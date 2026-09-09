Platos con curry: 11 versiones para probar antes de que termine el invierno (o siempre)

9 de septiembre de 2026 00:00 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Hay ingredientes que condimentan una comida y otros que cuentan una historia. El curry pertenece a la segunda categoría. Su aroma inconfundible, capaz de transformar una cocina entera en cuestión de minutos, lleva siglos viajando entre continentes, mercados y culturas. Aunque solemos hablar de “curry” como si fuera una sola especia, en realidad se trata de una mezcla de sabores cuya composición varía según la región, la tradición familiar y hasta el estado de ánimo de quien la prepara.

Cuenta una anécdota ampliamente repetida que los comerciantes británicos que pasaban por la India quedaron fascinados con los complejos guisos locales y buscaron recrearlos al regresar a casa. Para simplificar aquellas recetas, comenzaron a comercializar mezclas de especias bajo el nombre de “curry powder”, contribuyendo a la popularización global de un sabor que hoy forma parte del recetario de medio mundo.

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Es el as en la manga para despertar el paladar, desde un curry cremoso con leche de coco hasta una versión rápida para unas verduras asadas o el pollo de todos los días, este condimento tiene la rara virtud de ser exótico y familiar al mismo tiempo. Intensifica sabores, aporta profundidad y convierte platos sencillos en propuestas con personalidad. Para quienes buscan salir de la rutina cuando salen a comer (o para inspirarse en casa) estos diez lugares son una invitación a viajar desde la mesa, cucharada a cucharada.

Donburi de arroz jazmín con vieiras y mejillones al curry

El donburi (el cuenco con arroz) que ofrece Antro funciona como punto de partida para una interpretación propia. La propuesta utiliza arroz jazmín, elegido por su perfil aromático y por ofrecer un grano más suelto.

Donburi de arroz jazmín con vieiras y mejillones al curry Gentileza Antro

Sobre esta base se sirven vieiras y mejillones salteados en curry japonés. El plato se termina con tenkatsu, que aporta una textura crocante, y ciboulette, que suma frescura al conjunto.

“No buscamos hacer un donburi clásico, sino tomarlo como punto de partida para hacer nuestra propia interpretación. Elegimos arroz jazmín porque queríamos trabajar con un grano diferente, más aromático y suelto. Lo acompañamos con vieiras y mejillones al curry japonés, y lo terminamos con tenkatsu y ciboulette para sumar textura y frescura.” Dirección: Gurruchaga 1145, CABA

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Langostinos al curry con arroz, almendras tostadas y eneldo

Sottovoce trabaja el curry a partir del langostino fresco del Atlántico Sur calibre número uno. La preparación comienza con un sellado en aceite de oliva. Al dar vuelta los langostinos, se incorpora una mezcla propia de curry directamente en la sartén para potenciar sus aromas.

Donburi de arroz jazmín con vieiras y mejillones al curry Gentileza Sottovoce

La cocción suma un toque de aceite de ajo y un desglasado con champán. Una vez reducido el alcohol, la salsa se monta con mantequilla hasta obtener una emulsión que acompaña a los langostinos. El plato se sirve sobre una base de arroz y se completa con almendras tostadas y hojas de eneldo fresco.

“Trabajamos con el langostino fresco del Atlántico Sur calibre número uno, el más grande y carnoso del mercado. La técnica es sencilla pero precisa: tostamos nuestra propia mezcla de curry en la sartén para despertar todo su aroma y desglasamos el fondo de cocción con champán. Terminamos con mantequilla para lograr una salsa sedosa que envuelve al marisco.” como explica Gastón Caretti, chef ejecutivo de Sottovoce. Dirección: Av. del Libertador 1098, CABA

Curry de mar con leche de coco, rocoto y pesca sellada

En Neko Belgrano, la propuesta va más allá del sushi con una selección de platos calientes que incorporan sabores peruanos y técnicas japonesas, sello de su cocina nikkei moderna.

