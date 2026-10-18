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Obligado a vivir en la oscuridad, lo encontraron junto a otros perros y serpientes: “No sabía caminar bien”

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Estaba en una casa con otros ocho perros y varias serpientes cuando lo encontraron. Sin agua potable ni electricidad, los animales sobrevivían en la oscuridad absoluta.

La RSPCA intervino para rescatar a todos los animales de la casa, y Jude fue trasladado al Centro de Animales RSPCA Leybourne. El personal intentó ayudarlo a adaptarse, pero pronto quedó claro que el animal no tenía ni idea de cómo ser un perro. Todos comprendieron que su camino de recuperación sería complicado.

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Ciego y maltratado, cayó en una pileta cuando intentó tomar agua: “Su estado era crítico”
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“No sabía qué eran los juguetes, ni siquiera cómo caminar correctamente con correa; lamentablemente, tampoco conocía su propio nombre», comentó Renee Lodde, gerente del Centro de Animales RSPCA Leybourne, en un comunicado de prensa.

A pesar de sus dificultades, el personal le brindó a Jude mucho cariño. Con el tiempo, empezó a perseguir juguetes, a caminar bien con correa e incluso a aprender a jugar con otros perros.

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“Gracias al tiempo y el amor en él invertidos, sumado a la comprensión de sus tiempos y mucha paciencia, Jude nos ha sorprendido enormemente con su progreso”, señaló Lodde. “Realmente se ha transformado”.

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Quienes cuidan a Jude en el refugio esperaban que no tardara tanto en encontrar un hogar definitivo. Lamentablemente, este adorable perrito lleva ya más de 427 días esperando.

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Jude ha avanzado muchísimo desde que vivía en la oscuridad absoluta, y el personal del refugio desea, más que nada, que encuentre a la familia perfecta. Estaría mejor en un hogar sin otros perros o gatos, sin niños pequeños y que cuente con un jardín cercado. Es posible que necesite un poco de ayuda para aprender dónde hacer sus necesidades, ya que es un concepto nuevo para él; sin embargo, aprende rápido y tiene muchas ganas de complacer.

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Todos en el refugio esperan que el futuro de Jude esté lleno de aventuras, curiosidad y amor, y esperan con ilusión que aparezca la familia adecuada para brindárselo.

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“Es un perrito muy dulce que realmente necesita ese hogar definitivo, lleno del amor que tanto desea y que, sin duda, merece”, señaló Lodde.

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