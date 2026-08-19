“No es bienvenida”. La llamada del príncipe Carlos que impidió a Meghan despedir a Isabel II en Balmoral

19 de agosto de 2026 03:07 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

El 8 de septiembre de 2022, a las 12.32, el Palacio de Buckingham comunicó que los médicos de Su Majestad estaban “preocupados” por la salud de Isabel II y recomendaban que permaneciera bajo supervisión médica en Balmoral. La gravedad del mensaje movilizó a sus hijos y nietos.

Harry y Meghan, los polémicos duques de Sussex que desde el Megxit de 2020 dejaron de ser miembros activos de la Casa Real (working royals), estaban en el Reino Unido cumpliendo con una serie de compromisos benéficos. A primera hora de la tarde, un portavoz de la pareja anunció que ambos viajarían a Balmoral. La información fue recogida en directo por medios británicos. Pero a las 16.39 llegó la corrección: el príncipe Harry visitaría a la reina (su abuela) solo, mientras que Meghan permanecería en Londres.

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¿Qué ocurrió en ese intervalo? Los medios británicos ensayaron todo tipo de hipótesis.

Una nueva biografía sostiene que el entonces príncipe de Gales intervino para que Meghan no acompañara a su hijo a Balmoral (Photo by LOIC VENANCE / AFP) LOIC VENANCE - AFP

La versión que apunta a directamente a Carlos

El biógrafo británico Tom Bower aporta ahora una nueva versión de lo ocurrido en el libro Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family (Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la Familia Real) publicado en marzo de 2026. Según cuenta, cuando el entonces príncipe Carlos supo que Meghan planeaba acompañar a Harry a Balmoral, llamó a su hijo para decirle que prefería que ella no fuera. Para Bower, la reacción de Carlos fue tajante: “Eso era inaceptable”.

El rey Carlos III de Gran Bretaña se retira en automóvil del castillo de Balmoral, en Ballater, el 9 de septiembre de 2022, un día después de la muerte de la reina Isabel II (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) ANDY BUCHANAN - AFP

El castillo de Balmoral, en Escocia, fue el escenario de las últimas horas de Isabel II y el lugar al que la familia real se movilizó el 8 de septiembre de 2022 Archivo

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El autor atribuye esa decisión a un motivo más personal. Sostiene que Meghan había rechazado invitaciones anteriores de Isabel II para visitar Balmoral y que, por tal motivo, dejó de ser bienvenida por la reina. También afirma que para Carlos era “impensable” compartir el duelo con alguien a quien responsabilizaba de haber atacado públicamente a la institución monárquica.

féretro de Isabel II salió por última vez del Palacio de Buckingham y fue llevado en procesión hasta Westminster Hall. Carlos III, William y Harry caminaron detrás del ataúd, junto con otros miembros de la familia real. Meghan no caminó en esa parte de la procesión: viajó en automóvil junto a Sophie, entonces condesa de Wessex (Christopher Furlong/Pool Photo via AP) Christopher Furlong - Pool Getty Images

Según la reconstrucción de Bower, Carlos creía además que las críticas públicas de los Sussex habían afectado especialmente a Isabel II que estaba “conmocionada por la deslealtad de Harry” (quien fue presentado, durante décadas, como su nieto preferido).

Las afirmaciones del biógrafo no fueron confirmadas ni negadas por el Palacio de Buckingham. En cambio, los Sussex rechazaron enfáticamente el libro cuando comenzaron a difundirse sus extractos. A través de un portavoz acusaron a Bower de haber pasado de la crítica a una “fijación” y de construir teorías sobre personas a las que, según ellos, no conoce.

(Photo by ALKIS KONSTANTINIDIS / POOL / AFP) ALKIS KONSTANTINIDIS - POOL

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Harry también contó aquella llamada

Hay, sin embargo, una pieza del episodio que no depende únicamente de Bower. En sus memorias, Spare (En la sombra, en español) publicadas en enero de 2023, Harry también relató que su padre le pidió que Meghan no fuera a Balmoral. Aunque su versión difiere en un punto importante. Según Harry, Carlos argumentó que no correspondía que acudieran todas las esposas y le señaló que Kate Middleton tampoco viajaría. Harry se enfureció, pero terminó aceptando la decisión.

