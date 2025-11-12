LA NACION CONTENT LAB
PARA MSC CRUCEROS
12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025
MSC Yacht Club, el club VIP en altamar,
con ida y vuelta desde Buenos Aires
Del 24 de noviembre al 15 de marzo, zarpa el club VIP
que está de moda en todo el mundo
Este 24 de noviembre zarpa desde Buenos Aires el MSC Yacht Club del MSC Fantasia, inaugurando una era de privacidad y atención VIP a bordo de un crucero. En cada una de las 14 salidas pautadas hasta mediados de marzo, el deseo de cada huésped tiene quien lo cumpla.
Disfrutar
desde el primer
momento
El lujo comienza desde el embarque. En el puerto de Buenos Aires, un mayordomo personal recibe a los clientes exclusivos y gestiona el ingreso -sin filas ni esperas- mediante un onboarding prioritario. Entre copas de champagne y aperitivos, el viaje empieza antes de zarpar. Una vez a bordo, el acceso al MSC Yacht Club anticipa el privilegio: una discreta puerta corrediza se abre mediante una tarjeta magnética y da paso a un espacio al que menos de 200 personas pueden acceder, en el universo de más de 4.000 que van a bordo de este crucero de alta gama.
Apenas
71
suites
Acceden menos de
200
personas
Entre
4.000
que van abordo
Detalles que marcan
una gran diferencia
Una escalera que se lleva todas las miradas, creada con miles de cristales Swarovski, marca la entrada a un mundo de detalles minuciosamente cuidados. En la suite soñada, el menú de almohadas, las sábanas de algodón egipcio, las robe de chambre personalizadas y las pantuflas bordadas con el emblema del MSC Yacht Club son sólo algunas de las sutilezas que imprimen esa sensación de distinción.
Una propuesta
de gastronomía gourmet
El MSC Yacht Club del barco Fantasia ofrece una experiencia de un nivel superlativo, con
Gastronomía Gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas del barco. Los
huéspedes cuentan con un restaurante privado propio con vistas panorámicas al mar
-L’Etoile Restaurant- donde pueden disfrutar de desayuno, almuerzo y cena gourmet a la
carta, creados por chefs internacionales y con atención de sommelier para maridajes.
Como alternativa casual, tienen acceso preferencial al buffet premium y al 5 o'clock
Tea en el Top Sail Lounge y en el deck The One Pool, así como la asistencia 24 horas del
Concierge de MSC Yacht Club para coordinar todo tipo de
reservas adicionales.
La intimidad es también una elección
Para los huéspedes que prefieran disfrutar de las comidas en la intimidad de su suite frente al mar, el servicio de mayordomo se encarga de cumplir cada antojo, a toda hora. Sólo es cuestión de elegir una opción de la selecta carta de exquisiteces y recibirlas a través del Room Service.
El deck
The One Pool
El área de Sundeck, Piscina y Jacuzzis privados completa la escena de retiro absoluto. Ver amaneceres y atardeceres en ese entorno de ensueño resulta una experiencia indescriptible. Así como la llegada a cada puerto con vistas que parecen dignas de películas de Hollywood. Se suman la barra de tragos, los platos self-service y las sofisticadas opciones de finger food que convierten este oasis en el epicentro del relax al más alto nivel.
El valor del relax
Cada instante de la experiencia MSC Yacht Club está envuelto en la certeza de que hasta el más ínfimo detalle ha sido contemplado y resuelto por adelantado. Así, por el precio convenido antes de embarcar, el viajero se entrega a la despreocupación absoluta, porque el arte de la hospitalidad incluye comidas y bebidas dignas de restaurantes de primera línea, el servicio personal y —como corresponde a quienes valoran la excelencia— incluso las propinas están elegantemente integradas en este concepto exclusivo.
Compras a bordo, libres
de impuestos, ¡todos los días!
La propuesta de shopping en altamar es incomparable: en el MSC Fantasia se despliegan decenas de boutiques que evocan el ambiente de las selectas galerías de Milán con el beneficio de que todos los productos están libres de impuestos. Desde joyería y relojería de renombre hasta carteras, indumentaria, perfumería, electrónica y chocolatería de las más reconocidas marcas internacionales, todo está presente. Este distrito de compras permite acceso durante todos los días de la travesía, a diferencia de las dos o tres horas que son posibles en los Duty Free-Shops de los aeropuertos.
Con la mejor
ubicación reservada
Quienes viajan en el MSC Yacht Club tienen reservados asientos VIP en los espectáculos y musicales de teatro estilo Broadway. Pueden sentarse en zonas exclusivas, sin espera y acompañados por el personal de la categoría.
Salidas exclusivas
Entre el 24 de noviembre y el 15 de marzo, el MSC Fantasia ofrecerá una exclusiva serie de salidas desde Buenos Aires con itinerarios de 8, 9 y 10 noches hacia las emblemáticas playas de Brasil.
Las fechas de partida son:
- Noviembre: 24
- Diciembre: 2, 10, 18 y 26
- Enero: 5, 13, 22 y 30
- Febrero: 8, 17 y 26
- Marzo: 6 y 15
Como un lujoso
hotel en altamar
Ya que tiene sólo 71 suites, resulta fundamental anticipar la reserva: la demanda y el encanto de la propuesta hacen que cada plaza sea altamente valorada y limitada. El reservar incluye:
- Salida y arribo al puerto de Buenos Aires, con Onboarding y Desembarco preferencial en cada puerto de la travesía (no requiere ningún tramo en viaje aéreo).
- Servicio 24 horas de Concierge y mayordomo personal.
- Acceso a la Suite con mini-bar sin cargo.
- Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas del barco.
- Acceso exclusivo a “The One Pool Deck”: Sundeck, Piscina y Jacuzzis exclusivos, con Sea-view.
- Pase preferencial en el Aurea Spa.
- Gym con vistas al mar.
- Asientos VIP en el Teatro al estilo Broadway (Musicals).
- Asesoramiento y reserva de excursiones premium en cada destino.
- WIFI ilimitado.
Promoción Salida inaugural
del 24 de noviembre de 2025
La promoción inaugural incluye 8 noches con Gastronomía Gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra, todos los servicios, asistencia al viajero, tasas e impuestos, por USD 2.420 por persona (*)
Pueden escribir al canal exclusivo de WhatsApp, quienes deseen conocer más o asegurar su experiencia en el MSC Yacht Club.
(*) Consulte términos y condiciones ingresando aquí www.msccruceros.com.ar/tyc-msc-yacht-club