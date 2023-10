LA NACION

Se había detenido para tomar un descanso. Todavía le quedaba un largo tramo de viaje y no quería quedarse dormida en el volante. Mientras estiraba las piernas, tomaba un poco de agua y respiraba aire fresco, aprovechó para limpiar un poco el auto y tirar la basura que se había acumulado en el vehículo. De pronto vio algo que se movía entre la maleza cercana.

Rápidamente determinó que se trataba de una mamá gata y sus gatitos. La pequeña familia vivía entre un montón de basura en un área de descanso junto a una carretera muy transitada en East Yorkshire, cerca de Hull. La mamá gata parecía tener una pata en mal estado. No estaba claro si había sido atropellada por un automóvil y luego había dado a luz o si alguien los había abandonado a todos allí. De cualquier manera, necesitaban ayuda y ella estaba dispuesta a brindársela.

“De pronto uno de los gatitos saltó de nuevo a la maleza”

Shane Maddison llamó a su hermano y a su cuñada y ambos se dirigieron al lugar. También publicó sobre la situación en las redes sociales, y la inspectora de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) es una organización de caridad que promueve el bienestar de los animales, y que tiene su sede en Inglaterra y Gales, Laura Barber, vio su petición y también fue a ayudar. Todo el grupo trabajó en conjunto para proteger a la mamá gata, más tarde llamada Luna, y a sus cuatro gatitos.

“Fue un rescate bastante largo ya que en un momento todos los gatitos estaban en la caja, pero luego uno de ellos saltó de nuevo a la maleza”, dijo Barber en un comunicado de prensa. “Le pusimos un poco de comida húmeda y cuando el gatito reapareció, Shane logró agarrarlo con cuidado y ponerlo en la transportadora”.

“Estaba claro que había tenido un hogar”

La pequeña familia fue llevada de urgencia a un veterinario local. A Luna le examinaron sus lesiones y, por supuesto, la pata que parecía fracturada. Les preocupaba que tuvieran que amputarla. Las radiografías mostraron que efectivamente había sufrido heridas graves, incluida una fractura de cadera y una pierna. La inspectora Laura Barber dijo: “Es una gata muy amigable y estaba claro que no era salvaje y que había tenido un hogar”.

Pero primero, la gata necesitaba recuperarse del estrés del abandono. Luna y sys gatitos fueron llevados a su nuevo hogar de tránsito, con el hermano y la cuñada de Madison. Sorprendentemente la gata parece recuperarse sin problema alguno.

Luna y una de sus crías.

“Afortunadamente, se está recuperando muy bien”, dijo Barber. “Fue revisada por el veterinario diez días después de haber sido encontrada y su hueso pélvico y su pierna están sanando. No es necesario realizarle una amputación y seguirá mejorando si descansa más”.

Los rescatadores y ahora humanos de tránsito de Luna se han enamorado perdidamente de ella y están planeando convertirla en un miembro permanente de su familia. Los gatitos, Boo, Daphne, Pumpkin y Fred, serán realojados con otros familiares y amigos que han expresado interés.

