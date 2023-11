LA NACION

escuchar

“No entiendo cómo llegue aquí…”

Magnificada por el paisaje marino y la bruma del calor, la imagen no puede ser más elocuente. Nadie sabe si la difunta Diana de Gales se lo dijo a sí misma aquella tarde, sentada en el trampolín del yate de Dodi Al Fayed, como sugiere la sexta temporada de The Crowne, quizá en la escena más conmovedora de la saga. Pero de ser cierto, su caso – como el de muchas personas que están dentro de una relación romántica por no estar solas - adquiere una cuota extraordinaria de tristeza. Ella, la mujer más deseada del mundo, que se desplazaba por la vida en alfombra roja y rodeada de seguridad, acabó muerta por una absurda secuencia de decisiones tomadas por un hombre que apenas habría significado un affaire de verano.

La princesa Lady Di en la vida real

Estaba tan deprimida y sola que todo le daba igual. Diana se dejó llevar, sugiere el guion de la serie sobre la monarquía británica, a estas alturas, muy cuestionada por sus fans. En los últimos 25 años, desde el fatídico accidente en París, mucho se escribió sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con el heredero de Harrods, a quien no queda duda que la unía más el espanto que la pasión: ambos venían de infancias marcadas por padres desamorados y exigentes, esforzándose desde siempre para conseguir afecto y reconocimiento. El breve romance que la llevó a la tumba habría sido orquestado por el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, deseoso de conseguir mediante su hijo el ascenso social que nunca había obtenido en Inglaterra, supuestamente, debido a su origen.

Lady Di, en The Crown Daniel Escale/Netflix - TheCrown_220922_Ep601_Stills_Dan

El triángulo amoroso letal

Al momento de conocer a la princesa de Gales, Dodi llevaba cerca de un año comprometido con la estadounidense Kelly Fisher, una modelo internacional de marcas como Armani y Calvin Klein y que entonces había aceptado bajarse de las pasarelas con la promesa de matrimonio, más medio millón de dólares y una mansión de lujo en Malibú como compensación por dejar todo para seguirlo. Pero Al Fayed padre se propuso romper esa pareja y ejecutar un plan siniestro, a medida de sus ambiciones.

Elizabeth Debicki, en la piel de Lady Di en la última temporada de The Crown

Ese verano de 1997 invitó a Diana a pasar vacaciones en su mansión sobre el Mediterráneo, junto los príncipes Harry y Guillermo, pero antes llamó a su hijo, que estaba con Kelly en los Estados Unidos, para ordenarle que regresara a Europa. No sabremos jamás si fue un flechazo o una sobredosis de aburrimiento y curiosidad, en cualquier caso, ese cóctel letal hizo efecto al poco tiempo. En agosto, los amantes volverían a encontrarse en el mismo escenario, y es en ese punto de la historia cuando Diana termina, quizá involuntariamente, en París.

La serie documenta el dramático triángulo amoroso, con Fisher interpretada por la actriz Erin Richards. Según la cronología de los hechos, las fotografías de la ex mujer de Carlos de Inglaterra asoleándose en la cubierta del barco junto al hijo del polémico magnate egipcio tomó por sorpresa a la modelo, y a la familia real completa. Los diarios dieron a la noticia la dimensión de un escándalo y la novia, ante la humillación pública, convocó a la prensa para recordar llorando frente a cámaras que Al Fayed apenas le había pagado 60 mil de los 500 mil dólares pactados por el lucro cesante. Además de mostrar el anillo de zafiro que el empresario le había regalado y demandarlo por incumplimiento de contrato, envió un mensaje mediante su abogada: “Queremos informar a la princesa, que ha sufrido mucho en el pasado, de las experiencias de la señora Fisher con el señor Fayed para que pueda tomar una decisión informada sobre su futuro y el de sus hijos”.

Lady Di, en The Crown Daniel Escale/Netflix - TheCrown_221022_Ep603_Stills_Dan

A los pocos días, Dodi y Diana se estrellan en el Puente del Alma, huyendo de los fotógrafos, dejando en su estela un enigma jamás resuelto: ¿iban a casarse o ella lo dejó una hora antes de entrar al túnel? En 2017, durante una entrevista con The Sun, Fisher -que actualmente reside con su marido e hijos en Carolina del Norte- recordó aquellos días trágicos: “En solo tres semanas pasé de estar comprometida con Dodi a que me dejase por la mujer más famosa y atractiva del mundo y luego a que ambos murieran. Fue terrible y yo era todavía bastante joven”...

Aunque la serie cosecha sus peores críticas esta temporada, la última, el guion navega con destreza entre lo improbable y lo posible, exactamente al nivel de los personajes que pretende retratar.

En la sexta temporada de The Crown se abordará el trágico final de Lady Di Instagram @thecrownnetflix

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project