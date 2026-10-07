Mimi Rogers, la primera esposa de Tom Cruise, quien lo introdujo en la Cienciología

Cuando se conocieron en 1985, ella tenía 29 años y él, 23; se casaron en 1987, en una ceremonia secreta y sin periodistas, pero a los tres años él le pidió el divorcio, según ella, porque quería ser monje

“Quiero a mi esposa más que a nada en el mundo. Es mi mejor amiga. Simplemente me gusta mucho estar con ella, ¿sabés? La amo.” Así hablaba Tom Cruise de la actriz Mimi Rogers en una entrevista que la Rolling Stone (RS) le hizo a fines de 1989. En ese entonces, el actor tenía 27 años y hacía tres que se había casado con ella. La nota no dejó pasar un detalle, el mismo que destacaron todos los medios de la época: Mimi era seis años mayor que Tom.

Poco antes de separarse, Tom Cruise hablaba de Mimi Rogers como su mejor amiga y la persona que más quería en el mundo (Foto: Getty Images)

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En esa misma charla el actor contó el impacto de ese vínculo en su vida: “Nunca me había enamorado. Desde que estoy con ella, me abrí mucho. Creo que me ayudó a ser mejor actor. Vivimos muchas cosas juntos. Lo compartimos todo. Eso es lo mejor de la vida. Si no, la vivís con mucha tristeza, soledad y enojo”.

Remarcó que antes de conocerla se sentía “bastante solo” y que, aunque le gustaban algunas chicas, nunca se había enamorado. Parecía una relación idílica entre dos personas que compartían, además de la vida, la profesión. Pero, como pasa muchas veces en Hollywood, ese amor eterno resultó ser mucho más efímero de lo que planteaba en la entrevista...

Mimi Rogers, la primera esposa de Tom Cruise

Una actuación digna de un Oscar

Lo curioso es que aquella romántica edición de Rolling Stones coincidió en los kioscos con un ejemplar de Los Angeles Times que anunció en su tapa, con letras de escándalo, que Tom Cruise y Mimi Rogers se estaban separando.

La noticia trascendió a la prensa a través de un comunicado conjunto: “Decidimos solicitar el divorcio”, decía. Y explicaba que habían tenido problemas que no pudieron resolver “incluso después de trabajar en ellos durante un tiempo”.

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Tan solo tres años después de haberse casado, Tom Cruise y Mimi Rogers anunciaron con un comunicado que habían solicitado el divorcio (Foto: Getty Images)

La noticia no sorprendió a los fans. Incluso el reportaje de Rolling Stones, entre las declaraciones de amor de Tom Cruise, citaba a distintos tabloides que ya contaban que la pareja vivía separada. Y daban precisiones: aseguraban que ella echó al actor de la casa que compartían en Los Ángeles.

Los rumores en los tabloides contaban que Mimi había echado a Tom Cruise de la casa que compartían en Los Ángeles (Foto: Getty Images)

Una mujer brillante

Para entender el final hay que conocer el principio, volver cinco años atrás, a una cena, una fiesta que cruzó sus caminos. Era 1985, año en que ella salía con un amigo del actor, a quien también le llevaba seis años. Cruise recordó el impacto que le generó en ese momento: Mimi le había parecido una mujer “extremadamente brillante”.

Mimi y Tom se conocieron en una cena en 1985, y él recordó que en ese momento ella le pareció una mujer extremadamente interesante (Foto: Getty Images)

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Los dos estaban en puntos distintos de sus carreras. Él ya era una joven estrella en ascenso, estaba preparando Top Gun, una de sus películas más emblemáticas, mientras que ella todavía esperaba su gran oportunidad.

Mimi había nacido en Florida como Miriam Spickler, hija de un ingeniero civil que cambiaba de trabajo con frecuencia. Según de The Telegraph, odiaba tanto cambiar de escuela que hizo un curso acelerado para terminar la secundaria antes de tiempo.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como asistente social. En 1980, después de divorciarse de su primer marido, Jim Rogers, de quien conservó el apellido artístico, se mudó a Los Ángeles. Ahí empezó a conseguir sus primeros papeles: apareció en series como Magnum y Hill Street Blues.

Hay un dato de la infancia de Mimi que tuvo relevancia en Tom Cruise para el resto de su vida: Philip C. Spickler, el papá de ella, fue un miembro destacado de la Iglesia de la Cienciología y estuvo cerca de su fundador, L. Ron Hubbard. De hecho, ella creció dentro de ese movimiento, del que también formaba parte su primer marido.

Años más tarde, en una entrevista con Playboy en 1993, Mimi contó sobre esa etapa: “Fue una filosofía religiosa que me moldeó y formó, fue parte de mi educación. Así que, en ese sentido, siempre estará presente”. Cuando conoció a Cruise, ella lo introdujo en esta doctrina y “lo tomó bajo su ala” para guiarlo en ese proceso. Aunque más tarde ella dejó la Iglesia, Tom se convirtió en uno de sus miembros más conocidos.

