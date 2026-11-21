21 de noviembre de 2026 10:47 5 ' minutos de lectura

Las imágenes bastan para explicar el enamoramiento que arquitectos y diseñadores vienen profesando por las superficies Rauvisio de Rehau. Pero detrás de la tendencia hay más que impacto visual: hablamos de una solución que resuelve la histórica tensión entre sumar acabados de lujo y mantener la resistencia y practicidad de un material técnico.

Ya sea para lograr reflejos perfectos, evocar texturas naturales o incorporar un inédito y aterciopelado acabado supermate, la colección sobresale por reunir tecnología y prestaciones notables con una amplísima variedad de posibilidades estéticas para renovar muebles y ambientes completos.

Con el respaldo de la experiencia y la ingeniería alemana de Rehau, Rauvisio ofrece superficies desarrolladas para responder tanto a las exigencias del diseño contemporáneo como a las demandas del uso cotidiano. El portfolio incluye diferentes terminaciones, colores, texturas y efectos visuales, lo que habilita a los profesionales a crear proyectos a medida, acompañando prácticamente cualquier estilo de interiorismo.

La colección incluye alternativas para quienes buscan la sofisticación del alto brillo, la elegancia de los acabados supermate, la estética del vidrio o superficies con texturas y efectos decorativos diferenciados.

Rauvisio Raíces: autenticidad, diseño y esencia natural

Una línea que, diseñada para quienes buscan crear ambientes acogedores y sofisticados, combina la belleza genuina de la madera con la precisión tecnológica de REHAU.

El producto está compuesto por una chapa de roble europeo natural de 0,6 mm aplicada sobre un tablero MDF. ¿Su diferencial? Que logra una estética auténtica, con vetas reales y una sensación táctil inigualable ya que, a diferencia de otras soluciones decorativas, cada pieza presenta una identidad única, con las variaciones propias de la madera natural.

El material ofrece además alta resistencia al rayado y estabilidad UV, con lo que mantiene su apariencia a lo largo del tiempo incluso en aplicaciones exigentes de interior. Resulta ideal para frentes de muebles, paneles decorativos y proyectos de carpintería premium.

Rauvisio Noir: minimalismo sofisticado

Con su acabado ultramate, antihuellas y suave al tacto, Rauvisio Noir se mantiene como tendencia en el diseño contemporáneo. Su nanotecnología supermate aporta resistencia, higiene y facilidad de limpieza: la alternativa perfecta para quienes buscan una estética moderna y funcional.

La versión Noir Compact –pensada para superficies horizontales, como mesadas y vanitorys– es 100% HPL (por “High Pressure Laminate”, sin ningún núcleo interno de madera o MDF) y ofrece una estructura sólida, resistente al agua, al calor y al uso intensivo.

Rauvisio Noir: ultramate, antihuellas e increíblemente suave al tacto.

Rauvisio Noble Matt: irresistiblemente suave al tacto

La línea premium de acabado mate absoluto se destaca por regalar al tacto una textura increíblemente suave. Su tecnología innovadora ofrece alta resistencia a las rayas, protección contra rayos UV y propiedad anti-huella. Una solución que se adapta muy bien a muebles sofisticados, para los que garantiza un diseño monolítico impecable con tapacantos perfectamente combinados.

Rauvisio Brilliant: brillo con profundidad

El alto brillo de última generación se traduce en superficies con excelente profundidad óptica y estabilidad UV, aportando a los frentes de muebles una personalidad imbatible.

Rauvisio Mate: elegancia versátil

Una alternativa sobria y resistente que combina diseño minimalista con una gran estabilidad y durabilidad para aplicaciones interiores.

Rauvisio viene a resolver la histórica tensión entre sumar acabados de lujo y mantener la resistencia y practicidad de un material técnico.

Rauvisio Crystal: como el vidrio, pero mejor

Un material que combina la apariencia visual del vidrio con las ventajas de los laminados poliméricos. Su versatilidad de procesamiento y su estética permiten desarrollar revestimientos y mobiliario con una imagen marcadamente contemporánea.

Ideal para renovaciones rápidas, el material puede utilizarse tanto en superficies horizontales como verticales.

Rauvisio Crystal Compact: innovación en revestimientos

Con una óptica cristal y solo 4 mm de espesor, se trata de la opción más elegida para renovaciones rápidas. Incluso puede aplicarse sobre superficies existentes, ampliando las posibilidades de diseño vertical.

Una propuesta que acompaña las tendencias del diseño

La búsqueda de continuidad visual entre los elementos que componen un ambiente se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los efectos más buscados del diseño interior. Y la propuesta de Rehau viene justamente a responder a esa tendencia.

La posibilidad de combinar las superficies Rauvisio con los cantos Rehau permite lograr una mayor armonía entre frentes, laterales y terminaciones, con especial atención a los detalles y a la calidad del acabado.

Continuidad visual: un efecto de tendencia que también brinda Rauvisio.

Esta integración ofrece a arquitectos y diseñadores mayor libertad para desarrollar proyectos con identidad propia, mientras que brinda a los fabricantes de muebles soluciones que agregan valor al producto final.

“Las superficies son para nosotros una parte clave de la experiencia de los espacios”, explica Carlos Fraquelli, gerente nacional de ventas de Rehau. “Por eso –afirma– trabajamos para acercar al mercado argentino materiales que integren diseño, innovación y prestaciones, acompañando tanto la creatividad de los profesionales como las necesidades de quienes usan todos los días esos ambientes”.

El material está disponible en una enorme variedad de colores y acabados.

Arquitectos, diseñadores, fabricantes y usuarios pueden conocer las distintas alternativas de la colección en Casa REHAU. Con sedes en Martínez, Buenos Aires, y en Córdoba, se trata de espacios concebidos para descubrir materiales, explorar aplicaciones y encontrar inspiración para nuevos proyectos.

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