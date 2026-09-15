Pacto entre hermanos, un mail de despedida en húngaro y dos disparos: el trágico final de Lily Süllos

El 15 de septiembre de 2013, en su vivienda de La Lucila, Luis Süllos terminó con la vida de su hermana astróloga y luego se pegó un tiro, en un caso que estremeció a la sociedad argentina

“La solución es rápida y ruidosa”, escribió Luis en un último mail a una amiga. El hombre, de 74 años, había tomado una drástica decisión. Con una pistola de confección casera acabaría con la vida de su hermana mayor y luego él se suicidaría.

El hecho ocurrió al mediodía del domingo 15 de septiembre de 2013 en la casa que los hermanos compartían en La Lucila, en el norte del Gran Buenos Aires. Cuando la policía llegó al lugar, ambos estaban muertos, con un tiro en la cabeza, en dos habitaciones distintas.

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Lily Sullos con uno de sus gatos siameses en su casa de La Lucila, en una entrevista con LA NACION del año 2001 Fabián Marelli

Al dramatismo de la situación se sumó un dato no menor: ella era una mujer famosa. Se trataba de Lily Süllos, de 85 años, una astróloga muy conocida, autora de muchos libros que fueron éxitos de venta de su especialidad y con una gran presencia en los medios de comunicación. Por ello el caso conmovió en su momento a la opinión pública.

La justicia dictaminó entonces que se había tratado de un homicidio seguido de suicidio. En la prensa, en tanto, se habló de un pacto suicida. Según testimonios y reconstrucciones, los hermanos habrían asumido que no podían vivir el uno sin el otro. Por eso, según cuenta el último mensaje de Luis, cuando Lily sufrió un “derrame cerebral”, él no dudó en lo que debía hacer.

“Voy a cumplir su deseo. Que no sufra con un cerebro maltrecho, paralítica y con dolores, impotente”, escribió el hermano menor, antes de ejecutar su última faena.

Luis y Lily tenían una relación estrecha, que sembró de misterio su trágico final

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“Astróloga, no vidente”

Lenke Süllös, que así es como figuraba en su documento, nació en Budapest, capital de Hungría, el 27 de noviembre de 1928. Pronto se interesó por el universo de la astrología. En 1948 llegó a la Argentina junto con sus padres. Huían del comunismo que se había instalado en su país.

En su nueva nación, la muchacha comenzó a trabajar como fotógrafa de eventos sociales pero pronto se entregó por completo a su pasión por la lectura de los astros. Continuó con los estudios en la materia y en 1967 comenzó a escribir sobre astrología en la revista Vosotras.

Lily Süllos nació en Hungría en 1928 y desde muy joven se dedicó al estudio de la astrología

A fines de la década del 60 Mirtha Legrand invitó a la astróloga a su programa y allí su nombre comenzó a ser reconocido. Luego se sumaron trabajos en otras revistas, y en 1976 se publicó el primero de sus más de 30 libros. Por años, sus anuarios astrológicos fueron furor en ventas en la Argentina y Süllos se transformó en una de las horoscoperas más poulares de la Argentina.

También participaba en distintos programas de televisión, donde con su simpatía, su claridad para explicar y su acento con una impronta fuerte de su origen se convirtieron en una marca registrada. También se animó a emitir algunos pronósticos, en cuyos resultados tuvo una suerte diversa. Anticipó la presidencia de Carlos Menem, por ejemplo, pero también auguró, en 1998, que “Palito Ortega podrá ser presidente”. Aunque en otras entrevistas ella siempre aclaraba: “Soy astróloga, no vidente”.

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A lo largo de su trayectoria, Süllos dejó varias veces establecido que no le tenía temor a la muerte. “Para mí no existe, no creo en eso. Creo que es la más linda liberación que hay, es un camino de luz”, decía. De hecho, creía en la reencarnación y hasta arriesgaba a contar lo que había sido en existencias anteriores: fue campesina en Francia, sacerdotisa en el Egipto antiguo, esposa de un senador romano, una asesina y una extraterrestre.

La casa del horror, en La Lucila: los hermanos vivieron ahí toda su vida

En ese mismo sentido, la astróloga aseguraba que al que fuera su novio en la Argentina lo había conocido 12.000 años atrás, cuando era hijo de un faraón egipcio. Se refería a Ramón Ciafardini, el jockey del que se enamoró en tierras argentinas y que falleció, en un accidente automovilístico, en 1969.

Una relación muy cercana

En el momento de su muerte y desde muchos años antes, Süllos vivía en una casa de La Lucila, en Vicente López, junto a su hermano menor Luis, que originalmente era Ludwing. Él era físico, matemático e inventor. Muchos de los objetos que acompañaban a los hermanos en esa vivienda de Díaz Vélez 1360 habían sido ideados y creados por él.

Luis y Lily tenían una relación muy cercana, que algunos medios calificaron luego como simbiótica. En un artículo de La Nación de 2001, la astróloga cuenta que con su hermano todas las tardes se dedicaban a tocar música. Él componía y tocaba el piano. “Hacemos canciones en castellano, en hungaro, en alemán, lo que nos salga. No puedo explicar qué musica hacemos, es de otro planeta”, decía entonces la hermana mayor de los Süllos.

