El hecho de promover la independencia no tiene que ver con dejarlos solos: siempre hay un adulto que observa, aunque deja el espacio y el tiempo para que hagan las cosas por ellos mismos. “En el ámbito Montessori hay una frase muy conocida: ‘Ayúdame a hacerlo por mí mismo’”, explicó Manuale. “Esto no tiene que ver con que los chicos no necesiten ayuda. Claro que la necesitan, pero más que nada para que les mostremos cómo y les demos el tiempo y el espacio para que cuando estén preparados puedan hacerlo por sí solos”.