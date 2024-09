Escuchar

Comprender las razones del por qué elegimos a la pareja equivocada puede ayudarnos a lograr relaciones más sanas. Pero, ¿cómo identificar por qué repetimos patrones? Y, mejor aún, ¿cómo romper el ciclo? De acuerdo con el psicólogo Jeffrey Bernstein, de Psychology Today, existen tres razones ocultas detrás de estar repetidamente en relaciones poco saludables.

“Estas tres razones ocultas caen bajo lo que yo llamo fantasmas de relación. Estas son experiencias pasadas o problemas no resueltos que influyen en nuestras relaciones actuales, a menudo negativamente . Desempeñan un papel en la obsesión al crear obstáculos para encontrar una intimidad saludable”, explicó.

La terapia puede ayudarnos a romper patrones. Canva

¿Por qué elijo la pareja equivocada?

1) Trauma infantil no resuelto

El psicólogo dice que es una de las razones más comunes por las que las personas eligen repetidamente pareja poco saludable. Las experiencias de la infancia dan forma a nuestra comprensión de las relaciones y pueden dejar profundas cicatrices emocionales que influyen en el comportamiento adulto.

“Por ejemplo, si Carla creció en un hogar donde el amor era condicional y se descuidaban sus necesidades emocionales, inconscientemente podría buscar parejas que reflejen estas dinámicas. Esto puede resultar en elegir parejas emocionalmente no disponibles o abusivas, perpetuando un ciclo de dolor y decepción”, dijo.

Escenario: El padre de Carla era emocionalmente distante y a menudo la criticaba, haciéndola sentir indigna de amor. Como adulta, Carla se siente atraída por parejas que son igualmente críticas y emocionalmente inaccesibles, lo que refuerza su creencia infantil de que debe ganarse el amor a través del sufrimiento.

El padre de Carla era emocionalmente distante y a menudo la criticaba, haciéndola sentir indigna de amor. Como adulta, Carla se siente atraída por parejas que son igualmente críticas y emocionalmente inaccesibles, lo que refuerza su creencia infantil de que debe ganarse el amor a través del sufrimiento. Cómo romper el ciclo: Técnicas como la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular pueden ayudar a replantear las creencias negativas y sanar heridas pasadas. Desarrollar autoconciencia y comprender el impacto de tu educación en tus elecciones de relación es el primer paso para tomar decisiones más saludables, ofreciendo un camino de esperanza y crecimiento.

2) Baja autoestima

Cuando alguien carece de confianza y autoestima, puede conformarse con relaciones que reflejen su autoestima negativa. Jeffrey ejemplifica, “si Toño cree que no es digno de respeto y amor, podría tolerar el comportamiento abusivo de sus parejas, confundiéndolo con normalidad o creyendo que no merece nada mejor”.

Escenario: Toño a menudo se siente inadecuado y lucha con problemas de autoestima derivados de años de acoso escolar. Termina en relaciones en las que sus parejas lo menosprecian y lo controlan, ya que cree que este tratamiento es todo lo que puede esperar.

Toño a menudo se siente inadecuado y lucha con problemas de autoestima derivados de años de acoso escolar. Termina en relaciones en las que sus parejas lo menosprecian y lo controlan, ya que cree que este tratamiento es todo lo que puede esperar. ¿Cómo romper el ciclo? Reconocer y nutrir tu autoestima es crucial para romper este patrón. Participa en actividades que generen confianza, como dedicarte a pasatiempos, establecer y lograr metas personales y rodearte de amigos y familiares que te apoyen. Además, las afirmaciones y el diálogo interno positivo pueden ayudarte a reconfigurar tu mentalidad. La terapia también puede proporcionar herramientas para desarrollar una autoimagen más saludable y reconocer tu valía, reforzando que mereces relaciones sanas y amorosas.

Reconocer los patrones permite elegir relaciones más sanas y felices. Unsplash

3) Miedo a estar solo

Según el experto, este miedo a menudo proviene de presiones sociales o ansiedades personales sobre la soledad. “Por ejemplo, Selena podría apresurarse a entablar relaciones para evitar la incomodidad de estar soltera, pasar por alto las señales de alerta y comprometer sus estándares para tener a alguien a su lado”.

Escenario: Las amigas de Selena están todas en relaciones y ella siente una inmensa presión por encontrar pareja. Este miedo a quedarse fuera la lleva a entablar una relación con Juan a pesar de notar señales tempranas de su comportamiento controlador. Ella se convence a sí misma de que cualquier relación es mejor que estar sola.

Las amigas de Selena están todas en relaciones y ella siente una inmensa presión por encontrar pareja. Este miedo a quedarse fuera la lleva a entablar una relación con Juan a pesar de notar señales tempranas de su comportamiento controlador. Ella se convence a sí misma de que cualquier relación es mejor que estar sola. ¿Cómo romper el ciclo? Aprender a sentirte cómodo estando soltero es esencial. Pero no se trata solo de estar soltero; se trata de construir una vida plena de forma independiente. Esto significa participar en actividades que brinden alegría y satisfacción, perseguir tus intereses y metas y desarrollar un fuerte sentido de ti mismo. Se trata de sentirte completo por tu cuenta para que no inicies relaciones por miedo o necesidad, sino por elección y deseo.

Bernstein describe más del impacto negativo de estos fantasmas de relaciones en su libro “Why Can’t You Read My Mind?”. En resumen, las tres principales razones del por qué elegimos a la pareja equivocada son: el trauma infantil no resuelto, la baja autoestima y el miedo a estar solos. Cada una responde a un escenario conciso, pero lo mejor es que a su vez, existe una manera de romper el ciclo. Reconocer estos patrones nos impulsará a elegir relaciones más sanas, y con ello, más felices.

El Universal de México

El Universal (México)