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Los hermanos Luis y Lily Süllos

Los hermanos Luis y Lily Süllos

Luis y su hermana Lily Sullos LA NACION

La vida feliz de los hermanos comenzó a sufrir algunos inconvenientes con los problemas de salud que padecían ambos. Pero todo se precipitó cuando en la noche del sábado 14 de septiembre de 2013 ella sufrió, en palabras de su hermano, “derrame cerebral” mientras se duchaba.

El domingo por la mañana, en un mail a la artista plástica amiga de los Süllos, Aniko Szabo -también de origen húngaro-, Luis escrbió el estado de situación que había en su casa en es momento, que era también un mensaje de despedida. El adiós antes del final.

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La artista plástica Aniko Szabó era amiga de Lily Süllos y su hermano Luis LA NACION

El último mensaje

“Me parece que Lenke (N de la R: Lily Süllos) tuvo un derrame cerebral serio. Se cayó en la bañera y ya no pudo pararse ni hablar. Pasó alrededor de las 23.30. Estoy esperando que vuelva en sí. Caso contrario voy a cumplir con su deseo, que no sufra con un cerebro maltrecho, paralítica y con dolores, impotente. La solución es rápida y ruidosa”, decía el mensaje, escrito enteramente en húngaro.

“Llamé al médico; la sacaron de la bañera y la pusieron en la cama; dijo que había que llevarla a un geriátrico, adonde la mantienen con vida y torturan. Son pasadas las 9 de la mañana. La presión es normal, el pulso también, pero no puede caminar, no puede hablar, no puede ir al baño, no puede beber ni comer”, continuaba el mail, que concluía de manera contundente: “Nos despedimos. Les deseamos mucha suerte. Luis”.

Cuando recibió este mensaje el mismo domingo por la mañana, Szabó lo hizo traducir y de inmediato se dio cuenta del macabro sentido que tenían las palabras de Luis. Llamó por teléfono a la astróloga y a su hermano, y al no obtener respuesta, se dirigió a su casa, donde tampoco fue atendida.

Lily Süllos trabajaba en distintos medios de comunicación, además de escribir exitosos libros sobre astrología y también de otras temáticas Captura de TV

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La artista plástica recurrió entonces a la policía. Al encontra la vivienda con la puerta cerrada desde adentro, se llamó a los bomberos que procedieron a romper la entrada. Una vez adentro, se encontraron con el peor de los escenarios.

“No podían vivir el uno sin el otro”

Según la reconstrucción policial, luego de escribir su postrero mail, Luis tomó un arma que había fabricado él mismo, un artefacto similar a un revólver calibre .32, se dirigió a la habitación donde se encontraba su hermana Lily, sentada en un sillón, y le disparó en la cabeza, por encima de la oreja. Luego, se movió hacia otra habitación, y se descerrajó un un tiro en la sien.

“No querían separarse. Ya lo habían hablado. Hicieron un pacto en el que si a alguno de ellos le pasaba algo, el otro lo iba a resolver de esta manera”, aseguró en su momento el jefe de la Departamental Conurbano Norte, Fabián Perroni.

El interior de la casa de Lily Süllos LA NACION

Szabó, en tanto, muy allegada a la familia, prefirió cambiar los términos del trágico desenlace de los hermanos. “Pactos hacen los mafiosos -dijo-. Ellos tan solo no podían vivir el uno sin el otro”.

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Otras personas cercanas a los hermanos no daban crédito a lo que había pasado. Es el caso de Liliana Chelly, ahijada de Lily, que manifestó sus dudas respecto del pacto suicida. “Lily pregonaba todo lo contrario. En sus libros hablaba sobre el amor a la vida y tenía un amor intenso por el Creador. Por su cuenta, nunca se hubiese quitado la vida”, dijo a este medio.

La mujer tambien dudó del ACV de su madrina, en especial por la manera en que había procedido Luis: “Yo no sé nada de medicina, pero creo que, ante una situación así, un médico indica la internación, no que se lo lleve a un geriátrico; y por más que un familiar te diga ‘dejala, yo la baño, la cambio y mañana la llevo’, ningún médico lo aceptaría”.

Lily Süllos y el horóscopo 2013, uno de sus últimos libros

En términos judiciales, en tanto, la causa se cerró con la carátula de homicidio seguido de suicidio. Lo cierto es que fue un episodio que conmovió fuertemente a los vecinos de Vicente López y a toda la opinión pública, que no esperaba por supuesto que una astróloga tan querida tuviera ese trágico y abrupto final.

“Ellos tenían una hermandad realmente maravillosa: eran hermanos, compinches, amigos. Eran muy unidos, y de la parte científica de los libros de Lily se ocupaba Luis. A mí me hubiese gustado estar en la mente de los dos este fin de semana para saber por qué tomaron esa determinación”, aseguraba luego de ambas muertes a La Nación el ufólogo, actor y amigo de los Süllos, Fabio Zerpa, que también añadió que ambos “eran muy sensibles”.

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El patio de la casa que Lily Süllos compartía con su hermano Luis LA NACION