Perros, gatos y otras mascotas: 5 temas que no hay que descuidar cuando llegan los primeros fríos

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El comienzo del otoño y las variaciones en la temperatura pueden influir negativamente no sólo en la salud de las personas, sino también en la de los perros, gatos y otras mascotas que pueden padecer patologías propias de este período del año. En nuestro país, se estima que las mascotas pasan más de la mitad de su tiempo adentro de sus hogares en donde predomina una temperatura agradable, diferente a la exterior.

Aprovechemos el Día del animal para pensar un poco más en la salud de nuestros amigos y repasemos algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando el frío se hace presente.

5 temas para no descuidar a nuestras mascotas con el frío

“La alimentación y las temperaturas (o humedad) pueden ser las más evidentes, explica la médica veterinaria Patricia Paredes de Natural Life (M.P 738), pero es importante pensar en la edad de los mismos, sobre todo en los cachorros y en algunas acciones de sus humanos que no en todos los casos los favorecen, como el elegir la vestimenta adecuada para atajar las bajas temperaturas.

Alimentación

El frío exige un mayor gasto energético para mantener la temperatura corporal, pero esto no significa darles más comida.

Si la mascota realiza mucha actividad al aire libre, se puede incrementar de un 5% a 10% su ración diaria (siempre y cuando esté aprobado por el veterinario). Caso contrario, si pasa la mayor parte de su tiempo en ambientes con calefacción, mantener su porción habitual para evitar el sobrepeso.

Los felinos, debido a que son animales carnívoros estrictos, necesitan consumir una dieta rica en proteínas de origen animal

Cuidados

La humedad es el enemigo principal de la piel en invierno. En los días que se pasea con lluvia o neblina, es muy importante secar en profundidad las patas y axilas: la humedad retenida puede generar dermatitis fúngicas. Aplicar un bálsamo protector específico ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

¿Abrigar o no abrigar? La palabra del especialista

Depende de la raza, la edad y el pelaje: es bueno cuando se trata de cachorros, perros senior o razas de pelo muy corto que no tienen una capa de grasa protectora suficiente. Caso contrario, cuando el animal tiene doble capa de pelo, la ropa puede anular su aislamiento natural.

¿Qué tejidos descartar “sí o sí”?

El material es clave para evitar alergias cutáneas; las telas sintéticas de baja calidad o con exceso de fibras acrílicas y lana virgen no son recomendadas.

Por otro lado, la lana puede causar picazón excesiva y las fibras sintéticas generan estática. Lo ideal es optar por algodón o polar de alta calidad.

Los gatos mantienen el "amasado" de cachorros hasta la edad adulta. BBC

Chequeo de articulaciones

El frío intensifica las molestias en mascotas con problemas osteoarticulares. Hay que mantener su cama elevada del suelo y lejos de las corrientes de aire, es una medida preventiva fundamental.

Cirugías

Hay que tener especial cuidado cuando uno somete a un animal a una cirugía cuando las temperaturas son bajas, ya que la anestesia produce un descenso en su temperatura corporal. En esos casos, es aconsejable preparar con antelación cómo será la llegada de la mascota luego de la cirugía: tiene que contar con una habitación tranquila, calefaccionada y colocar una colchoneta en el piso que separe al animal del frío y humedad.

Cachorros

Los cachorros recién nacidos no controlan correctamente su temperatura corporal, por eso deben estar en ambientes cerrados y calefaccionados, incluyendo a aquellas perras que estén amamantando.