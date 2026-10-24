Por qué aparecen ciempiés en casa y qué intentan revelar sobre tu hogar

Encontrar un ciempiés caminando por el piso, escondido detrás de un mueble o entre las plantas del jardín puede generar sorpresa y, en algunos casos, rechazo. Su cuerpo alargado y sus numerosas patas hacen que muchas personas intenten eliminarlo apenas lo ven. Sin embargo, lo que pocos saben es que estos pequeños animales cumplen una función importante dentro del ecosistema y su presencia en el hogar puede revelar información sobre las condiciones del ambiente.

Aunque suelen asociarse con la suciedad o las plagas, los ciempiés tienen un comportamiento que puede resultar beneficioso para las viviendas. Esto se debe a que son depredadores naturales y se alimentan de otros pequeños animales que suelen aparecer tanto en espacios interiores como exteriores.

De acuerdo con información de la Universidad de Minnesota, estos artrópodos contribuyen al control natural de distintas poblaciones de insectos y arañas. Habitualmente, buscan refugio debajo de piedras, troncos, hojas y otros lugares donde se acumula materia orgánica, especialmente si encuentran condiciones de humedad.

Los ciempiés suelen aparecer en sectores oscuros y húmedos de las viviendas (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Dentro de las casas también puede aparecer una especie conocida como Scutigera coleoptrata, popularmente llamada ciempiés doméstico. Este animal suele permanecer oculto durante el día y salir por la noche en busca de alimento, por lo que es más frecuente encontrarlo en sectores oscuros y húmedos.

Según expertos, su alimentación puede incluir cucarachas, arañas y larvas de escarabajos. Por este motivo, encontrar un ejemplar de manera ocasional podría indicar que está buscando otros pequeños animales para alimentarse.

Además, los ciempiés domésticos no suelen provocar daños en muebles, paredes ni plantas. Si bien pueden morder cuando se sienten amenazados, los incidentes con personas son poco frecuentes.

Qué significa encontrar muchos ciempiés en casa y cuándo hay que prestar atención

A pesar de sus beneficios, la aparición frecuente de ciempiés dentro de una vivienda puede ser una señal de alerta. Una cantidad elevada podría indicar que existen numerosos insectos que les sirven de alimento o que determinadas habitaciones presentan condiciones favorables para su reproducción y permanencia.

La presencia de ciempiés en el hogar puede estar relacionada con la existencia de otros pequeños insectos (Foto: Freepik)

En particular, estos artrópodos prefieren los espacios frescos y húmedos. Por eso, encontrarlos repetidamente en baños, sótanos o rincones poco ventilados puede ser un motivo para revisar posibles filtraciones, pérdidas de agua o problemas de humedad.

Para disminuir su presencia, los especialistas recomiendan mantener los ambientes secos, mejorar la ventilación, cerrar grietas y aberturas, y controlar otros insectos que puedan encontrarse dentro de la propiedad.

En cambio, si aparecen en el jardín, generalmente no es necesario eliminarlos, ya que colaboran con el equilibrio natural del ambiente. De esta manera, antes de actuar por miedo o desconocimiento, conviene recordar que estos pequeños animales pueden convertirse en aliados para mantener bajo control otras plagas.