas historias que forman parte de una experiencia gastronómica.

Desde la elección de los productos hasta las decisiones que definen cada preparación, la cocina reúne un trabajo que va mucho más allá de lo que se ve en el plato. Ese proceso es también el punto de partida para conocer Dining for Two, el nuevo beneficio de American Express Platinum que invita a sus Socios a descubrir experiencias culinarias especialmente diseñadas para compartir en una cuidada selección de restaurantes del país.

Julián Galende y Olivia Saal en la cocina de Alcanfor.

“En American Express buscamos permanentemente sorprender a nuestros socios a través de propuestas que van más allá de los beneficios tradicionales y les permitan disfrutar experiencias memorables. Dining for Two refleja esta búsqueda: combina nuestra pasión por la gastronomía con la posibilidad de ofrecer a los Socios Platinum algo verdaderamente especial, como disfrutar de algunos de los mejores restaurantes del país de una manera diferente y exclusiva”, señala Manuel Cascante, Country Manager de American Express Argentina.

La propuesta está disponible desde el 28 de septiembre hasta el 17 de noviembre de 2026 y reúne restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Rosario. Cada uno creó un menú para dos personas inspirado en su identidad y su manera de entender la cocina.

El trabajo detrás de cada plato

Para conocer cómo se desarrolla la propuesta, Olivia Saal, embajadora de gastronomía de American Express Platinum, visitó Alcanfor, el restaurante de Villa Crespo a cargo del chef Julián Galende, formado en reconocidos restaurantes de Francia y Buenos Aires. Allí, Olivia recorrió la cocina junto al chef para conocer el proceso de creación del menú desarrollado para Dining for Two.

La cocina de Galende hace foco en el producto de estación.

En Alcanfor, la propuesta gastronómica parte del producto. La cocina de Galende tiene una mirada contemporánea, con protagonismo de los ingredientes de temporada, los vegetales y el trabajo con pequeños productores.

Ese modo de trabajar también se refleja en el menú de Dining for Two. Galende y su equipo pensaron una propuesta para el programa, respetando la identidad de Alcanfor y buscando que cada plato tuviera sentido dentro de la experiencia.

Julián Galende en la previa de Dining for Two.

Según explicó el chef, la carta de la noche estuvo inspirada en la primavera. El puerro fue uno de los protagonistas. “Es un vegetal que tiene mucha profundidad y hoy lo hacemos confitado con unas habas y una salsa clásica francesa que me encanta”, afirmó Julián.

Durante el encuentro, el chef compartió algunas de las decisiones que hay detrás de cada preparación: cuál es el producto elegido, cómo se trabaja y cuánto tiempo y dedicación requiere cada plato. Un recorrido por el proceso creativo que permite conocer otra dimensión de la experiencia gastronómica.

La propuesta de Alcanfor para Dining for Two.

Una experiencia diferente en cada restaurante

Uno de los diferenciales de Dining for Two es que cada restaurante participante desarrolla su propia propuesta de acuerdo con su identidad y su estilo de cocina.

El beneficio incluye un menú de cortesía para dos personas, con una selección de entradas, platos principales y postres. La idea es que cada lugar pueda expresar su personalidad a través de una experiencia pensada especialmente para la iniciativa.

En la Ciudad de Buenos Aires participan Albur, Alcanfor, Aldo’s, Bravado, Happening Costanera, La Dolfina, La Mar, Mercado de Liniers, Nika, Norimoto, Osaka Madero, Osaka Palermo, Piedra Pasillo y Tanta.

El beneficio incluye un menú de cortesía para dos personas.

En el interior del país, la propuesta llega a Refinería Rosario, en Rosario; El Papagayo, en Córdoba; Malma, en Neuquén; y Zonda y La Vida, en Mendoza.

La diversidad de restaurantes hace que Dining for Two ofrezca una experiencia diferente en cada lugar. Pero hay algo que todos comparten: el placer de reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de momentos que se vuelven especiales.

Cómo acceder a Dining for Two

Para disfrutar del beneficio, los Socios Platinum pueden reservar una cena para dos personas únicamente a través de la App Amex Experiences, seleccionando el restaurante, el día y la franja horaria, sujetos a disponibilidad.

Para más información o limitaciones aplicables consulte en americanexpress.com/ar/platinum

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