Hallaron un resto arqueológico que confirmaría el sitio donde sepultaron a Jesús

La muerte de Jesús siempre generó controversias, en particular porque nunca se hallaron sus restos óseos. La creencia popular, de la mano de la Biblia, siempre sostuvo que el hijo de María y José ascendió a los cielos en cuerpo y alma, mientras que los científicos todavía continúan con la búsqueda de su sepultura. Gracias a una reciente expedición, un equipo de arqueólogos italianos habría confirmado el punto exacto donde sucedió.

Los misterios en torno a la historia de Jesucristo siempre despertaron entusiasmo, especialmente entre los fieles que depositaron a lo largo de su vida distintos ideales de esperanza. En paralelo, diversos arqueólogos lograron un gran avance en este tema y ahora estarían cerca de revelar si la tumba encontrada en Jerusalén correspondería al salvador, según las escrituras cristianas.

Iglesia del Santo Sepulcro con las obras de renovación actuales (Fuente: (Rossella Tercatin/Times of Israel)

La pista detrás de Juan 19:41

Expertos de la Universidad La Sapienza de Roma siguieron una de las pistas más relevantes acerca del sitio sagrado. En el pasaje bíblico Juan 19:41 se menciona que Jesús fue crucificado en una colina donde había un huerto y que, más tarde, su cuerpo fue llevado a una cueva cercana.

En la actualidad, la capilla del Santo Sepulcro en Jerusalén es el punto de referencia para los cristianos, ya que se cree que allí el hijo de Dios sufrió la ejecución a manos de los romanos. Quienes se acercan tienen la oportunidad de ingresar a una cripta y ver el lugar donde fue depositado.

A pesar de que la creencia popular sostiene que Jesús resucitó, los científicos explicaron que confirmar cuál fue su verdadero sepulcro sería de gran ayuda para contribuir a la historia cultural de la religión. Por lo tanto, se basaron en el análisis de restos de plantas detectados en el suelo de la colina mencionada en la Biblia.

El equipo de arqueólogos italianos que habría confirmado el pasaje de la Biblia donde asegura que Jesús fue enterrado en el Gólgota (Fuente: (Rossella Tercatin/Times of Israel)

Gracias a la expedición que se llevó a cabo debajo del sepulcro, se encontraron vides y olivos que datan de hace varios siglos y que representan el claro indicio de un “jardín”. Esto se logró a través de análisis arqueobotánicos y de polen en muestras recuperadas de la antigua basílica.

El contexto arqueológico sugiere que los restos corresponderían a la época precristiana; sin embargo, todavía no se realizaron las pruebas de radiocarbono. Además, en diálogo con The Times of Israel, la profesora Francesca Romana Stasolla, de la Universidad La Sapienza de Roma, se refirió a la ciudad romana que se erigió sobre las ruinas de la antigua Jerusalén: “Sabemos que la zona ya formaba parte de la ciudad en tiempos del emperador Adriano, cuando los romanos construyeron Aelia Capitolina. Sin embargo, en tiempos de Jesús, la zona aún no formaba parte de la ciudad”.

Fotografía del suelo de la basílica con una excavación previa hecha en el 2019 (Fuente: (Rossella Tercatin/Times of Israel)

Hace dos años que Stasolla coordina la expedición allí y parte de las muestras del suelo fueron tomadas en medio de un programa de restauración implementado por las tres iglesias que controlan la basílica del Santo Sepulcro: el Patriarcado Ortodoxo, la Custodia de Tierra Santa y el Patriarcado Armenio.

Una vez que se extrajeron aquellas muestras, pudieron ser revisadas, constatadas y analizadas para confirmar una de las versiones más antiguas sobre la vida y muerte de Jesucristo. “Con las obras de renovación, las comunidades religiosas decidieron permitir también excavaciones arqueológicas bajo el suelo. Sin embargo, en este momento no tenemos ninguna zona de excavación abierta, ya que la iglesia se está preparando para la Pascua, cuando necesita ser completamente accesible para los peregrinos”, explicó la profesora italiana.

En cuanto a la excavación que se está llevando a cabo, tras el permiso otorgado por las tres iglesias, la experta dejó en claro que el procedimiento se realiza con extrema cautela, en grupos rotativos de 10 a 12 personas.

A la par que se realizan los trabajos de arqueología, se acondiciona la iglesia para recibir a los fieles (Fuente: (Rossella Tercatin/Times of Israel)

El equipo está compuesto completamente por italianos, aunque en cuestiones puntuales también participan especialistas israelíes.

La basílica se erigió sobre una antigua cantera que, en la época de Constantino, también funcionó como una pequeña necrópolis. Además de restos de frutos, se hallaron herramientas y artesanías que datarían del siglo I d.C.

“Debemos imaginar que, a medida que la cantera se abandonaba progresivamente, se excavaron tumbas a diferentes niveles”, explicó Stasolla. “Por lo tanto, la zona albergaba varios entierros de ese período. Constantino seleccionó el que se veneraba como la tumba donde fue enterrado Jesús y excavó a su alrededor en la zona que corresponde a la rotonda actual, aislándolo de los demás entierros”, agregó.

Por último, recalcó que la documentación científica de todos los artículos rescatados de la excavación asciende a 100.000, por lo que su análisis demandará años. “El verdadero tesoro que estamos revelando es la historia de las personas que hicieron de este lugar lo que es, al expresar su fe aquí. Se crea o no en la historicidad del Santo Sepulcro, el hecho de que generaciones de personas lo hayan hecho es innegable. La historia de este lugar es la historia de Jerusalén y, al menos desde cierto momento, es la historia del culto a Jesucristo”, concluyó la experta.

