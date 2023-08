Mostró cómo preparan los maples de huevo en la verdulería de su barrio y se volvió viral: “Mi maletín”

escuchar

Un truco sencillo y práctico para atar un maple de huevos se volvió viral en las redes sociales. Este producto, que abarca un total de 30 unidades, y se conoce como maple, se consigue en los comercios gastronómicos como así también en las verdulerías y carnicerías.

Con el objetivo de abastecerse de este alimento, rico en proteínas y nutritivo para la salud, las personas suelen llevar en sus manos el maple, que está compuesto de un cartón con huecos para que el huevo entre y vaya protegido.

Asimismo, en una verdulería de la Capital Federal, la cual no se especificó, una persona encontró una manera creativa de poder llevar el maple sin tener que extender la palma de la mano, algo que puede resultar incómodo si también debe llevar varias bolsas del supermercado. Con dos cuerdas a sus costados, sujetando los dos cartones que contienen los huevos, este invento resultó sumamente ingenioso y se convirtió en viral debido a la ocurrencia del comerciante.

Un curioso invento para llevar un maple de huevos recorrió las redes sociales

“La verdulería de mi barrio te prepara el maple así y me parece fantástico porque voy chocho con mi maletín de huevos que es básicamente lo mismo que llevar dólares”, explicó el usuario llamado @cochiaguilar en su cuenta de Twitter y despertó la admiración de otros followers que pidieron ese mismo criterio para todos los comerciantes que vendan este producto.

Esta publicación, que sobresalió del resto, tuvo un fuerte impacto y recolectó 3000 mil retuits, 80 mil “Me gusta” y muchos comentarios al respecto: “Es extremadamente práctico y me parece una falta de respeto que sea el único lugar en el que lo hagan”; “A mí me da pánico que se desarme y perder un PBI en la vereda”; “Después de haber visto la foto y antes de leer el tuit pensé que era una cartera con materiales reciclados de algún diseñador de Palermo”; “Le voy a mostrar la foto a mi verdulero, ahora con menos que eso no me conformo” y “Con lo caro que están, poneles candado”, fueron las más ingeniosas respuestas.

Por qué no hay que guardar los huevos en la heladera

El huevo, un alimento que está en la casa de la mayoría de las familias del país, requiere de un cuidado para que sus nutrientes no se alteren y que, de esta manera, las bacterias puedan contaminar su contenido. Según estudio realizado en Colombia, los expertos aseguraron que almacenarlos en la heladera puede generar una variación térmica y así ocasionar “una proliferación microbiana”.

Según el periódico español llamado La Vanguardia, el profesional en salud alimentaría, Mario Sánchez, explicó que “los huevos deben conservarse en el empaque original donde son almacenados” y tras ello, la caja, que suele ser de cartón por estas latitudes, debe ser tirada a la basura debido a que su uso puede traer “portadores de microorganismos contaminantes” que son letales para la salud de la persona que lo ingiere. Con sumo cuidado, las personas deberán acatar estos consejos si es que quieren prevenir un mal mayor.

