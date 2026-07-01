LA NACION

A fondo

Pepe Salgado La historia del joven de San Isidro que se infiltró en la Policía y dejó una bomba que mató a 23 personas

Ceferino Reato, autor de “Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal”, reconstruye el atentado más sangriento de los años 70