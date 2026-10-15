Prevenir el cáncer de piel: la campaña para chequear gratis tus lunares vuelve a rodar por todo el país

Melanoma es el nombre de la variante más agresiva del cáncer de piel. Y son 1.600 los casos que de esa enfermedad se diagnostican cada año en la Argentina, según datos del Observatorio Mundial de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El organismo proyectó además que hacia 2040 las cifras podrían aumentar un 50%. La información demuestra que la consulta dermatológica anual sigue siendo una necesidad crítica y más vigente que nunca.

La Roche-Posay lanzó hace poco la 14ª edición de “Salvá Tu Piel”, la campaña de impronta federal con la que prevé realizar hasta el 19 de enero de 2027 más de 17.500 chequeos presenciales de lunares. El proyecto recorrerá en total 65 localidades de todo el país, incluyendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza.

Salvá Tu Piel cuenta con la colaboración de profesionales médicos que examinan y evalúan los lunares en el camión equipado con tres consultorios, en sedes de LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) y principales farmacias del país (los puntos pueden consultarse en este link, solicitando la información vía whatsapp).

En paralelo, la marca está desplegando además una sólida estrategia para prevenir y concientizar sobre el tema en medios de comunicación, redes sociales y charlas formativas, con el objetivo de alcanzar por esa vía a un universo de más de 30 millones de personas.

El habitual corte de cinta que dio inicio a esta nueva edición se hizo frente al Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, de donde partió el camión que hasta el próximo enero estará recorriendo la Argentina. Ahí estuvieron representantes de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Cáncer (FUCA), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).

De izq. a der.: Dra. Victoria Costanzo (secretaria general de la Asociación Argentina de Oncología Clínica); Guido Donaire (director ejecutivo de FUCA); Gabriel Battistella (subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de GCBA); Dr. Federico Cisneros (director de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Dirección Nacional del Cáncer); María Paz Sammartino (directora general de la división L'Oréal Belleza Dermatológica); María Cristina Espil (presidenta de LALCEC); Mónica Maniotti (médica dermatóloga miembro de SAD) y Mariana Petrina (directora de Comunicación Corporativa, Sustentabilidad y Asuntos Públicos de L’Oréal Groupe Argentina).

“Un diagnóstico a tiempo te salva la vida”

Durante el evento de apertura un testimonio resultó especialmente impactante. María Paz Sammartino, directora general de la división L’Oréal Belleza Dermatológica, dio cuenta del valor de la continuidad del programa compartiendo su propia experiencia. “Salvá tu Piel viene demostrando que la educación sobre el cáncer de piel sigue más vigente que nunca”, comenzó su intervención.

Y continuó: “Lo viví en carne propia al detectar un melanoma in situ a tiempo, justamente en un chequeo que me hice en el marco de esta campaña. Brindar acceso gratuito a chequeos dermatológicos de lunares salva miles de vidas año tras año a lo largo del país. Y el propósito es que la distancia o el acceso no sean jamás una barrera para la salud de la piel. Estamos a un solo paso de prevenir: un chequeo de lunares anual con un dermatólogo, y usar protector solar todos los días, pueden prevenir o detectar el cáncer de piel a tiempo. Como lo hizo conmigo, un diagnóstico a tiempo literalmente te salva la vida”.

El camión equipado con tres consultorios para el chequeo de lunares que irá recorriendo diferentes localidades de la Argentina.

Antes del chequeo, la prevención

Tres son los ejes alrededor de los cuales se articula principalmente la campaña:

Educar y concientizar . Hablamos de una campaña educativa y masiva, centrada en concientizar sobre la importancia de realizar una visita al dermatólogo al menos una vez al año, el uso del método de autochequeo “ABCDE” (por Asimetría, Borde irregular, Color disparejo, Diámetro y Evolución en el tiempo) para identificar lunares que requieren atención y la importancia del uso del protector solar los 365 días del año, junto con hábitos saludables a la hora de exponerse al sol.

. Hablamos de una campaña educativa y masiva, centrada en concientizar sobre la importancia de realizar una visita al dermatólogo al menos una vez al año, el uso del método de autochequeo “ABCDE” (por Asimetría, Borde irregular, Color disparejo, Diámetro y Evolución en el tiempo) para identificar lunares que requieren atención y la importancia del uso del protector solar los 365 días del año, junto con hábitos saludables a la hora de exponerse al sol. Chequeos presenciales y gratuitos con dermatólogos . La atención presencial a través del camión con tres consultorios móviles que recorre el país, 40 sedes de LALCEC y en las principales cadenas de farmacias.

. La atención presencial a través del camión con tres consultorios móviles que recorre el país, 40 sedes de LALCEC y en las principales cadenas de farmacias. Charlas de fotoeducación. Talleres formativos en escuelas, puntos de venta y empresas aliadas para reforzar los hábitos de fotoprotección continua y el cuidado de la piel.

El actor Facundo Arana se acercó a chequear sus lunares.

Salvá Tu Piel tiene el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Fundación Cáncer (FUCA), así como Consultorio Móvil, la plataforma de telemedicina para el registro de todos los pacientes.

Para consultar los puntos de chequeo y fechas de atención se puede enviar un mensaje al WhatsApp de la marca: +54 9 11 2808-0394.

Para conocer más sobre la campaña, acceder a material educativo y consultar toda la información, podés ingresar a laroche-posay.com.ar/salvatupiel

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