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Curry de mar Gentileza Neko

Entre ellos sobresale el curry de Mar ($34.000), una preparación que combina langostinos y trucha sellada sobre una cremosa salsa de curry, elaborada con ají rocoto y leche de coco, junto a tomates cherry y hongos. Se acompaña con arroz gohan y un pan bao, ideal para disfrutar hasta la última cucharada de la salsa. Para potenciar su perfil aromático y especiado, una excelente elección es el Huamantay, el cóctel de la casa preparado con pisco, pomelo, jengibre y lima. La experiencia transcurre en un salón amplio de líneas contemporáneas, estética minimalista y detalles inspirados en la cultura japonesa. Dirección: La Pampa 1391, Belgrano

De langostinos y mejillones, y de lomo de cordero

En Los Cardales, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chizza celebra 18 años de cocina a cargo del chef Franco Malacisa, con una carta que combina raíces mediterráneas, pescados, carnes, pastas artesanales y entradas para compartir.

Curry de langostinos Gentileza Chizza

Para los amantes del curry, la propuesta incluye un curry de langostinos y mejillones con tom yum, leche de coco, cilantro, lima y vegetales ($44.500), y un curry de lomo de cordero con especias, arroz, pan hindú y vegetales ($56.700). El restaurante funciona en una casona de 1890 restaurada por el propio Malacisa, con techos y paredes originales, distintos ambientes, obras de arte y un patio con horno de barro, sillones y fogón. Dirección: Alsina 120, Los Cardales.

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Curry de lomo de cordero Gentileza Chizza

Picante de mariscos con curry peruano

En Lima Estilo Nikkei, el curry se vincula con los sabores peruanos a través de su Picante de Mariscos. El plato reúne chipirones, vieiras, langostinos, pulpo y calamares salteados con salsa de curry peruano y se sirve acompañado de arroz blanco.

Picante de marsicos Gentileza Lima estilo nikkei

Una preparación centrada en la combinación de diferentes productos de mar con el carácter especiado y envolvente del curry peruano, dentro de una carta definida por el encuentro entre las cocinas peruana y japonesa. Dirección: Hotel Hub Porteño, Rodríguez Peña 1967 y otras.

Curry vietnamita de tofu, langostinos o cerdo

En los días invernales, los curries se consolidan como uno de los platos más reconfortantes de la gastronomía del Sudeste Asiático gracias a la combinación de especias, leche de coco, vegetales y largas cocciones que dan como resultado preparaciones de sabores profundos, aromas envolventes y una textura cremosa.

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Curry de langostinos Gentileza Saigón

En Buenos Aires, Saigón Noodle Bar -referente de la cocina vietnamita desde hace casi diez años- invita a descubrir tres versiones que reflejan la riqueza de esta tradición culinaria. El curry rojo de langostinos ($28400) parte de un caldo concentrado elaborado con las cabezas y carcasas del marisco, que aporta una intensidad única a una base de vegetales, leche de coco y pasta de curry rojo, enriquecida con salsa de pescado y terminada con langostinos cocidos al momento para preservar su textura. El curry de cerdo ($24900) , en tanto, combina bondiola dorada, azúcar morena, vegetales, caldo y pasta de curry rojo tostada, ingredientes que se integran durante una cocción lenta hasta obtener una salsa cremosa, acompañada por leche de coco y cubos de papa. La propuesta se completa con un curry amarillo con tofu y verduras ($23900), preparado con leche de coco, servido con arroz, tomates cherry, pepino y cilantro. Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Tartine de pollo al curry

Sencillo, sabroso e ideal para cualquier momento: como entrada o para un snack salado. Es un clásico que representa la esencia de Le Pain Quotidien: el tartine. Una rebanada de pan artesanal que se convierte en una propuesta completa al combinarse con ingredientes frescos y sabores que invitan a disfrutar cada bocado.

Tartine de pollo con curry Gentileza LPQ

“En su versión de pollo al curry, una rebanada de nuestro pan de trigo de la casa como base, pollo al curry, acompañado por tomates cherry, rabanito, pepino, mix de verdes y cebolla de verdeo, que aportan frescura, textura y contraste. La propuesta se completa con chutney de frutos rojos, que suma un toque agridulce y diferente”.Se incluyó dentro del menú porque es una opción rica, abundante y equilibrada que reúne en un solo plato el espíritu artesanal de la marca y una combinación de sabores únicos para el paladar explica Charly Mendoza, director de alimentos y bebidas de Le Pain Quotidien.

