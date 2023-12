En la iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y junto a la comunidad del Comedor Los Peregrinos, donde colaboraba como voluntario, se llevó a cabo una misa en homenaje al exrepresentante de modelos. “Ricardo había vivido dos grandes etapas, una glamorosa y otra más sencilla”

Paula Ikeda Para LA NACION

escuchar

Mora Furtado y Mario Massaccesi Gerardo Viercovich - LA NACION

El empresario Martín Cabrales Gerardo Viercovich - LA NACION

La diseñadora Leticia Carosella Gerardo Viercovich - LA NACION

Su amigo, Gerard Confalonieri Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo Andrea Bolatti Gerardo Viercovich - LA NACION

Evelyn Scheild, Teresa Calandra y Roberto Devorik. "Nos vemos un día en lo más alto y al día siguiente en los días oscuros", comentaron las modelos quienes, el fin de semana, pasaron del Martín Fierro de la Moda al entierro del exrepresentante en Pilar Gerardo Viercovich - LA NACION

Roberto Devorik, Javier Iturrioz, Mora Furtado y Carmen Yazalde Gerardo Viercovich - LA NACION

Gerard Confalonieri y Liliana Yoma Gerardo Viercovich - LA NACION

Roberto Devorik y el arquitecto Javier Iturrioz. “Ricardo fue una persona que dio mucha luz”, destacó Devorik. “Yo soy vecino del barrio y lo dejaron muy solo, lo veía ayudar aquí en el comedor” Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo Morta Furtado Gerardo Viercovich - LA NACION

"Pobrecito, era demasiado joven. No tenía nada arreglado, se llevaba mal con su familia", comentó la exabogada y amiga de Ricardo Piñeiro, Elda Beatriz Berarzain. Junto a Lucas Poggi Gerardo Viercovich - LA NACION

Sus amigos del mundo de la moda: Leticia Carosella, César Juricich, Liliana Yoma y Carmen Yazalde Gerardo Viercovich - LA NACION

Convocados por las hermanas de las Esclavas, los amigos del exrepresentante, llegan a la misa de las 12. “Estos años Ricardo ha estado colaborando con el comedor y esta misa es una misa de acción de gracias, para agradecer su vida, con sus amigos del comedor, las hermanas, la comunidad y voluntarios. Gracias por lo que él ha significado para nosotros. Así queremos despedirlo”, destacó la hermana Lucía Gallo Gerardo Viercovich - LA NACION

Las modelos Dana Lijavestsky y Mariela Pigoni Gerardo Viercovich - LA NACION

Leticia Carosella, César Juricich y Carmen Yazalde. Los amigos del exrepresentante en la misa homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION

Gerard Confalonieri, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl Gerardo Viercovich - LA NACION

El arquitecto Javier Iturrioz en la misa homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION

“Ricardo tuvo varias etapas de su vida. Más joven, con modelos y esa vida tan pública y glamorosa y con sus vecinos, él vivía muy cerquita, que lo veían pasar con sus perras, nos encontrábamos en la plaza, para charlar”, contó el padre Eduardo Pérez del Lago. “Gracias por su vida, por el tiempito que nos regaló”, dijo y generó un estallido de aplausos Gerardo Viercovich - LA NACION

Héctor Vidal Rivas. "A Ricardo Piñeiro lo presenté yo en París y, a su vuelta creó su agencia de modelos, la número uno de la Argentina", destacó Gerardo Viercovich - LA NACION

"Veo aquí a miembros de la comunidad así como amigos de Ricardo que vinieron a despedirlo", comentó el padre Eduardo en la misa. "Esta fue su casa, porque en un momento él se sintió muy desilusionado, solo. Pasó momentos muy difíciles de su vida, encontró acá en esta casa una acogida. Aquí él pudo expresarse, conocer a otros y, como dice el evangelio, lo que recibimos hay que darlo, así lo hizo él, como voluntario en el comedor Los Peregrinos, donde se les da almuerzo a muchas personas en momentos difíciles. No son muchos los voluntarios varones que tenemos y él se ofreció con una gran generosidad. El venía a darnos una mano”. Gerardo Viercovich - LA NACION

La misa de las 12, en homenaje al voluntario del comedor Los Peregrinos. “Ricardo era un señor, con valores. Hablábamos mucho, quizá de una vida que en su momento le había mostrado sus espinas y dolores pero, que por otra parte hizo que el no dejara de ser una persona, un señor, en situaciones tan distintas. En el éxito y la euforia y en la tristeza y dificultad. Todo con el corazón de niño, capaz de conmoverse con sus perritas hasta el extremo y de ser una persona con un carectrer definido y fiel a sus principios”, destacó el Padre Eduardo.“Ricardo tenía mucho para dar, pero Dios sabe cuando un fruto ya está maduro y lo toma” Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo Pía Marcollese Gerardo Viercovich - LA NACION

El diseñador César Juricich Gerardo Viercovich - LA NACION

Pura emoción en la misa en la congregación de las Esclavas. "Convocamos a sus amigos", dijeron Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista Mario Massaccesi y la modelo Andrea Bolatti Gerardo Viercovich - LA NACION

