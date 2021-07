La historia de “Los tres chiflados”: Moe, Larry y Curly y los seis actores que los representaron

Para quien no los conoció (qué picardía), los Tres Chiflados fueron unos actores cómicos de Nueva York que conformaron un grupo activo entre 1922 y 1970. Hicieron vodevil hasta que Columbia Pictures los llevó a la pantalla. Tienen 190 cortos para televisión y una cantidad enorme de películas. Su programa se estrenó en Estados Unidos en 1959. Su marca de estilo: absurdo y humor físico.

Los tres que fueron seis

El nombre del grupo en español y en inglés, The Three Stooges, da la información. Pero, en realidad, fueron seis en total, aunque siempre tres en escena. Antes del estrellato televisivo aparecieron como bomberos en la película de 1930 Soup to Nuts: Shemp, Larry y Moe. La formación más famosa, Moe, Larry y Curly, debutó en pantalla grande en el corto musical Woman Haters, de 1934.

En la Argentina

Fueron el clásico del mediodía para varias generaciones. Llegaron por Canal 13 y ahí estuvieron casi cuatro décadas. Con el cambio de siglo, se fueron a Telefe, hasta 2009. En Buenos Aires, está el museo más grande de Iberoamérica dedicado al trío. Hay libros, discos, merchandising, fotos, autógrafos y hasta algunos ítems personales.

¿Quién es cada uno?

Moe. Moses Harry Horwitz era el líder del grupo, y llevó adelante el proyecto desde el inicio. En la ficción, era el flequilludo, serio y mandón, que retorcía las narices de los otros dos.

Moses Harry Horwitz era el líder del grupo, y llevó adelante el proyecto desde el inicio. En la ficción, era el flequilludo, serio y mandón, que retorcía las narices de los otros dos. Larry. Louis Feinberg también fue siempre parte del grupo en la era televisiva, de inicio a fin. Los rulos largos despeinados con semicalva al centro era su look capilar distintivo. Y el rol en el trío era el de la moderación y la calma, con un humor más delirante que frontal.

Louis Feinberg también fue siempre parte del grupo en la era televisiva, de inicio a fin. Los rulos largos despeinados con semicalva al centro era su look capilar distintivo. Y el rol en el trío era el de la moderación y la calma, con un humor más delirante que frontal. Curly. Jerome Lester Horwitz tenía un apodo genial: "Ricitos" (era pelado). Hacía caras, ruidos, pegaba saltitos. Aunque no era la opción original, terminó siendo el tercero en discordia más recordado.

Por qué cambiaba el tercer integrante

Uno de los fundadores y estrella fue Shemp. Samuel Horwitz iba a ser plomero y su hermano Moses, electricista. Pero eran humoristas innatos, así que para 1923 ya hacían rutinas de vodevil de Ted Healy, que unos años después contrató al violinista Larry Fine y hubo match inmediato. Se armó el trío y, en 1930, el acto se llamaba "Ted Healy y sus chiflados". Fueron un suceso.

Pero Shemp quería hacer carrera solo, así que abandonó al grupo. Moe llamó a su hermano menor: Jerome también tenía pelo lacio, pero llegó a su primer día de trabajo pelado. Se presentó como Curly. Ese fue el trío que empezó la carrera en TV, con su propia serie de cortos. Harían una película tras otra. Hasta 1946, cuando Curly tuvo un ACV (moriría en 1952) y Shemp lo reemplazó.

Era una vuelta al inicio. Su pelo prolijo cayendo desparramado con cada bofetada de Moe... En 1955 tuvo un ataque al corazón fulminante. Joe Besser se sumó de urgencia para terminar los dos años que les quedaban de contrato, pero no funcionó la magia. Ya nada era lo mismo, así que después de otro reemplazo, bajaron el telón.