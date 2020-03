Polémica en el running. ¿La rapidez es un número o una sensación personal?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 17:42

"Tal vez esperas que te diga que correr más rápido que otros me hace sentir poderoso, pero para mí se trata de intentarlo y de empoderarte a ti mismo. Sin preocuparte por lo que digan los demás, solo enfocándote en el efecto positivo que correr puede tener para ti. Rápido significa algo diferente para todos. Quiero motivar a más personas a experimentar su propia sensación de rapidez".

Las palabras corresponden a Martinus Evans (el autoproclamado "corredor gordo" estadounidense que usó las bromas sobre su imagen como medio de motivación) y forman parte de la comentada campaña "Más rápido que", con la que adidas está invitando a runners de todo el mundo a darle al concepto de rapidez un significado personal y más allá de los números.

Mili Menéndez, futbolista de la Selección Argentina, también se sumó a contar su historia. "Cuando era chica no tenía un amor tan puro como jugar al fútbol, dormía con la pelota bajo el brazo. Iba al colegio y mis compañeros me decían que si quería jugar fuera al arco. Hasta me encontré con gente que le decía a mi mamá que me cortara el pelo, así jugaba en la liga de hombres. Hoy soy futbolista profesional, mundialista y medallista panamericana", dijo. Y concluyó: " Soy más rápida que la desigualdad."

Mili Menéndez

¿Por qué corremos?

Incluso para los más rápidos, el concepto de la rapidez es una sensación personal: algo único que según quién y cómo lo esté experimentando puede tener que ver con ser más rápido que ayer, con correr por una causa o con ser más veloz de lo que la gente espera.

Solo el 19 por ciento de los corredores corre para mejorar sus tiempos, en tanto el 87 por ciento de ellos admite que lo hace con un enfoque en la trasformación y el mejoramiento personal. Los datos se desprenden del estudio "Why We Run", que fue realizado entre seis mil runners del mundo de seis ciudades clave y con el que adidas decidió respaldar su nueva campaña.

Mejoras en la salud mental (60 por ciento), desconectarse del estrés cotidiano (46 por ciento), regalarse un momento del día sin usar el teléfono (68 por ciento) fueron algunos de los beneficios de correr que mencionaron los propios encuestados. El 18 por ciento de ellos aseguró que luego de correr se siente "más inspirado", el 32 "más confiado de sí mismo" y el 14 "con un gran sentimiento de orgullo".

Circula entre los corredores un nuevo concepto de lo que es la velocidad: solo un 19 por ciento de ellos dice que corre para conseguir un tiempo más rápido.

Descubriendo la propia velocidad

"Como marca creadora, sabemos que rendir al máximo es un concepto que varía dependiendo de cada persona. Es por eso que nuestra nueva gama de productos fue diseñada para empoderar a todos los corredores y sin importar cual sea su motivación para rendir al máximo", explicó el vicepresidente de diseño de adidas running, Sam Handy.

Es en esa línea que la compañía acaba de lanzar sus nuevas zapatillas SL20, cuyo equilibrio entre ligereza y velocidad de respuesta contribuye, justamente, a que cada corredor encuentre su propio sentimiento personal de rapidez.

"La rapidez es una búsqueda interminable para conseguir tu mejor versión", asegura la campaña que a través de las redes sociales invita a sus seguidores a completar la frase "Más rápido que" insertando historias que como las de Evans o Menéndez hablen de superación personal.

Por lo pronto bajo el hashtag #MasRapidoQue ya pueden leerse los testimonios en las cuentas que @adidasar tiene en Instagram, Facebook y Twitter, mientras en www.adidas.com.ar/running se revela por qué las nuevas SL20 "proporcionan un despliegue explosivo".