Obligado a vivir en la oscuridad, lo encontraron junto a otros perros y serpientes: “No sabía caminar bien”

Estaba en una casa con otros ocho perros y varias serpientes cuando lo encontraron. Sin agua potable ni electricidad, los animales sobrevivían en la oscuridad absoluta.

La RSPCA intervino para rescatar a todos los animales de la casa, y Jude fue trasladado al Centro de Animales RSPCA Leybourne. El personal intentó ayudarlo a adaptarse, pero pronto quedó claro que el animal no tenía ni idea de cómo ser un perro. Todos comprendieron que su camino de recuperación sería complicado.

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“No sabía qué eran los juguetes, ni siquiera cómo caminar correctamente con correa; lamentablemente, tampoco conocía su propio nombre», comentó Renee Lodde, gerente del Centro de Animales RSPCA Leybourne, en un comunicado de prensa.

A pesar de sus dificultades, el personal le brindó a Jude mucho cariño. Con el tiempo, empezó a perseguir juguetes, a caminar bien con correa e incluso a aprender a jugar con otros perros.

“Gracias al tiempo y el amor en él invertidos, sumado a la comprensión de sus tiempos y mucha paciencia, Jude nos ha sorprendido enormemente con su progreso”, señaló Lodde. “Realmente se ha transformado”.

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Quienes cuidan a Jude en el refugio esperaban que no tardara tanto en encontrar un hogar definitivo. Lamentablemente, este adorable perrito lleva ya más de 427 días esperando.

Jude ha avanzado muchísimo desde que vivía en la oscuridad absoluta, y el personal del refugio desea, más que nada, que encuentre a la familia perfecta. Estaría mejor en un hogar sin otros perros o gatos, sin niños pequeños y que cuente con un jardín cercado. Es posible que necesite un poco de ayuda para aprender dónde hacer sus necesidades, ya que es un concepto nuevo para él; sin embargo, aprende rápido y tiene muchas ganas de complacer.

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Todos en el refugio esperan que el futuro de Jude esté lleno de aventuras, curiosidad y amor, y esperan con ilusión que aparezca la familia adecuada para brindárselo.

“Es un perrito muy dulce que realmente necesita ese hogar definitivo, lleno del amor que tanto desea y que, sin duda, merece”, señaló Lodde.

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