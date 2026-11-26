Vera von Lehndorff tenía 87 años y fue tapa de revista unas 800 veces, trece de ellas en la edición estadounidense de Vogue

Vera von Lehndorff, conocida como Veruschka, murió el martes en Berlín a los 87 años. Fue una de las primeras supermodelos del mundo. Desdibujó las fronteras entre la moda y el arte y se convirtió en un ícono de la cultura pop de los Swinging Sixties, cuya fama trascendió las pasarelas y las páginas de las revistas.

La noticia de su muerte se difundió en el sitio web de Gräfin von Lehndorff, la firma de indumentaria de su hermana Catharina Kappelhoff-Wulff.

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Durante más de una década, Veruschka, nacida en Alemania, fue la figura más deslumbrante de una cultura cosmopolita que cambiaba a toda velocidad, marcada por los colores vibrantes, las mujeres de carácter y la desaparición de las barreras entre el arte culto y la cultura pop.

Con su metro ochenta y cinco, Veruschka hacía de su altura un recurso para posar

Con 1,85 metros de altura y 57 kilos, sobresalía literalmente entre la multitud, incluso cuando contorsionaba el cuerpo en complejas poses atléticas, envuelta en túnicas y vestidos diáfanos ante las cámaras de fotógrafos como Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton. En un momento se dijo que era la modelo mejor pagada del mundo y que cobraba 10.000 dólares por día.

“Hay imitaciones de Sophia Loren, aunque ninguna está a su altura, y cada década se descubre una nueva Garbo, pero hay y siempre habrá una sola Veruschka”, dijo Avedon alguna vez.

Además de musa, Veruschka era una colaboradora creativa. A menudo recurría directamente a Diana Vreeland, la poderosa directora de Vogue en los años sesenta, con propuestas detalladas para las sesiones de fotos.

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“Podía llamarla y decirle ‘Diana, tengo una idea’. Ella me escuchaba y, si le gustaba, me decía ‘¡Genial! Hagámoslo’“, contó Veruschka en 2000 en una entrevista con la revista de moda Dutch.

Veruschka fue 13 veces tapa de la edición estadounidense de Vogue en una década

Se consideraba una artista y veía el modelaje como una extensión de su visión creativa. “Me transformo”, le dijo a The New York Times en 1996. “Mi cuerpo es mi instrumento y con él trabajo”.

En Nueva York tomó clases de actuación para conocer mejor su cuerpo. Decía que Veruschka, el diminutivo ruso de Vera, era un personaje que había inventado para su carrera, un álter ego que protegía su intimidad.

“Me gusta encarar el modelaje como si estuviera actuando”, le dijo al Honolulu Star-Bulletin en 1966. “Cuando poso, me invento una historia”.

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Ese mismo año tuvo un papel breve pero memorable en Blow-Up, el éxito de Michelangelo Antonioni. Se interpretó a sí misma en una sesión de fotos en la que posa de manera provocativa para un fotógrafo de moda del Londres de los sesenta, interpretado por David Hemmings. La escena termina con él a horcajadas sobre ella, disparando sin parar mientras Veruschka se retuerce en el suelo. La imagen se volvió icónica de inmediato y ocupó el centro del afiche de la película.

Según un recuento, apareció en unas 800 tapas de revistas. Su nombre quedó ligado sobre todo al de Vogue y al de Vreeland. En diez años fue tapa de la edición estadounidense de Vogue 13 veces y apareció en cientos de fotos en sus páginas.

Muchas de sus sesiones ampliaron los límites de lo que podía hacerse en la moda. En una posó desnuda, con el cuerpo pintado. En otra, en el Gran Cañón, lució prendas armadas con alambres. El artista Salvador Dalí la cubrió de espuma de afeitar para crear una “escultura viviente”.

Aprendió a estirar y contorsionar el cuerpo frente a la cámara

Muy reservada sobre su vida privada, Veruschka dejaba entrever de vez en cuando sus orígenes aristocráticos, lo que acentuaba su aire de misterio.

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Nació con el nombre de Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, que entonces formaba parte de Prusia Oriental y hoy se llama Kaliningrado, en Rusia. Creció en Steinort, la finca de su familia, en lo que hoy es Polonia. Su padre, Heinrich, pertenecía a la nobleza prusiana, al igual que su madre, Gottliebe (de soltera, von Kalnein) von Lehndorff-Steinort.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania durante el régimen nazi, requisó Steinort para instalar allí su sede. La familia pudo quedarse y los responsables de la propaganda nazi filmaron a Vera, todavía una niña, jugando con Von Ribbentrop.

