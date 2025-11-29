LA NACION

PARA APEROL SPRITZ

21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025

Perfect Serve:
el paso a paso
para preparar
tu Aperol Spritz

Refrescante, social, fácil de preparar: así es Aperol Spritz, el aperitivo que mejor define el verano. Acá te compartimos las medidas, los tiempos y algunos tips para que puedas disfrutarlo en casa o pedirlo en la barra.

S i el Aperol Spritz es la bebida emblema del verano, entonces el perfect serve es su arte secreto: elegir la temperatura justa, la cristalería ideal, las proporciones exactas y el gesto final, la naranja recién exprimida. En suma: la técnica que transforma el cóctel en toda una experiencia sensorial.

Descubrí cómo preparar un Aperol Spritz con la receta original: el cóctel italiano que conquista la temporada.

¿Cómo
preparar un
Aperol Spritz
perfecto?

Responde esta trivia para
saber si sos de los pocos
que saben hacer correctamente
un Aperol Spritz

Las proporciones son
70% Aperol y 30%
espumante

Verdadero
Falso

Se debe coronar
el trago
con un
top de soda

Verdadero
Falso

Siempre se
añade primero
el espumante

Verdadero
Falso

Terminás
decorando con una
rodaja de pomelo

Verdadero
Falso

Flavia Arroyo,
bartender de Casa Cavia,
explica el perfect serve
de un Aperol Spritz

La preparación,
paso a paso

El cóctel original tiene su método –simple, pero preciso– que garantiza el equilibrio justo entre frescura, textura y sabor.

PASO 1: Prepará la copa

• Usá una copa de vino grande.
• Llená con hielo hasta arriba.
TIP: El hielo en cubos grandes se derrite más lento y mantiene el sabor por más tiempo.

PASO 2: Serví el espumante

• Serví 50% de espumante
en la copa.
• Según la receta original, siempre se sirve primero.
TIP: Incliná la copa al servirlo: así conservás la efervescencia.

PASO 3: Añadí el Aperol

• Incorporá 50% de Aperol.
• Vertelo suavemente por el borde de la copa para que la mezcla se integre de forma natural.
TIP: Servilo en movimientos circulares: eso va a distribuir mejor el color y el aroma.

PASO 4: Completá con soda

• Es el toque previo al final:
agregá un toque de soda de sifón.
TIP: Este paso ayuda a remover los ingredientes y elevar los aromas.

PASO 5: Decorá

• Sumá media rodaja de naranja.
UN ÚLTIMO TIP: Todos los ingredientes deben estar a temperatura heladera.
Y recordá: el hielo de calidad contribuye a lograr una mayor consistencia en el sabor.

Con su inconfundible color naranja, Aperol es el aperitivo italiano que desde 1919 se elabora con una mezcla secreta de hierbas amargas, raíces dulces y naranjas. Con apenas 11% de graduación alcohólica, se distingue por su sabor agridulce único y muy refrescante.

Momentos
Aperol Spritz

Aperol Spritz acompaña picadas livianas, mariscos, bruschettas y ensaladas frescas. Ideal para encuentros de tarde, informales y divertidos, con familia o con amigos. Un trago naturalmente social y espontáneo: perfecto para brunchs, sunsets y contextos relajados.

Siempre un buen compañero.
Maridar con una picada es el plan ideal para antes de la cena.

Refrescante, social, fácil de preparar.
Así es Aperol Spritz, la bebida emblema del verano.

Un brunch, un sunset o un encuentro de tarde.
Aperol Spritz es el trago ideal para momentos relajados con familia o amigos.

Lo llaman el "efecto naranja".
Donde aparece un Aperol Spritz, surge una energía que se contagia.

Un cocktail único.
Una sola forma de prepararlo, muchas de cuándo
y con quién disfrutarlo
BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