Teresa Calandra, en nombre de sus amigos: “Muchos subimos a las redes sus mejores momentos, yo no preparé nada pero leo esto que escribió Delfina Frers y que es lo que sentimos muchas que trabajamos con él y compartimos muchos años: 'Fue esplendido, simpático, cariñoso, leal, generoso, nos cuidó, nos cuidamos. Él se brindo siempre, era nuestro amigo hermano. Seguirá en nuestros corazones. Vuela alto Ricardo, siempre estarás con nosotras'. Fueron 40 años de camino juntos", destacó la modelo Gerardo Viercovich - LA NACION

La despedida de Mario Massaccesi: “yo me quedo con lo que dijo el padre, 'la vida también te da espinas’ y no siempre estamos preparados. Y, cuando las espinas llegan y lastiman, siempre alguien te rescatará como dice María Elena Walsh. Y yo creo que éste es el mejor lugar para despedirlo porque es el lugar donde lo rescataron" Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo Pía Marcollese y Gerard Confalonieri, a la salida de la misa Gerardo Viercovich - LA NACION

Teresa Calandra, Javier Iturrioz y Roberto Devorik comentaron sobre la semana. En solo siete días se enteraron de la internación del exrepresentante por un ACV, de su fallecimiento, asistieron a su entierro y hoy a la misa homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION

Modelos de distintas generaciones reunidas en la misa homenaje para el exrepresentante Gerardo Viercovich - LA NACION

Carmen Yazalde y Evelyn Scheidl felicitan a Mario Massaccesi por sus palabras de despedida Gerardo Viercovich - LA NACION

“Este lugar fue un faro para Ricardo”, expresó Mario Massaccesi sobre la iglesia y el comedor de las hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Gerardo Viercovich - LA NACION

El refugio, la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. "Ricardo tenía mucho para dar. Y, cuando alguien tiene mucho para dar, creo que la mejor manera de despedirnos de él es preguntándole a los dueño de casa qué necesitan de nosotros, qué podemos hacer", destacó Mario Massaccesi. "Yo creo que las muertes tienen que servir para algo y Ricardo merece un lindo aplaudo de despedida" Gerardo Viercovich - LA NACION

“Vuelta alto, Ricardo”

Tras el entierro del domingo en Pilar, la misa del lunes 4 tuvo una convocatoria especial. “Misa por Ricardo, lunes a las 12. Pensamos especialmente que fuera el día que él venía al comedor. Seguramente además de nosotras, varios de los peregrinos querrán estar”, informaron las hermanas de las Esclavas.

La hermana Lucía Gallo recibe a los voluntarios y miembros de la comunidad. Realizaron esta misa en homenaje a Piñeiro. "Una misa en su memoria, para despedir a quien tanto ayudó al comedor”, destacó a LA NACION. Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en Instagram: @esclavas.centro Gerardo Viercovich - LA NACION

Y es que, en los últimos años, alejado del mundo de las modelos, Ricardo Piñeiro se enfocó en su vida, como fotógrafo y como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón donde colaboró en la asistencia a personas en situación de calle.

Ricardo Piñeiro con sus perras salchicha, María Jesús, Olimpia, Helena y Amelie. "Lo despedimos a Ricardo entre amigos, miembros de la comunidad, voluntarios del comedor y vecinos, porque a Ricardo, que vivía acá a una cuadra, lo veíamos pasear con sus perras. Charlábamos en la plaza" Tadeo Jones

“Pasé momentos duros, pero hoy lo agradezco. Ya no me interesa el mundo de la moda. Soy más feliz como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón o inventando recetas proteicas”, llegó a contar Ricardo Pineiro a LA NACION.

Así recordó como “sentí que me estaba yendo al diablo, todo era soledad y depresión. Hasta que me aferré a Dios y eso me sanó. Me acerqué a la iglesia y hoy soy feliz como voluntario. Es una manera de agradecer todo lo que ellos hicieron por mí”. El exrepresentante cambió sus hábitos, en el comedor “tengo funciones múltiples. Estoy en la puerta con los números, recibiendo gente en situación de calle. Les pongo alcohol en gel en las manos, colaboro con las voluntarias que son lo más”, decía a LA NACION.

“Todo era soledad y depresión, hasta que me aferré a Dios y eso me sanó. Me acerqué a la iglesia y hoy soy feliz como voluntario. Es una manera de agradecer todo lo que ellos hicieron por mí”, declaró Ricaro Piñeiro a LA NACION ARCHIVO

En el comedor: “al principio fui para ayudar con las comidas, pero enseguida le expresé a la Madre Superiora mi deseo de ir más allá. No sé, sentí que no me servía alcanzar un plato y mandarme a mudar. Me gusta hablar con ellos, ayudar desde mi humilde experiencia”.

"Soy más feliz como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón”, llegó a contar Ricardo Pineiro a LA NACION ARCHIVO