El Príncipe Harry publicó una sentida carta en la que anuncia por qué tomó acciones legales en contra de un medio británico Fuente: AFP

1 de octubre de 2019 • 16:55

Meghan, la duquesa de Sussex, ha sido víctima de la prensa amarillista desde antes de casarse con el Príncipe Harry. Hasta el momento, la pareja había elegido mantenerse al margen de las acusaciones en su contra y la falsa información, pero hoy publicaron en su sitio una declaración contundente del hijo de Diana: "Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa siendo víctima de las mismas fuerzas poderosas".

La carta anuncia que tomarán acciones legales en contra de los portales, agrupados en Associated Newspapers, dueños de Mail on Sunday entre otros. La causa es la publicación de una carta privada de Meghan a su padre, con quien tiene una mala relación.

"Como pareja, creemos en la libertad de prensa y en el periodismo objetivo y fiel a la verdad. Creemos que es una piedra angular de la democracia y en el estado actual del mundo -en todos los niveles- nunca hemos necesitado tanto como ahora a los medios responsables", comienza la carta publicada en sussexofficial.uk.

La razón por la cual iniciaron la causa es la publicación de una carta privada de Meghan y editada maliciosamente Fuente: Reuters

Sigue: "Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las víctimas de un tabloide británico que crea campañas contra las personas sin pensar en sus consecuencias - una campaña implacable que ha escalado durante el último año, en todo su embarazo y mientras cría a nuestro pequeño hijo".

Explica cómo en el pasado han elegido mantenerse en un "valiente silencio", ante propaganda falsa y maliciosa que tiene un "costo humano". Agrega: "No puedo ni empezar a describir lo doloroso que ha sido" y "He sido un testigo silencioso de su sufrimiento por demasiado tiempo".

Según explica Harry, hasta el momento no habían tenido las herramientas correctas para corregir la información que estos medios comparten a diario. Pero eso se termina ahora, gracias a la ya mencionada carta, la cual fue editada para modificar su contenido, según explica el hijo menor del Príncipe Carlos.

El comienzo de la carta publicada por Harry Crédito: Sussex Offical

"Llega un punto en el que lo único que se puede hacer es hacerle frente a este comportamiento, porque destruye a la gente y destruye vidas. Pero simplemente, es bullying, que asusta y silencia a la gente. Sabemos que esto es inaceptable, en cualquier nivel", afirma.

Al terminar, admite que no se trata de una acción sencilla ni "segura" y hace un paralelismo con lo que le pasó a su madre: "Mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto qué pasa cuando alguien que amo es mercantilizado al punto de que no es más tratado como una persona real".

Al final, le agradece al público por su apoyo y agrega: "Es inmensamente apreciado. Auqnue no lo parezca, realmente lo necesitamos".