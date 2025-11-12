Este 24 de noviembre zarpa desde Buenos Aires el MSC Yacht Club del MSC Fantasia, inaugurando una era de privacidad y atención VIP a bordo de un crucero. En cada una de las 14 salidas pautadas hasta mediados de marzo, el deseo de cada huésped tiene quien lo cumpla.

Disfrutar

desde el primer

momento

El lujo comienza desde el embarque. En el puerto de Buenos Aires, un mayordomo personal recibe a los clientes exclusivos y gestiona el ingreso -sin filas ni esperas- mediante un onboarding prioritario. Entre copas de champagne y aperitivos, el viaje empieza antes de zarpar. Una vez a bordo, el acceso al MSC Yacht Club anticipa el privilegio: una discreta puerta corrediza se abre mediante una tarjeta magnética y da paso a un espacio al que menos de 200 personas pueden acceder, en el universo de más de 4.000 que van a bordo de este crucero de alta gama.