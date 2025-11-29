La preparación,
paso a paso
El cóctel original tiene su método –simple, pero preciso– que garantiza el equilibrio justo entre frescura, textura y sabor.
PASO 1: Prepará la copa
• Usá una copa de vino grande.
• Llená con hielo hasta arriba.
TIP: El hielo en cubos grandes se derrite más lento y mantiene el sabor por más tiempo.
PASO 2: Serví el espumante
• Serví 50% de espumante
en la copa.
• Según la receta original, siempre se sirve primero.
TIP: Incliná la copa al servirlo: así conservás la efervescencia.
PASO 3: Añadí el Aperol
• Incorporá 50% de Aperol.
• Vertelo suavemente por el borde de la copa para que la mezcla se integre de forma natural.
TIP: Servilo en movimientos circulares: eso va a distribuir mejor el color y el aroma.
PASO 4: Completá con soda
• Es el toque previo al final:
agregá un toque de soda de sifón.
TIP: Este paso ayuda a remover los ingredientes y elevar los aromas.
PASO 5: Decorá
• Sumá media rodaja de naranja.
UN ÚLTIMO TIP: Todos los ingredientes deben estar a temperatura heladera.
Y recordá: el hielo de calidad contribuye a lograr una mayor consistencia en el sabor.
Con su inconfundible color naranja, Aperol es el aperitivo italiano que desde 1919 se elabora con una mezcla secreta de hierbas amargas, raíces dulces y naranjas. Con apenas 11% de graduación alcohólica, se distingue por su sabor agridulce único y muy refrescante.