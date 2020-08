Primero vivir el duelo, después la nueva normalidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020

Donde hay vida, hay duelos. Es una ley inexorable, producto del hecho de existir. A lo largo de una vida habrá pérdidas y despedidas, rupturas y finales. Atravesar cada una de esas circunstancias es condición ineludible del ciclo vital. El poeta Ovidio, autor de El arte de amar, quien alcanzó a vivir en el primer siglo de nuestra era en Roma y fue considerado, junto con Virgilio y Horacio, como uno de los padres de la literatura latina, afirmó: "El duelo suprimido sofoca. Hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza". El duelo que se evade, que no se cumple, nos deja anclados en el pasado irrecuperable, ahogados por la melancolía, de espaldas al porvenir. Se convierte en una carga pesada en el equipaje existencial.

Estos son tiempos de duelo. Una forma de vida terminó de manera abrupta hacia el tercer mes de este año. Hábitos, costumbres, espacios, personas, formas de trabajo, proyectos, esfuerzos de años concentrados en actividades, oficios y profesiones quedaron en un espejo retrovisor. A manera de consuelo y de confusa esperanza se empezó a hablar de nueva normalidad, sin saber de qué se trata, y con la creencia de que esta nos espera ya conformada, que solo tenemos que cruzar una puerta para entrar e instalarnos en ella, sin hacer nada para crearla. Pero entre una y otra normalidad hay un duelo por cumplir. La médica suiza Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), quien dedicó su vida al acompañamiento de enfermos terminales y a la investigación del proceso de morir, detectó cinco etapas en el proceso de duelo: 1) negación; 2) enojo; 3) negociación (ante lo inevitable, buscar fórmulas retardatarias); 4) depresión; 5) aceptación. Ni siempre ni todas las personas pasan por todas las etapas. A menudo hay quienes quedan anclados en alguna de ellas. No en la aceptación, por supuesto, ya que quien llegó hasta allí está liberado para continuar con la vida.

Tanto el voluntarismo, como el optimismo ingenuo o el desaliento melancólico son impedimentos para el proceso de duelo

En la situación en la que el Covid-19 colocó a la humanidad, cada persona y cada sociedad hace o hará el duelo a su manera. Será necesario un duelo individual, personal, y uno colectivo, compartido, dado que somos partes de un todo que es más que la suma de sus partes. Tanto el voluntarismo, como el optimismo ingenuo o el desaliento melancólico son impedimentos para el proceso de duelo, palabra que proviene, conviene recordarlo, de dolor. "El duelo es sufrimiento y trabajo", escribe el filósofo francés André Comte-Sponville en su ensayo titulado "El duelo" (que forma parte del bello libro Impromptus). El sufrimiento, agrega, no se debe a la carencia, sino a la no aceptación de la carencia. Quienes cumplen el proceso de duelo, señala, se reencuentran con el principio de realidad, aceptan el veredicto de lo real. En lugar de quedar atados a lo que ya no es o ya no está encuentran nuevas vías para sus energías, sus sentimientos, su creatividad, su impulso vital. Cierran una Gestalt (una forma) y pueden abrir otras. Porque también es ley de la vida que las gestalts inconclusas impiden la creación de otras nuevas. El duelo, una vez completado, permite el pasaje de uno a otro capítulo de la vida. La poetisa escocesa Anne Grant (1755-1838), cuya obra se basa en una profunda observación de la vida a través de sus propias experiencias, señalaba: "El duelo es un proceso, no un estado". Es decir que no se está en un duelo, sino que se pasa por él. Tránsito que es necesario cumplir, y que es conveniente efectuar sin prisa (no se trata de terminar rápidamente con un trámite burocrático), sino acompañando el fluir del tiempo.

Si una persona, o una sociedad en su conjunto, pretenden salir cuanto antes del duelo necesario, acaso solo encuentren puertas falsas y caigan en actitudes y conductas maníacas, de negación, de falso optimismo. No es el mejor punto de partida hacia una nueva normalidad.