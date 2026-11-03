Por qué los pilotos dicen “mayday”: la historia detrás del llamado de auxilio que usó la piloto del jet que cayó en Florida

El domingo, mientras un jet privado caía en picada en Florida, una piloto lanzó una de las señales de auxilio más conocidas: “Mayday”.

“Nos vamos a estrellar a tierra”, dijo a los controladores aéreos, al reportar un descenso de 20.000 pies (más de 6000 metros) por minuto. Su Learjet 60 se estrelló en una ruta en el condado de Palm Beach, murieron las nueve personas a bordo, dijeron las autoridades.

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La palabra “mayday” se utiliza en las emergencias más grave en la aviación internacional así como en el mar, y le da a la llamada prioridad sobre otras comunicaciones por radio. Comenzó a usarse en la aviación hace más de un siglo y se originó en una petición de ayuda en francés.

Los pilotos de todo el mundo ahora usan la palabra -también durante un memorable acuatizaje en Nueva York en 2009- con el fin de poner en marcha la asistencia coordinada para aeronaves o embarcaciones en peligro.

Lo que hay que saber sobre el término.

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo por la tarde cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida

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¿Qué significa ‘mayday’?

Un piloto puede declarar “mayday” cuando una aeronave enfrenta un peligro inminente y grave y necesita ayuda. Pero no significa necesariamente que una aeronave esté a punto de estrellarse.

Un avión puede estar volando de manera normal mientras enfrenta una emergencia que pone en peligro la vida, como un incendio a bordo, humo en la cabina o un pasajero gravemente enfermo, según las directrices de la Administración Federal de Aviación (FAA por su sigla en inglés).

Los pilotos reciben instrucciones de repetir “mayday” tres veces para que la señal sea inconfundible por radio, de acuerdo con el procedimiento de la FAA. También pueden usar la señal menos urgente “pan-pan”, que señala un problema de seguridad urgente que es controlable y no requiere asistencia inmediata, como una puerta abierta o un pasajero enfermo.

Los pilotos pueden cambiar de “pan-pan” a “mayday” si el peligro aumenta, o pueden reducir el nivel de urgencia de la llamada si la situación mejora.

Los pilotos repiten “mayday” tres veces para alertar sobre un peligro grave e inminente; “pan-pan” indica una situación urgente de menor gravedad Foto: Pexels

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¿Dónde surgió ‘mayday’?

“Mayday” surgió en Gran Bretaña en 1923, en los primeros años de la aviación comercial. Apenas cuatro años antes, exbombarderos de la Primera Guerra Mundial habían comenzado a realizar vuelos diarios programados entre Londres y París, y algunos llevaban solo dos pasajeros.

Los viajes aéreos eran un emprendimiento de riesgo en ese momento. Los aviones eran ruidosos, estrechos y propensos a retrasos, y había pocos preparativos para rescatar a los pilotos que caían en el mar, según relatos históricos del Museo de Ciencias británico y la Real Fuerza Aérea.

El momento en que el avión se estrelló en Florida

Los vuelos a través del canal de la Mancha planteaban una preocupación particular. Las autoridades necesitaban una manera confiable para que los pilotos en problemas pidieran ayuda.

En ese momento, SOS era la señal de auxilio internacional para las comunicaciones telegráficas. Pero la letra S era difícil de distinguir a través de la radio hablada, según un informe publicado en The Gloucestershire Echo en 1923. “Mayday” sonaba como el término francés m’aidez, que significa “ayúdeme”, explicaba el periódico. (“Pan-pan” deriva de la palabra francesa panne, que significa avería o falla, según la FAA).

La señal de auxilio “mayday” se utiliza en la aviación para alertar sobre una situación de peligro grave e inminente zef art - Shutterstock

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Los funcionarios británicos probaron el nuevo procedimiento “mayday” con un hidroavión de la Real Fuerza Aérea en el canal de la Mancha en 1923. La aeronave comunicó por radio que sus motores habían fallado, según un relato en The Western Daily Press. Un remolcador enviado desde Dover llegó a la aeronave en 20 minutos, a pesar de que las autoridades del lugar no habían recibido ninguna advertencia especial para prepararse.

“Mayday” se convirtió en el estándar mundial de las normas de radio adoptadas en una conferencia en Washington en 1927. En la actualidad, sigue siendo la señal de auxilio internacional para los pilotos.

Así quedaron las calles de Palm Beach tras la tragedia aérea en Florida

¿Qué ocurre cuando un piloto declara mayday?

Una llamada de mayday tiene prioridad sobre otras comunicaciones por radio, lo que requiere que otros en la misma frecuencia detengan las transmisiones de rutina para que el piloto en problemas y los controladores de tráfico aéreo puedan concentrarse en la emergencia, según la FAA.

Los controladores pueden desviar a otras aeronaves del camino, organizar un aterrizaje prioritario o alertar a los bomberos y otros equipos de respuesta a emergencias en tierra.

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El piloto sigue siendo el responsable de determinar el curso de acción más seguro. Y los controladores reciben instrucciones de tratar una situación como una emergencia siempre que crean que existe una, incluso si no escuchan la palabra “mayday”.

El recordado amerizaje de un avión en el río Hudson, en 2009

Cuando el capitán Chesley B. Sullenberger III piloteaba un vuelo de US Airways en enero de 2009, declaró “mayday” tres veces después de que el jet chocó contra una bandada de aves poco después del despegue en Nueva York. Pero los controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto LaGuardia nunca escucharon sus palabras porque otro piloto estaba transmitiendo en la misma frecuencia, según un informe de accidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Sin embargo, los controladores reconocieron la emergencia y le ofrecieron al capitán Sullenberger pistas alternativas. Él determinó que ninguna estaba a su alcance e hizo descender el avión sobre el río Hudson.

Las 155 personas a bordo sobrevivieron durante el llamado Milagro en el Hudson, a pesar de que no se escuchó la llamada de mayday del capitán.

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