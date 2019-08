Rania de Jordania. La más elegante no quiere ser recordada sólo por su vestidor

Es la más elegante entre las royals, con un sentido impecable del estilo... pero "reniega" cuando sólo se habla de su vestuario

Dueña de un estilo sofisticado y compuesto, es una de las royals más elegantes del mundo. Esta calificación, sin embargo, tiene sin cuidado a Rania, quien a principios de año habló sobre el valor relativo que ella misma le da a su look. "Una de las desventajas de estar en el ojo público es que siempre habrá comentarios sobre mi apariencia. Al final del día, espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor", contó Su Majestad en un reportaje con la edición árabe de Harper's Bazaar.

Anna Wintour se dio el lujo de tenerla como invitada en la Gala del Met de 2016. Rania eligió un vestido de Valentino, confeccionado en tul de seda y plumas, que acompañó con una petaca y stilettos, sus accesorios de fiesta preferidos Crédito: Wenn

Si bien la soberana niega estar atenta a las últimas tendencias, un recorrido por su estilo demuestra que Rania tiene debilidad por la moda pret-à-porter y por la alta costura y que sabe llevar como pocas las creaciones de los mejores modistos de Occidente y Oriente.

Conforme a los usos y costumbres de Jordania, la Reina prefiere llevar faldas largas en actos oficiales, pero se permite dos "lujos": elige modelos que resaltan su cintura de avispa y, salvo contadísimas excepciones, lleva tacos de vértigo.

En mayo de 2018, sorprendió con un look décontracté: buzo de seda del diseñador estadounidense Robert Rodríguez con track-pants de Fendi y stilettos de Tom Ford.

Eligió un diseño del libanés Georges Chakra para asistir a una comida de las Naciones Unidas en Nueva York. Lo lookeó con zapatos de Dior y la petaca Knot de Bottega Veneta.

En 2017, optó por un diseño con un tinte más folclórico de mangas capa para celebrar el Día de la Independencia de su país.

Con un vestido camisero plisado de Tibi, de red y encaje, en un desfile a beneficio en Cannes. Acompañó el diseño con un clutch de Bottega Veneta. Crédito: Wenn

Rania eligió un vestido de Fendi, que lució con una cartera discreta y stilettos a tono para visitar la abadía de Westminster, en febrero de este año. Crédito: Wenn

Sólo en una ocasión se la vio con zapatos planos: fue durante unas vacaciones con su familia en Cerdeña, en agosto de 2015. En aquel entonces, Rania usó un vestido de encaje -con recorte en la cintura- y alpargatas. Crédito: Photone

Impecable, combinó una blusa fabulosa de Alexander McQueen con una falda de Proenza Schouler, un cinturón de Azzedine Alaïa y una cartera chica de Louis Vuitton. Crédito: Getty

En 2017, eligió una levita con vuelo al rojo vivo para asistir a la graduación del príncipe Hussein, heredero del trono jordano, de la Real Academia Militar de Sandhurst.

De visita en París, con uno de sus looks más osados: remera de red, maxichaleco de satén y culottes. La cartera, de Vuitton Crédito: Photone

Impactó durante su encuentro con el matrimonio Macron en el Palacio Elíseo con una chaqueta y una falda de cuero plisado con enagua de encaje, de Ermanno Scervino. Crédito: Wenn