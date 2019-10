Primer puesto: el restaurante de un argentino elegido por The Washington Post

Valentina Ruderman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 12:48

Para el porteño Ezequiel Vázquez-Ger, una buena comida tiene mucho que ver con generar memorias y alegría. Acompañadas de un buen menú y un buen vino, por supuesto. Algo que suena mucho a las sobremesas tan argentinas, que extienden la experiencia más allá de los platos. A veces por horas. Con ese espíritu, abrió hace seis meses junto al cocinero venezolano Enrique Limardo su restaurante Seven Reasons que acaba de llegar al tope del ranking armado por The Washington Post.

Todos los otoños, Tim Sietsema, crítico gastronómico de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, arma una guía de todo lo que hay que conocer al visitar Washington. Y en la última edición publicada hace dos semanas, su podio fue este restaurante latino que definió como una selva.

¿Uno de los platos que lo conquistaron? La versión del clásico más clásico, dijo después de probarlo: " Otras milanesas resultan monótonas en comparación". Esta está bien marinada en ajo y lima, empanada, frita y acompañada por un puré picante y palta. Explica Ezequiel a LA NACION: "En Seven Reasons no van a encontrar un plato latinoamericano tradicional, pero sí versiones mejorada y modernizada. La milanesa de bife de chorizo la servimos montada encima de un "Aligot", que no lo hacemos de papa (como se hace tradicionalmente), sino de yuca. A Enrique le gusta combinar ingredientes totalmente novedosos y originales. Los sabores que logra son únicos: pueden ser dulces, amargos y picantes a la vez".

De San Isidro a la Casa Blanca

Este es el primer proyecto gastronómico del argentino que llegó a la ciudad en 2010. En Buenos Aires se graduó de Licenciado en Economía de la UCA, luego de haber estudiado en el colegio Cardenal Newman de San Isidro, y a los 23 años empacó para instalarse en Estados Unidos. Trabajó como consultor político y hasta fundó su propia empresa de Asuntos Públicos hasta que una comida le voló la cabeza.

Con su esposa Mafe Polini, venezolana con quien tiene a sus hijos Francisco (3 años) y Alma (1 mes), salen mucho a comer y un día viajaron hasta Baltimore para conocer a quien era reconocido como el mejor de la ciudad: así es como conoció a Enrique. Se entusiasmaron con la idea de armar un negocio desde cero, armando un plan, un equipo y levantando capital. Y él aceptó a ser el encargado de los fuegos.

No fue una tarea rápida: "Antes de abrir Seven Reasons, e incluso de escribir el plan y definir el concepto, con mi esposa recorrimos más de 80 restaurantes; queríamos entender la industria de la comida mejor que todos; descubrir los aspectos que hacen que un restaurante sea exitoso; su value driver. Comprendimos que la palabra clave es "experiencia". Los restaurantes exitosos lo son por varios factores; pero aquellos que verdaderamente prosperan, lo hacen por ofrecer una "experiencia", y no por un determinado tipo de comida, buen servicio o buen ambiente. Eso es lo que creemos que busca la gente en DC -y probablemente en otros lugares también- una experiencia culinaria mágica".

Concluyeron que lo mejor que podían hacer era experimentar con lo cercano, Ezequiel desde el concepto (no se mete en la cocina ni loco), y Enrique desde los ingredientes, con 20 años trabajando en cocinas que lo respaldan. En noviembre, Seven Reasons fue uno de los primeros restaurantes de Estados Unidos en servir carne argentina, específicamente Bife de Chorizo. Funciona tan bien con el público que están empezando a pensar en la idea de llevar Sevean Reasons a Europa y América Latina: "Creemos que nuestro concepto, la reinterpretación de la comida Latinoamericana, tiene un potencial enorme para crecer también fuera de Estados Unidos".

En paralelo, están por abrir en DC un restaurante enfocado en la comida rápida sana, a 40 pasos de la Casa Blanca: "Lo llamamos un cause-casual restaurant por que el celebrar lo que nosotros consideramos como el ADN de Estados Unidos será una parte fundamental de nuestro modelo de negocio".

