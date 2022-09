“La tecnología tiene su propia dinámica, su propia evolución. Subirnos a esa ola nos permitió estar actualizados y en mejora permanente. Como productor, en realidad, uno no tiene más que entre 35 y 50 campañas en toda su vida. A diferencia de otras actividades, que prenden la maquinaria todos los días y optimizan sus procesos cotidianamente, acá no hay tantas oportunidades para mejorar. Por eso, no podemos dejar de aprender en cada campaña. Y la tecnología es hoy un aliado para acelerar ese proceso de aprendizaje, mejorar los resultados y optimizar los procesos”.

— JULIÁN MUGUERZA