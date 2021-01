Donde late el hogar

Hace tiempo que la cocina dejó de ser un ambiente meramente funcional para transformarse en centro social: el verdadero “corazón” de la casa. Pero eso también impacta en las exigencias de las superficies. Neolith está convirtiéndose en uno de los materiales más deseados para la cocina porque resulta ultra higiénico y súper estético y porque no se raya, no se quema y no se mancha. Aquí mesada, alzada e isla fueron revestidos en el modelo Himalaya Crystal, cuyas vetas generan un contraste sutil y algo translúcido. En formato de 12 mm de espesor para superficies de trabajo y 6 mm para revestimiento.