En 1944, su padre participó en una conspiración de nobles prusianos para asesinar a Adolf Hitler. El plan fracasó. Heinrich fue capturado y ejecutado en Berlín. Gottliebe von Lehndorff-Steinort, embarazada de su cuarta hija, fue detenida, y Vera y sus dos hermanas fueron enviadas a un campo de concentración.

Veruschka se interpretó a sí misma en Blow-Up (1966), de Michelangelo Antonioni

La familia se reencontró después de la guerra y vivió en campos de refugiados antes de instalarse en Hamburgo. En 1958, Vera se inscribió en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo para estudiar diseño. Al poco tiempo dejó la carrera y se fue a Italia a dedicarse a la pintura.

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Cuando vivía en Florencia, el fotógrafo Ugo Mulas se le acercó en la Galería Uffizi y le sugirió que probara suerte como modelo. Gracias a sus contactos, pronto empezó a posar en París y Nueva York. Contó que la acomplejaban su altura y el tamaño de sus pies: calzaba 11 en la escala estadounidense. Finalmente volvió a Italia, donde inició una relación con el fotógrafo Franco Rubartelli.

Juntos trabajaron en su técnica como modelo. Sobre todo, buscaron cómo sacar partido de su altura al flexionar y estirar los brazos y las piernas. En 1964 ya era una de las modelos más solicitadas a ambos lados del Atlántico. Trabajaba estrechamente con Vogue y con un grupo reducido de fotógrafos, y se resistía a firmar contratos a largo plazo por temor a perder su independencia artística.

Incluso en la cima de su fama, Veruschka decía que tenía sentimientos encontrados respecto del modelaje. Le parecía aburrido, agotador e invasivo.

Veruschka

A comienzos de los años setenta, cuando la exuberancia de la moda de la década anterior dio paso a una estética más sobria y monocromática, empezó a pensar en dejar la profesión. En 1971, Vogue despidió a Vreeland, su mayor defensora. Veruschka tuvo diferencias con Grace Mirabella, su sucesora.

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Cuando Mirabella insistió en que se cortara el pelo para lucir más a la moda, Veruschka dejó de trabajar con la revista. En 1975 se retiró del modelaje.

Se la vinculó sentimentalmente con figuras como Dustin Hoffman y Al Pacino, aunque nunca se casó. La sobreviven sus hermanas Catharina Kappelhoff-Wulff y Gabriele von Plotho. Una tercera hermana, Nona von Haeften, murió en 2018.

En el proyecto que publicó en 1986 con el fotógrafo Holger Trülzsch, Veruschka se pintaba el cuerpo para confundirse con el fondo. Susan Sontag escribió el prólogo del libro

Tras dejar el modelaje, Veruschka retomó su carrera artística. En 1986 publicó con el fotógrafo Holger Trülzsch Veruschka: Trans-Figurations. En el libro aparece con el cuerpo pintado de manera que se confunde con el fondo, ya sea una puerta, un árbol, una pared o el cielo. Susan Sontag, que la admiraba desde hacía años, escribió el prólogo.

Veruschka también actuó ocasionalmente en películas de autor. En Dorian Gray en el espejo de la prensa amarilla (1984), de Ulrike Ottinger, interpretó al protagonista. También hizo un cameo en Casino Royale, la película de James Bond de 2006, en la que aparece como una elegante jugadora en una partida de póquer de apuestas altas.

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Veruschka volvió a la pasarela para desfilar para Chanel en 1994, casi dos décadas después de haberse retirado del modelaje.

Después de pasar varios años en Nueva York, regresó a Alemania en 2005 y se instaló en un tranquilo suburbio de Berlín. Volvió esporádicamente al mundo de la moda. En 1994 desfiló para Chanel y en 2019 apareció en el catálogo de otoño de Acne Studios.

“Nunca quise ser modelo, un objeto sin sentido”, le dijo al diario alemán Bild en 2008. “La moda nunca me interesó de verdad. Solo la usé para transformarme. Mi sueño siempre fue poder desaparecer cuando no me siento cómoda, ser absolutamente libre”.

por Clay Risen