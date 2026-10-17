“Quise hacer algo bien”. A 20 años de un Día de la Lealtad violento: qué pasó con ‘Madonna’ Quiroz, el tirador de la Quinta de San Vicente

El 17 de octubre de 2006, cuando trasladaban los restos de Juan Domingo Perón al lugar de su eterno descanso, estalló la violencia entre sindicalistas y se hizo tristemente famoso un personaje que se puso a disparar con su pistola 9 mm

El 17 de octubre de 2006 el peronismo estaba preparado para festejar un Día de la Lealtad muy especial. Los restos de su líder, Juan Domingo Perón, serían trasladados a la quinta de San Vicente, un predio que, en vida, había sido entrañable para el tres veces presidente de la Argentina.

Pero lo que se anticipaba como una fiesta popular para la grey justicialista derivó en un desastre. En el acceso a la quinta, antes de que llegaran los restos del general, comenzó un enfrentamiento brutal entre miembros de distintos sindicatos, en especial de Camioneros y de la Uocra.

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La tremenda batahola tuvo su punto cúlmine cuando uno de los manifestantes sacó una pistola 9 mm y comenzó a disparar. Las cámaras captaron nítidamente ese momento y pronto se supo el nombre del agresor. Se trataba de Emilio “Madonna” Quiroz, hombre vinculado a los camioneros, que juraría luego que utilizó su arma con la intención de “evitar una masacre”.

Pasaron 20 años de la escandalosa jornada en la quinta 17 de Octubre en San Vicente. “Madonna” pasó un tiempo en prisión y recibió una condena por sus actos, pero su vida luego tomaría otro rumbo, aunque seguiría ligado a los camioneros.

Madonna Quiroz con LA NACION en enero de 2007

El traslado y el caos

El traslado de los restos del general Perón del Cementerio de la Chacarita a la quinta 17 de Octubre había sido ideado especialmente por la CGT y las 62 Organizaciones, encabezadas respectivamente por Hugo Moyano y Gerónimo Momo Venegas.

La batahola en la Quinta 17 de Octubre y alrededores arruinó los festejos del Día de la Lealtad y el traslado de los restos de Perón a San Vicente Captura video YouTube Pily

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La iniciativa contaba con el aval de la viuda del expresidente, María Estela Martínez de Perón. Fue autorizada por la Justicia y respondía, según lo aseveraban sus promotores, al deseo del líder justicialista de que ese predio, donde pasaba sus tiempos de ocio, fuera el lugar de su eterno descanso.

Así, el Día de la Lealtad de 2006 comenzó con el traslado de los restos desde Chacarita a la sede de la CGT. Desde allí, luego de una breve ceremonia, la cureña con el féretro del exmandatario, escoltada por granaderos a caballo, partió hacia San Vicente. Fue un recorrido que duró unas seis horas y la caravana fue saludada y acompañada en el camino por miles de personas.

Emilio Madonna Quiroz dispara en la Quinta 17 de Octubre

Todo parecía desarrollarse acorde a la investidura de un expresidente, pero pronto emergería el caos. Fue alrededor de las tres de la tarde. Todo empezó en el portón de la quinta. Según las crónicas de la época, lo que hizo estallar la disputa fue la búsqueda de un lugar preferencial para presenciar la ceremonia que daría fin al traslado.

La gresca fue protagonizada, en su mayor parte, por facciones de dos sindicatos vigorosos dentro del justicialismo. Por un lado, el de los Camioneros, cuyo titular era el propio Hugo Moyano, pero que contaba entre sus máximos dirigentes a su hijo Pablo. Por el otro, el de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), delegación La Plata, cuyo líder era Juan Pablo “Pata” Medina.

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Traslado de los restos de Perón a San Vicente Archivo

Una Bersa y 11 disparos

La tremenda y multitudinaria pelea incluyó palos, facas, corridas, piedrazos, piñas y patadas, entre otras cosas. El lugar se convirtió en un campo de batalla. Hubo en total entre 50 y 60 heridos. La magnitud de la violencia fue tal que el presidente Néstor Kirchner suspendió su presencia en el acto.

Y en el medio de ese absoluto descontrol, una cámara televisiva captó la imagen de un hombre que aparece corriendo detrás de una valla con una Bersa 9 mm modelo Mini Thunder en la mano y comienza a disparar hacia el acceso a la quinta. En total hizo 11 dispa que, por fortuna, no llegaron a impactar en ninguna persona.

Martes 17 de octubre de 2006 En el DÌa de la Lealtad peronista En la foto el mausoleo en el momento de la llegada de los restos de Juan Domingo Peron El histÛrico traslado de los restos de Juan Domingo PerÛn al mausoleo de San Vicente quedÛ hoy marcado por la violencia. Militantes que esperaban la llegada del feretro a la quinta 17 de Octubre protagonizaron violentos incidentes que incluyeron disparos y dejaron 40 heridos. Violentos incidentes arruinaron el homenaje a PerÛn en San Vicente Uno de los agresores que estaba armado ya fue identificado y lo buscan para detenerlo, dijeron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense a LANACION.com; por los serios enfrentamientos con piedras y palos hubo 40 heridos 17_10_06 FOTOS: MARIANA ARAUJO MARIANA ARAUJO

Cuando la violenta imagen de este sindicalista pistolero sorprendía a toda la Argentina, se supo que se trataba del mencionado Quiroz. Muchos medios lo presentaron entonces como el chofer de Pablo Moyano, aunque el propio tirador lo negó. Dijo que simplemente trabajaba como delegado gremial del sindicato de Camioneros.

