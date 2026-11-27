Se conocieron en un bar de los 90 y parecían perfectos: ¿es bueno nunca discutir?

Se conocieron a finales de los 90 en Los Sospechosos, un bar de Vicente López, en zona norte de Buenos Aires. Él venía de Rosario, ella era “de por ahí”, vivía apenas a unas cuadras del boliche en cuestión. Julián se llamaba él, y tres meses atrás había llegado a la capital para trabajar en un banco de renombre; Valeria, en cambio, era recepcionista en una agencia de turismo.

Con cervezas en mano y baile frente a la barra, descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban, entre otras cosas, que trabajaban a pocas cuadras de distancia en el microcentro. Este detalle derivó en una promesa de almuerzo en algún lugar de la calle Reconquista.

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Y así sucedió. Acordaron el encuentro para el jueves siguiente; al viernes de la misma semana se besaron en un happy hour de moda, y para cuando el sábado se asomó, se hicieron inseparables.

Las pruebas de fuego para la compatibilidad

Julián y Valeria nunca discutían. Nunca. Durante muchos años ella creyó que aquello era una virtud y bendición que solo experimentan un puñado de parejas y que ellos, sin dudas, eran afortunados en el juego del amor.

Valeria y Julián solían encontrarse después del trabajo y pronto su relación prosperó.

Atravesaron todas las pruebas de fuego que un vínculo necesita superar para evaluar la compatibilidad y disparar cualquier alarma: “Las famosas red flag”, dice hoy Valeria. “Desde hace años se dice red flag en los países de habla inglesa pero ahora resulta que acá es como una novedad, para mí, siempre fueron las alarmas. Bueno, en nuestra relación no sonaba ninguna alarma, ¡éramos perfectos en todos los escenarios!”.

Las pruebas en cuestión se sucedieron durante los primeros tres años de noviazgo: cumpleaños del abuelo, vacaciones juntos, asados con amigos, una crisis de nervios tras un examen desaprobado, una enfermedad que pareció eterna, vacaciones por separado, la boda de un amigo, sentarse a decidir cómo administrar los gastos de esas vacaciones, cumpleaños, boda y demás temas... Y un buen día llegaron a la prueba de fuego crítica: la convivencia.

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“¡Maravillosa! Nos dividimos las tareas domésticas sin problemas, cada uno respetó su espacio personal y, bueno, repito, ¡jamás una discusión! Encima a los dos nos gustaba levantarnos muy temprano para salir a correr juntos y escuchar el mismo tipo de música”, continúa Valeria.

Un casamiento perfecto: `Ustedes son la pareja que todos envidiamos´

El paso evidente a seguir era su propio casamiento. Y así sucedió, se casaron por civil en capital y acordaron celebrar una gran boda en una estancia a medio camino entre Buenos Aires y Rosario.

Valeria jamás olvidará cuando Julián leyó sus votos, emocionada, espiaba a sus amigos y familiares, todos lagrimeando ante cada palabra. Más tarde, su prima le dijo al oído: `Ustedes son la pareja que todos envidiamos´.

Julián y Valeria tuvieron una boda idílica en una estancia.

Algunas semanas más tarde, Valeria recibió las fotografías de la celebración, eligió con cuidado marcos para las fotos más especiales, y, durante trece años, contempló con una sonrisa las imágenes sobre el aparador del living de su casa matrimonial.

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Una conversación sensible: la prueba que faltaba

Al principio se dedicaron a sus carreras y a viajar. La conversación acerca de los hijos llegó con la tranquilidad de siempre, tras cinco años de matrimonio. Aquella era la prueba que faltaba y justo ahí revelaron su punto débil: nunca habían conversado suficiente acerca del tema. Ella quería hijos, él no estaba preparado.

Varios años habían pasado, estaban más grandes, pero no hubo discusiones, ella, complaciente por naturaleza, le dijo que lo comprendía y que ya llegaría el momento en el que los dos estuvieran preparados.

El resentimiento comenzó a crecer, pero las sonrisas siguieron, aunque las salidas a correr juntos se espaciaron hasta extinguirse. Él comenzó a viajar cada vez más seguido por trabajo y ella se refugió en sus amigas y recibió dos veces el título de madrina.

“Pero, para ser sincera, todo esto pasó tan despacio que no me di cuenta. Nuestro trato siguió siendo afectuoso, respetuoso, llegábamos a las reuniones de amigos con una sonrisa y, para los ojos de los demás, seguíamos representando a la pareja ideal. Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para darme cuenta de que nos estábamos distanciando y que la intimidad, esa del alma, se estaba rompiendo”, dice Valeria con mirada melancólica.

"Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para darme cuenta de que nos estábamos distanciando"

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“Me llevó muchas lágrimas comprender...”

Un día, tiempo después de su decimotercer aniversario, sin discusión de por medio, todo se terminó. No solo no hubo una conversación, no hubo ni una palabra cara a cara de por medio.

Valeria llegó a su casa un lunes, después de su trabajo y encontró una carta de Julián, muy breve, que decía que ya no estaba enamorado, que se había ido a Rosario a lo de sus padres y que pronto un abogado se pondría en contacto para iniciar los trámites del divorcio.

“Parece increíble, ahora que miro con el diario del lunes mi historia de amor con Julián”, reflexiona. “¡Nos llevamos siempre increíble! Yo seguía enamorada, lloré por meses, me partió el corazón. No podía entender cómo se pudo haber ido sin mirarme a los ojos, sin hablarme algo siquiera”.

“Me llevó muchas lágrimas comprender que le tenía miedo al conflicto, y que al evitarlo, no lograba develar capas del otro. Discutir con respeto, estar en desacuerdo, no es malo. Hoy, de hecho, entendí que tener conflictos y superarlos nos llevan a una mayor intimidad con el otro. Por supuesto, éramos tan parecidos con Julián, que él también sufría de este síndrome evitativo que padezco yo. Fuimos una historia de amor perfecta para los demás, pero sin sustento para nosotros. Eso sí, a mí me dejó una gran lección”, concluye Valeria, una mujer que hoy es madre de dos hijos, está felizmente juntada y está aprendiendo a perder el miedo al conflicto.

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