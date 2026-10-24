Por qué algunas personas pueden pasar años sin tener un amigo íntimo

Una persona puede trabajar, participar de reuniones familiares y conversar con conocidos sin tener a quién llamar en una crisis. Esa situación no permite concluir por sí sola que sea antisocial, infeliz o incapaz de vincularse. La clave está en distinguir una vida solitaria elegida de una necesidad de conexión que no está satisfecha.

En el lenguaje clínico, antisocial describe un patrón de desprecio por los derechos de otras personas. No significa simplemente preferir menos. Una persona puede trabajar, participar de reuniones familiares y conversar con conocidos sin tener a quién llamar en una crisis. Esa situación no permite concluir por sí sola que sea antisocial, infeliz o incapaz de vincularse. La clave está en distinguir una vida solitaria elegida de una necesidad de conexión que no está satisfecha.

No todas las personas tienen mejores amigos Ana Karotkaya Photography

No tener un amigo íntimo no es ser antisocial

En el lenguaje clínico, antisocial describe un patrón de desprecio por los derechos de otras personas. No significa simplemente preferir menos compañía. Para una persona reservada o asocial, una red pequeña puede ser suficiente y saludable.

Según un artículo escrito por Daniel Moran, periodista de Silicon Canals, la soledad es la distancia entre la conexión que una persona desea y la que efectivamente tiene. El aislamiento describe una cantidad objetiva de contactos. Alguien puede estar rodeado de gente y sentirse solo, o pasar muchas horas sin compañía y sentirse bien.

Las personas que no tienen íntimos amigos no siempre sufren la soledad (Foto: Pexels)

El apego y la autosuficiencia aprendida

La teoría del apego propone que las experiencias tempranas ayudan a construir expectativas sobre si los demás estarán disponibles. Cuando pedir ayuda tuvo respuestas frías, imprevisibles o dolorosas, una persona puede aprender a no mostrar necesidades.

Moran describe ese patrón como una decisión protectora: necesitar menos para sufrir menos. En la adultez puede expresarse como autosuficiencia extrema, dificultad para pedir apoyo o tendencia a mantener relaciones cordiales sin intimidad.

No todas las personas sin amigos íntimos tuvieron una infancia adversa. Las mudanzas, el trabajo remoto, la crianza, una separación, el duelo, la discriminación o las dificultades de salud también pueden reducir una red. El temperamento y las preferencias culturales importan.

Expertos explican por qué hay personas que disfrutan de tener pocos amigos

Cómo saber si la soledad es un problema

Una pregunta útil es cómo se siente la persona después de pasar tiempo sola. Si termina descansada y con claridad, puede tratarse de una elección restauradora. Si queda vacía, ansiosa o convencida de que nadie responderá, existe una necesidad no cubierta.

Otra señal es la libertad. Elegir estar solo no es lo mismo que evitar un vínculo por miedo a depender, ser rechazado o sentirse una carga. La autonomía saludable permite pedir ayuda cuando es necesaria.

La conexión social se asocia con salud física y mental, pero no exige un número específico de amigos. Pueden ser valiosos una pareja, un familiar, un compañero, un vecino o una comunidad. La calidad y la posibilidad de apoyo importan más que la etiqueta.

Cómo reconstruir intimidad de manera gradual

Crear un vínculo profundo suele requerir repetición, confianza y una vulnerabilidad dosificada. Una acción pequeña puede ser compartir una preocupación de bajo riesgo y observar si la otra persona escucha sin juzgar. También ayuda aceptar una invitación recurrente o sostener una llamada periódica.

Los grupos que se reúnen con frecuencia, como talleres, clubes o actividades deportivas, ofrecen continuidad. La intimidad aparece más fácilmente cuando las personas coinciden en distintos momentos y no dependen de un único encuentro.

Si la falta de vínculos genera sufrimiento, depresión o ansiedad, la terapia puede ayudar a explorar experiencias de apego y ensayar formas de pedir apoyo. No se trata de forzar extroversión, sino de ampliar opciones. El titular viral presenta una conducta extensa como una conclusión de la psicología. La evidencia es más matizada. Algunas personas disfrutan una vida con pocos vínculos y otras usan la distancia como armadura. Solo la experiencia subjetiva y el contexto permiten distinguirlas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.