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También se supo en ese momento que el origen de su extraño apodo, Madonna, tenía que ver con que el gremialista, de 37 años entonces, era fanático de la cantante estaodounidense. Incluso él mismo contó que había participado como extra en la película Evita, protagonizada por la diva del pop, que se grabó en parte en la Argentina en enero de 1996.

Emilio Quiroz en su período detenido, a fines de 2006 Archivo

“Nunca tiré a matar”

El hombre estuvo detenido preventivamente en la comisaría 1° de La Plata unos 80 días, entre octubre de 2006 y enero de 2007. Al salir de este encierro, en una entrevista con LA NACION, dio su versión de los hechos: “Yo quise hacer algo bien y acá si vos hacés algo bien te meten en cana. A mí me pusieron tentativa de homicidio por tirarle a una pared. Sin querer lastimar ni matar a nadie. Con un disparo capaz que matás a a dos... yo no quise herir a nadie”.

Cuatro años después se desarrolló el juicio contra Quiroz. En noviembre de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso. El cargo fue el de “abuso de armas”. No hubo finalmente una causa por tentativa de homicidio e intimidación pública, como lo había solicitado la fiscalía.

Emilio Quiróz junto a su defensor Daniel Llermanos Archivo

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Durante el desarrollo del juicio, la fiscal Helena de la Cruz fue contra la versión del acusado: “(Quiroz) Disparó a un lugar donde se encontraban gran cantidad de personas, familias, ancianos y discapacitados”.

La versión de la defensa, en tanto, era diametralmente opuesta. “Es un muchacho pacífico que actuó desbordado por la situación”, dijo Daniel Llermanos, abogado de Quiroz, que más adelante añadiría: ”Más de seis personas declararon en la causa que salvaron la vida gracias a Madonna. Va a ser un héroe. Van a tener que reconocer que trató de rescatar a sus compañeros. Eso es un acto de arrojo".

“Nunca tiré a matar -repetía en tanto el sindicalista-. Lo hice para evitar una masacre mayor y salvar la vida de los compañeros”.

Emilio Madonna Quiroz en noviembre de 2011, llegando al tribunal que lo condenó por "abuso de armas" Archivo

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El presente de ‘Madonna’

En virtud de su sentencia, Quiroz no tuvo que ir a prisión. Se le asignaron, en cambio, 100 horas de servicios sociales en un hospital próximo a su domicilio y se le prohibió asistir a manifestaciones como la de aquel 17 de octubre.

Pocos años después de aquella violenta y sonada aparición, Quiroz se integró a un proyecto caro para Hugo y Pablo Moyano y su sindicato. Se trata del Club Social y Deportivo Camioneros, más conocido como Camioneros, que los Moyano fundaron en 2009 y levantaron su predio polideportivo en el partido de Esteban Echeverría. El lema de esta joven institución es “Más que un club, una familia”.

Emilio Quiroz (cuarto desde la izquierda) junto a dirigentes y técnicos del Club Camioneros -entre ellos, el presidente Pablo Moyano- en octubre de 2024 Ig @camionerosfutsalfemenino

En este nuevo proyecto deportivo, cuyo presidente es desde el comienzo el mismo Pablo Moyano, Madonna se dedicó a la dirección técnica del fútbol femenino del club. Luego pasó a formar parte del cuerpo técnico del Futsal de mujeres de la entidad.

En 2023, Quiroz fue con el plantel de estas deportistas, apodadas Las Espartanas, a un torneo disputado en la ciudad de Bariloche. Allí, su nombre figuraba con el puesto de coordinador del futsal femenino. En ese torneo, las muchachas a su cargo terminaron saliendo campeonas.

Las mujeres del Futsal, donde Quiroz es coordinador, festejan la copa ganada en Bariloche, en mayo de 2023 Ig @camionerosfutsalfemenino

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La felicitación a Emilio Quiroz el día de su cumpleaños por parte del Club Camioneros en X X @casdcamioneros

En los comentarios en redes de este logro de las mujeres del Futsal, una seguidora del club le daba gracias a “Emilio por ponerse todo al hombro y sin dudarlo allá va con las chicas, apoyándolas como siempre”.

Madonna apareció recientemente en las redes del Club de Camioneros. Fue el pasado 14 de septiembre, cuando desde la cuenta de X de la entidad presidida por Pablo Moyano se lo saludaba de esta manera: “Ayer fue el cumpleaños de Emilio Quiroz, otro eslabón importante en el mantenimiento del predio de Camioneros. Esperamos que haya pasado un gran día junto a su familia ¡Muchas felicidades!“.

Emilio Quiroz en una entrevista para le canal del Club Camioneros, en marzo de 2019 Captura YouTube Club Social y Deportivo Camioneros

En el posteo hay una fotografía del sindicalista con una sonrisa amigable. Poco que ver con el agresivo que llevaba en su rostro mientras descerrajaba los disparos de su 9 mm aquel caótico 17 de octubre. Un cambio muy rescatable.

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