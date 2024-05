“No quería seguir en el banco″. Era gerente en Río, siguió a su novia hasta Bariloche y se convirtió en chef de un premiado restaurante

Matheus Gomes da Costa descubrió su pasión al borde de los 40, a más de 4 mil kilómetros de su ciudad natal

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En menos de 5 años, la vida de Matheus Gomes da Costa giró como un panqueque en plena cocción: pasó de ser gerente en un importante banco de Río de Janeiro, la ciudad donde nació y creció, a formar parte del equipo de cocineros de uno de los restaurantes más disruptivos y convocantes de Bariloche.

Matheus nació en 1992 en la Cidade Maravilhosa y vivió toda su vida en el corazón de la capital carioca. Tras estudiar en un colegio de monjes, cursó Administración de Empresas en la universidad. La carrera duró 6 años pero ya mientras estudiaba consiguió una pasantía en el Banco Santander.

“Trabajaba durante la mañana y hasta las 4, y cursaba a la noche. De pasante me ascendieron a cajero, después a asistente de gerente y luego llegué a ser gerente con 24 años. Estuve un año en el Santander y me llamaron del Banco Itaú, para ser gerente de Personnalité, para clientes premium. Allí también trabajé un año y en el medio conocí a mi novia, Alicia”, cuenta Matheus.

Alicia es una ingeniera agrónoma nacida en Bariloche que había llegado a Río de vacaciones y decidió quedarse, dando clases de inglés. Se conocieron de casualidad en un cumpleaños, se pusieron de novios y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Matheus atravesaba una crisis profesional en aquel momento que sería bisagra: “Cuando la conocí, estaba con eso en la cabeza. No quería seguir en el banco, estaba en una posición importante y era muy joven. Todos mis compañeros tenían más de 40, pero yo no quería eso a futuro. No me veía haciendo eso toda la vida, quería cambiar pero no sabía qué hacer”.

Con el impulso de su compañera, Matheus dejó su trabajo en Río de Janeiro y viajó a la Argentina. Era la primera vez que visitaba este país y no sabía español. Alicia lo presentó a su familia en Bariloche, una ciudad que a él le pareció increíblemente bella. Luego la pareja hizo un viaje de dos meses por Europa y, a la vuelta, decidieron instalarse aquí. Era 2018. El recién llegado trabajó unos meses en una agencia de turismo receptivo de brasileños y, al poco tiempo, llegó la pandemia.

La cuarentena representó para Matheus un desafío y una oportunidad: “Paré la pelota y aproveché para pensar qué quería hacer. Y la gastronomía es algo que siempre me gustó, desde chiquito. Mi bisabuelo cocinaba muy bien, y algunas hermanas de mi mamá se dedicaron a la cocina. Me encantaba verlas y aprender de ellas”.

Se anotó entonces en la escuela de arte culinario El Obrador para ser cocinero profesional. Mientras estudiaba la carrera –de 2 años– trabajaba como administrativo en el frigorífico que su suegro tiene en Bariloche. “Ya en los primeros días de clases me di cuenta de que era lo que quería hacer”, recuerda Matheus.

Los ingredientes de su historia parecían ir amalgamándose cuando, una noche, Matheus decidió hacer una reserva para ir a cenar con su novia a Ãnima, el restaurante que los chefs Florencia Lafalla y Emanuel Yáñez abrieron en 2018, en el Circuito Chico. “Desde el aperitivo hasta el postre, todos los platos me volaron la cabeza. ‘Necesito estar acá, aprender lo que hacen’, pensaba. Entonces, pregunté si podía pasar a la cocina para conocerla. Me presenté, los felicité a Flor y a Ema, y les dije que, si existía la posibilidad, quería hacer una pasantía ahí”, sonríe Matheus.

A la semana, Yañez le mandó un mensaje preguntándole si todavía estaba interesado. Comenzó entonces su soñada pasantía en Ãnima: de 7 a 12 trabajaba en el frigorífico y de 14 hasta la medianoche hacía producción en el restaurante que en 2023 ganaría la quinta edición del “Prix Baron B - Édition Cuisine”, el concurso de gastronomía más relevante de la Argentina.

Así pasaron unos 8 meses. Tras un viaje de dos meses a Río de Janeiro, Matheus tuvo una charla con Yañez: el consagrado cocinero sanjuanino le dijo que, para dedicarse a la gastronomía, debía hacerlo al 100%. Además de dejar su trabajo administrativo en el frigorífico de su suegro, el carioca tenía que sumar experiencia. Emanuel lo puso en contacto con Julieta Caruso, la chef que por aquellos años dirigía el famoso foodtruck La Cabrona, otro hito disruptivo en la gastronomía barilochense.

Matheus trabajó alrededor de un año en “La Cabrona”, llegó a ser encargado de producción y aprendió mucho del oficio. Como los dueños de Ãnima, también Caruso –que hoy dirige la cocina de Casa Cavia en Buenos Aires– vio “buena materia prima” en el aprendiz. Por eso, lo recomendó para las prácticas profesionales que brinda Mugaritz, el restaurante de dos estrellas Michelin a cargo de Andoni Luis Aduriz, considerado una de las 100 personas más creativas del mundo según la revista Forbes.

Entre abril y octubre de 2023, fue una temporada inolvidable para Matheus en Errenteria, en el País Vasco. Junto a otros 27 cocineros de todo el mundo, pasó por producción, caldos, servicio y comida de personal.

“Ya antes de viajar a San Sebastián, Ema me había dicho que me iban a esperar. Que si a mi regreso quería volver a trabajar en Ãnima, ese lugar estaba disponible. Así que cuando volví, La Cabrona ya había cerrado, y nos volvimos a juntar con Ema y con Flor. Efectivamente, cuando volví, me estaban esperando”, dice Matheus.

Así fue como, ya formado por los mejores, el ex-gerente de banco desembarcó en noviembre de 2023 como cocinero en el restaurante que le permitió soñar y hacer realidad sus sueños. A diferencia de aquella primera pasantía en Ãnima, cuando tenía cero experiencia, ahora puede aportar todo lo aprendido.

Al repasar los últimos años, Matheus advierte que pasaron muchas cosas en poco tiempo: “Cuando miro hacia atrás, pienso que haría todo igual de nuevo. Dejar Brasil, a pesar de las alertas que desperté en mis padres por dejar un trabajo estable y un buen sueldo, venir a la Argentina sin saber el idioma, viajar a España. Todo. Tenía mucho miedo pero creo que hay que enfrentar los miedos. Tenía un sueño que no estaba claro y necesité cambiar para poder abrir el panorama y ver lo que realmente quería hacer de mi vida. A veces las cosas parecen difíciles pero eso no significa que sean imposibles”.

