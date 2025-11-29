S i el Aperol Spritz es la bebida emblema del verano, entonces el perfect serve es su arte secreto: elegir la temperatura justa, la cristalería ideal, las proporciones exactas y el gesto final, la naranja recién exprimida. En suma: la técnica que transforma el cóctel en toda una experiencia sensorial.

Descubrí cómo preparar un Aperol Spritz con la receta original: el cóctel italiano que conquista la temporada.