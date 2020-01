Planes de verano. Novedades de deco y diseño para disfrutar en la ciudad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020

Con la ciudad más despejada, hacer planes de salidas en enero es un placer. Reunimos algunas propuestas para salir a caminar sin apuro, explorar novedades en diseño y volver a esos lugares en los que sabemos que podemos encontrar nuevo y buen diseño.

Mínima Huella

Su propósito: aprender, enseñar, diseñar, fabricar y ¡volver a empezar!

"Me moviliza la posibilidad de ofrecerles, a quienes quieren cambiar sus vidas y la de sus familias, un oficio con el que puedan contar toda su vida", dice Rodrigo Matta, alma y corazón de Mínima Huella, además de fundador de Talleres Sustentables.

Queda en Armenia 1525, Palermo.

"Nuestro lema es: Mínima Huella = Mínimo impacto ambiental, máximo impacto social", resume Rodrigo.

La marca madre les ofrece a chicos de entre 16 y 18 años de la Fundación Reciduca instrucción en carpintería, entelado, encuadernado y cerámica. Así es como restos de madera, cerámica y cuero se convierten en tablas, bandejas, vajilla o candelabros de bello diseño.

Anette Flowers. Decorar con vida

Desde su emprendimiento, Anette Flowers, Ana Monges está determinada, entre otras cosas, a que les perdamos el miedo a las orquídeas y descubramos la alegría de convivir con ellas.

Ana Monges contagia entusiasmo; es de esas personas que te provocan una sonrisa cada vez más amplia a medida que van hablando. Hoy estamos charlando de orquídeas, pero es mencionar los kalanchoes o las begonias que puso en la entrada de Paul French Gallery -donde tiene un espacio de exposición- y el mensaje es el mismo: amor por la naturaleza.

¿Por qué la gente no se les anima a las orquídeas?

Existe el mito de que son difíciles, solo para expertos, y realmente no es así. Son muy fáciles de cuidar. Lo fundamental es encontrarles el lugar en el que se sientan cómodas; con esto ya está el ochenta por ciento del éxito asegurado. Y eso también es lo lindo de convivir con ellas: nos sensibiliza a lo que está expresando un ser vivo, hace que agudicemos la percepción para entenderlo. En el caso de las orquídeas, lo que necesitan son espacios sin cambios de temperatura abruptos, con mucha luz pero no sol directo, por lo menos no en los meses de más calor.

Ana Monges tiene otros espacios de exposición en Unicenter, Alcorta Shopping, Portal Palermo y Dot Baires.

¿Eso es todo?

Es lo principal. Después, importantísimo también: reprimir las ganas de regarlas. Con un pocillo de agua una vez cada una semana o diez días, es suficiente. Y otro dato: cada tanto hay que fertilizarlas con un clásico triple 15, pero que también contenga otros minerales. En nuestro Instagram aconsejamos sobre su cuidado y respondemos dudas. Uno de los objetivos de 2020 es volcarnos cada vez más a la educación.

¿Cómo las elegimos?

Más por la hoja que por la flor. Hay que fijarse en la salud de las hojas, que estén firmes y verdes, que la planta tenga muchas. Y que la punta de las raíces estén verdes. Son plantas que hacen fotosíntesis por la hoja y también por la raíz. Después está el color, algo más personal, y hoy hay más variedad. De la clásica blanca o fucsia se está pasando cada vez más a las matizadas. El precio es otra barrera. Pero hay que tener en cuenta que para llegar a la orquídea que vendemos, se tarda dos años. Y hay una cuenta muy fácil. Si nos ponemos a pensar en lo que cuesta un ramo de flores y lo comparamos con el hecho de que las orquídeas pueden durar hasta cuatro meses y tener dos floraciones anuales, no hay competencia. Además, una orquídea en casa da orgullo. Es un imán irresistible. Son plantas más para ambientes urbanos, porque con su sola presencia transmiten sofisticación y naturaleza selvática sin tomar demasiado espacio. Son maravillosas.