La portada de Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, el libro de Tom Bower que reabre la polémica sobre las últimas horas de Isabel II y el lugar de Meghan dentro de la familia real

Y Kate, efectivamente, no fue. Kensington Palace informó ese 8 de septiembre que permanecía en Windsor porque George, Charlotte y Louis estaban viviendo su primer día completo de clases en su nueva escuela.

Pero hubo una circunstancia que vuelve menos sencilla aquella explicación: Sophie, entonces condesa de Wessex y esposa del príncipe Edward, sí viajó hacia Balmoral.

El féretro de la reina Isabel II, cubierto con el Estandarte Real y coronado por la Corona Imperial del Estado, es trasladado en una cureña de la Artillería Real a Caballo de la Tropa del Rey mientras atraviesa Horse Guards Parade, durante la procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster (Photo by Kirsty O'Connor / POOL / AFP) KIRSTY O'CONNOR - POOL

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A las 14.39 despegó desde RAF Northolt un avión en el que iban William, el expríncipe Andrew, el príncipe Eduardo y su esposa, Sophie. Aterrizó en Aberdeen poco antes de las cuatro de la tarde. Harry no estaba entre los pasajeros. Los registros y la cobertura periodística de ese mismo día confirman esos movimientos.

Tiempo después, Harry aportó otro detalle. En una entrevista con Anderson Cooper para 60 Minutes, contó que había preguntado a William cómo viajarían él y Kate a Escocia. Horas después supo que varios integrantes de la familia se habían reunido para volar juntos. Cuando Cooper le preguntó directamente si lo habían invitado a ese avión, Harry respondió: “No fui invitado”. Tuvo que organizar su propio traslado. Cuando finalmente llegó a Balmoral, su abuela ya había muerto.

En público, la reina siempre eligió un tono conciliador y llegó a definir a los duques de Sussex como miembros “muy queridos” de su familia GETTY IMAGES

Un adiós en soledad

En esa entrevista, Harry recordó que, al entrar en el castillo, fue recibido por su tía, la princesa Anne. Ella le preguntó si quería ver a la reina. Dudó unos segundos y decidió subir. Encontró a Isabel II en su dormitorio y permaneció un momento a solas con ella. En 60 Minutes contó que sintió que necesitaba despedirse y que, pese al dolor, le produjo cierta paz pensar que su abuela había completado su vida y volvería a descansar junto al príncipe Felipe.

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Meghan, mientras tanto, seguía en Inglaterra. El 10 de septiembre de 2022 Meghan y Harry aparecieron junto a William y Kate en una caminata frente al castillo de Windsor, donde saludaron a las multitudes y observaron los homenajes a Isabel II. El 19 de septiembre, fue el funeral en la Abadía de Westminster y Meghan asistió junto a Harry.

Según Bower, detrás de la reacción de Carlos también pesaba el daño que la ruptura de los Sussex con la Familia Real le habría provocado a Isabel II. Sin embargo, la reina siempre mostró públicamente otra actitud: apoyó la decisión de Harry y Meghan de buscar una vida más independiente y, pocos días después, aseguró que “Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia”.

Cuatro años después, otra escena

Hace poco, la historia tuvo un giro inesperado. El 10 de julio, Reuters informó, citando a una fuente de Palacio, que Carlos y Camilla recibieron en Highgrove a Harry, Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Fue un encuentro privado y marcó, según la agencia, la primera vez que el rey veía a sus nietos desde 2022. La reunión también tuvo un significado especial por la distancia que desde hace años separa a Harry de su padre. El príncipe había expresado públicamente su deseo de reconciliarse con la familia y, en 2025, llegó a decir que le gustaría recomponer el vínculo con Carlos. No hubo imágenes oficiales ni trascendieron detalles de la conversación.