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De zapallo y leche de coco

En SAMPA, la parrilla vegetariana de Villa Crespo creada por Fernando Larrosa y Leonel Chajud, los vegetales, los hongos y el fuego marcan el pulso de una carta estacional pensada para compartir.

Curry con leche de coco Gentileza Sampa

El curry de zapallo cabutia ($22.000) acompaña la propuesta desde 2019 y vuelve, con pequeñas variaciones, cada otoño e invierno, cuando este producto atraviesa su mejor momento. La receta parte de una pasta elaborada con ají amarillo, cebolla, apio, ajo, tallos de cilantro, jengibre, coriandro, cúrcuma, pimienta de Jamaica y una marcada presencia de comino, trabajada con la lógica de los curries de la India, pero atravesada por ingredientes latinoamericanos y por la parrilla que define la cocina del restaurante. El zapallo se cocina al rescoldo, se integra a la pasta con caldo de vegetales y, antes de servir, vuelve a calentarse en una olla sobre las brasas con leche de coco. Actualmente llega a la mesa con pochoclos de mandioca, semillas de zapallo tostadas, limón, cilantro y chile fresco, en una preparación especiada y de temporada que conserva su identidad aunque cambien los acompañamientos. Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

Picante con chili oil y pollo pastoril

Con un menú que recorre los sabores más distintivos de Vietnam y Tailandia, en Cang Tin no podía faltar el curry. En este colorido restaurante de Palermo, cuya estética está inspirada en los mercados callejeros de Hanói, se ofrecen tres variedades con perfiles de sabor bien diferentes.

El curry en Cang Tin Damian Liviciche

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Para comer en una gran barra frente a los fuegos o en bancos sobre la vereda, el más pedido es el Khao Soi, un curry típico del norte de Tailandia, muy sabroso y algo picante, con un perfil marcado por la leche de coco, los pickles de mostaza, el chili oil y el pollo pastoril, servido con fideos al huevo caseros y fideos fritos que suman un punto crocante. Otro destacado es el Hindu Viet, de sabor intenso y bien especiado con cordero braseado, lemongrass y arroz. Como opción más ligera e igualmente reconfortante está el curry Veggie amarillo con vegetales de estación, leche de coco y un mix de especias a base de cúrcuma. Por último, pero no menos importante, en la sección de entradas presentan unos langostinos salteados con escamas de coco, leche de coco y curry rojo, uno de los más populares de Tailandia con notas cítricas y frescas. Pensado para comer con las manos e ideal para picar. Dirección: Av. Dorrego 2415, Palermo.

De langostinos grillados y chicharrón de arroz

En Colegiales, Diez Treinta suma a su carta de temporada un curry de langostinos ($38.520) que funciona como uno de los platos principales.

Curry de langostinos Diez treinta

La preparación combina langostinos grillados, curry amarillo de coco, vegetales frescos, arroz blanco, hierbas, pan naan y chicharrón de arroz, en un plato que cruza referencias asiáticas con el sello latinoamericano que atraviesa la cocina del restaurante. Pensado para disfrutar durante la cena, el curry dialoga con la identidad del listening bar creado por Eliseo Martínez, donde la cocina de temporada, los vinos de pequeños productores y la música en vinilo forman parte de una misma experiencia. Dirección: Crámer 1030, Colegiales.

Con leche de coco y un toque de lima

La cocina de TACU Resto & Bowling está liderada por el chef ejecutivo Diego Gambourg y ofrece una carta que combina opciones de perfil casual con preparaciones de inspiración internacional.

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Curry en Tacu bowling Gentileza Tacu

Entre ellas sobresale el curry de pollo ($22 100), elaborado con tiras de pechuga salteadas junto a un mix de verduras, curry suave, leche y coco rallado hasta obtener una salsa cremosa. El plato se sirve con arroz blanco, verdeo fresco y un gajo de lima que aporta un contraste cítrico, y también tiene su versión veggie con tofu. Una alternativa que amplía la propuesta gastronómica del espacio y convive con hamburguesas, pizzas y cerveza artesanal de producción propia. Dirección: General Arias 710, San Fernando.

“El curry siempre me inspira”