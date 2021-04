“Al comienzo fue difícil porque ni yo sabía lo que quería, pero los meses pasaban y mi pelo ganaba más centímetros. Los retos continuaron durante un año más. Me decían ´tenés que cortarte el pelo, los hombres no pueden venir con pelo largo, o mínimo tráelo atado´”, recuerda. “Mi respuesta era, primero, que el pelo largo no me impedía estudiar, que no se me quemaban las neuronas por dejarlo así, y segundo, que por qué yo tenía que atarme el pelo si el resto de las alumnas lo llevaban suelto”, rememora, al recordar cómo se atrevió a romper los estereotipos y defender su elección.