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Mimi se crio en el seno de la Cienciología, y lo introdujo a Cruise en esa filosofía, que mantiene hasta hoy (Foto: Getty Images)

Cuestión de suerte

Tom y Mimi se casaron el 9 de mayo de 1987 en Nueva York, en una boda secreta, con muy pocos invitados, oficiada por un ministro unitario. No hubo periodistas. El padrino de casamiento fue el actor Emilio Estévez, hijo de Martin Sheen. La mamá de Cruise, Mary Lee South, en una entrevista con la revista People definió a su nueva nuera: “Es de primera”, dijo.

Fue un buen año para los dos: Tom disfrutaba las mieles del éxito de Top Gun y Mimi consiguió su primer protagónico en el thriller La sombra del testigo, de Ridley Scott. Estaban felices y se les notaba.

Los actores se casaron en Nueva York, en 1987, con una ceremonia casi secreta (Foto: Getty Images)

Había complicidad: se mostraban juntos, cariñosos. Lo lógico en una pareja enamorada, de recién casados. Ella lo acompañó durante todo el rodaje de Rain Man y de Nacido el 4 de julio, dos películas fundamentales en la carrera de Tom Cruise. Él mismo consideró que, sin el apoyo de su esposa, no hubiera podido terminar de rodar esa última película. “Por la intensidad física y emocional”, explicó.

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Los logros de Rogers parecían menores al lado de los de su marido. Tiempo después del divorcio, en 2001, un periodista le preguntó si le molestaba quedar eclipsada por la fama de Tom. “No, en absoluto. Yo hacía mi trabajo... Si no tenía el éxito comercial que tenía Tom, bueno, eso es cuestión de suerte”, respondió.

Acto seguido, sin mediar preguntas, agregó: “El estrellato no era realmente un problema. Lo que sí me molestaba era la cuestión de la edad”.

Y explicó: “Algunos tabloides lo mencionaban todo el tiempo y exageraban la diferencia de edad entre Tom y yo. ¡Cada seis meses parecían agregarme un año a mi edad!”.

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Ser “la esposa de Tom Cruise”

Ni siquiera el énfasis que la prensa ponía en la edad fue tan abrumador como el peso de ser “la esposa de Cruise”. Como ella misma dijo en 1995 a la revista People, su apellido de casada implicaba una especie de despersoanlización: “Dejás de ser un individuo [...] No importa de qué trate el artículo, siempre es ‘la esposa de Tom Cruise…’”. Incluso, contó, fantaseaba con el momento en que ya no tuviera que hablar de él.

Mimi Rogers cargaba con el peso de ser llamada "la esposa de Tom Cruise" (Foto: Getty Images)

Siempre mantuvieron su intimidad lejos de la prensa. Nadie sabe con precisión qué pasó en esos tres breves años de casados. Según Vanity Fair, fue el propio Tom quien pidió el divorcio. Dicen que le habría pagado a su ex cuatro millones de dólares, una cifra que nunca fue confirmada. Lo que sí se sabe es que la desdicha del actor duró muy poco: el divorcio se formalizó días antes de que empezara a filmar Días de trueno, donde conoció a Nicole Kidman, con quien se casó en diciembre de ese año.

Tom Cruise se casó con la actriz Nicole Kidman pocos meses después de divorciarse de Mimi Rogers Getty Images

Había algo parecido entre ambas relaciones, excepto la diferencia de edad (ahora él era el mayor: Nicole tenía 23 años y él, 28): ella recién empezaba a ser reconocida internacionalmente, y, de nuevo, años más tarde remarcó, como hizo Rogers, que sus conocidos le advertían que el éxito de Cruise podía afectar su carrera. “Yo pensaba: ‘No me importa. Estoy enamorada. Quiero casarme’. Y entonces me convertí en su ‘esposa’, y me recordaron: ‘¡Viste! Te lo dijimos’”, contó luego Nicole.

En 1993, Mimi Rogers posó para la revista Playboy, y aseguró que en la época de su divorcio, Tom Cruise consideraba convertirse en monje

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En 1993, tres años después de la separación, Mimi Rogers posó para Playboy y dio una entrevista. Ahí le preguntaron si había sido ella quien terminó el matrimonio. “¿Esa es la historia, que me aburrí de ese chico y lo dejé, lo mastiqué y lo escupí?”, respondió. Y siguió: “Bueno, esta es la verdadera historia. Tom estaba pensando seriamente en convertirse en monje. Al menos durante ese período, parecía que el matrimonio no encajaba con sus necesidades espirituales en general. Y pensaba que tenía que ser célibe para mantener la pureza de su instrumento”. Y cerró con una frase que se citó durante años: “Mi instrumento necesitaba una afinación”.

Pese a todo, ella tampoco tardó en rearmar su vida: en abril de 1990 conoció al productor Chris Ciaffa, cuando trabajaron juntos en la película para televisión Fourth Story. Se casaron en 2003 y tuvieron dos hijos.

Su trayectoria como actriz fue prolífica, aunque con más éxito en la televisión que en el cine. Por ejemplo, participó en series como Expedientes X, Mad Men, Two and a half men y Bosch.

Con 70 años, volvió a una alfombra roja el 20 de septiembre, con en el estreno mundial de la película de terror What Happened to Doris?, en donde tiene un papel protagónico.

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