Hoshibonum + Tienda de costumbres

"Desde siempre estuve ligada a la pintura y el diseño, y con el tiempo pasé por distintas etapas (algunas no abandonadas del todo, como la pintura animalista)", comparte Cecilia Marini, creadora de Hoshibonum, su marca de bijou y joyería artesanal. Acá también muestra más de un talento, en objetos hechos de modo preciosista con piedras naturales o en nuevos collares y dijes de alpaca y cobre, de corte net sin dejar nunca el amor por el detalle.

Joyería de Hoshibonum y textiles de Tienda de Costumbres.

"Estamos muy felices de haber sido honradas con el Premio Exportar 2019 en la categoría Mujer Exportadora, una distinción que avala la calidad y competitividad de nuestro producto y nos otorga la licencia de uso de la Marca País por dos años", nos cuenta la diseñadora de interiores Silvina Lippai, fundadora de Tienda de Costumbres, de la que siempre adoramos tramas y colores. La nueva colección es en tonos neutros y permite admirar la maestría con que se trabajan las texturas de las alfombras tejidas en telar, mantas y las fundas de almohadones.

Patio del Liceo

Greens

De martes a sábados de 15 a 20. Galería Patio del Liceo, Santa Fe 2729, Locales 1 y 7. Recoleta. Crédito: Mariana Milanesi

Es una de las tiendas históricas de la mítica galería Patio del Liceo. Gabriel Grinshpan, creador y diseñador de la marca, fue de los primeros cinco habitantes que desembarcaron cuando el lugar era un reducto under y abandonado, que atraía diseñadores vanguardistas (lo cual tenía su encanto). En este clima creativo su firma de ropa se convirtió en un clásico del Patio que sumó una línea para bebés y otra Home, con piezas de cerámica seleccionadas por Gabriel Mosquera.

Greens es una de las tiendas históricas de la mítica galería Patio del Liceo. Crédito: Mariana Milanesi

El sello de Greens está basado en prendas que visten pero no aprisionan, que son atractivas pero sin opacar a quienes las usan; y eso se nota en el corte impecable, en géneros puros y tonos neutros. Sus colecciones tienen hits como los jardineros, los pantalones de lino o gabardina plana y las formas oversize. Por eso, Greens cuenta con clientas de todas las edades, agradecidas de que Gabriel se haga una pregunta necesaria y sensible que casi nadie se hace en el mundo de la moda: ¿Qué le puede quedar mejor a una persona?

Vidriera federal en Tienda Ina Ini

Los diseños van desde el estilo urbano hasta los vestidos de noche. Crédito: Mariana Milanesi

"Aquí el tiempo está como detenido y eso es lo que todos buscamos entre tanto ruido", dice Silvina Bolognini sobre la experiencia de ser parte de la Galería del Patio.

Tucumana y creadora de Tienda Ina Ini, sabe muy bien lo que les cuesta a los diseñadores de las provincias llegar con sus creaciones a Buenos Aires. Por eso, desarrolló el concepto del perchero federal, que cobija a marcas de creadores independientes de todo el país y permite conocer saberes y técnicas artesanales combinadas con diseños muy modernos.

En la Galería Patio del Liceo, local 45, primer piso de martes a sábados de 15 a 20. Crédito: Mariana Milanesi

Todo lo que se encuentra en el local es sustentable como las ediciones limitadas confeccionadas en algodón libre de agrotóxicos o las prendas teñidas con descartes naturales, lo que hace que cada pieza sea única. Además, todos los procesos son respetuosos con los trabajadores, que ya forman una creciente comunidad de punta a punta del país, a la que también se integran cada vez más consumidores responsables.

Bar Liceo - Patio abierto

Las plantas y el impactante mural de Marina Fages crean un oasis que no dan ganas de abandonar. Crédito: Mariana Milanesi

Después de la recorrida por los locales de la "la Gale" (como muchos de los habitués llaman al Patio del Liceo), y de todo lo interesante que hay para ver, sobran los temas de conversación y el mejor lugar para la charla es el Bar.

Está abierto de lunes a sábados de 10 a 1. Crédito: Mariana Milanesi

Para elegir qué comer, conviene escuchar las sugerencias de Fernando, alma máter del lugar, porque él creó la carta de sándwiches con ingredientes y combinaciones tan ricas como originales. Eso sí, sin apuro, porque para vértigo está la calle. También hay jugos y tragos, ya que la actividad en el bar se prolonga hasta pasada la medianoche.