Qué color de mantel usar en el comedor para atraer la abundancia y el dinero, según el Feng Shui

Para la disciplina del Feng Shui, el comedor constituye uno de los espacios con mayor carga energética dentro del hogar, al ser considerado un símbolo directo de la nutrición, el sustento y la capacidad de generar y conservar la riqueza.

Debido a que la mesa principal funciona como un punto de encuentro familiar y un centro de atracción de vibraciones, la selección de las decoraciones, en especial el color del mantel, desempeña un papel clave en la activación del flujo económico o en el estancamiento.

Colores recomendados para potenciar la riqueza

La paleta cromática aplicada a la mesa del comedor puede seleccionarse según la energía específica que se busque activar:

Amarillo y tonos dorados: Se vinculan con la riqueza material, el sol y el oro. Su uso contribuye a la estabilidad financiera, promueve la sabiduría en la gestión de los gastos y estimula la conversación armónica durante las comidas.

Se vinculan con la riqueza material, el sol y el oro. Su uso contribuye a la estabilidad financiera, promueve la sabiduría en la gestión de los gastos y estimula la conversación armónica durante las comidas. Rojo, terracota: Considerados los tonos más auspiciosos dentro de esta práctica, representan el éxito y la vitalidad. Se aconsejan para acelerar oportunidades financieras, siendo idóneos para reuniones de negocios o celebraciones relevantes.

Considerados los tonos más auspiciosos dentro de esta práctica, representan el éxito y la vitalidad. Se aconsejan para acelerar oportunidades financieras, siendo idóneos para reuniones de negocios o celebraciones relevantes. Verde: Asociado a la salud, la renovación, la armonía y la expansión constante del dinero.

Según el Feng Shui, el comedor constituye uno de los espacios con mayor carga energética (Fuente: Pexels)

Hay tonos que pueden obstaculizar el flujo económico

De acuerdo con el Feng Shui, existen ciertas tonalidades que en la mesa principal no se recomiendan debido a los efectos desfavorables que pueden generar en el entorno financiero del hogar:

Azul oscuro y negro: Se relacionan con la pérdida de recursos o la sensación de que el dinero se escurre.

Se relacionan con la pérdida de recursos o la sensación de que el dinero se escurre. Blanco y gris: Aunque evocan limpieza y neutralidad, pueden propiciar un ambiente de distancia, frialdad e inflexibilidad entre los integrantes del hogar.

La paleta cromática aplicada a la mesa del comedor puede seleccionarse según la energía específica que se busque activar (Fuente: Pexels)

Amuletos de mesa para potenciar el flujo de la fortuna

Para maximizar el Qi (energía vital) en el comedor, la consultora de Feng Shui Lillian Too aconseja complementar el mantel con elementos simbólicos de nutrición y abundancia: