“Sé amable, siempre”. La mujer de Scioli rompió el silencio y apoyó a Fabiola Yáñez en redes sociales

Gisela Berger pareja de Daniel Scioli habló en las redes sobre la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Gisela Berger, pareja del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina, rompió el silenció para apoyar públicamente a la exprimera dama Fabiola Yáñez, luego de su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.

En su cuenta de Instagram la modelo mostró una imagen de ella abrazada a Yáñez con la leyenda: “Nunca sabes por lo que alguien puede estar pasando. Sé amable, siempre”.

Fue la primera declaración pública de Gisela Berger en mucho tiempo ya que, tras su reconciliación con Daniel Scioli decidió alejarse de los medios de comunicación y prácticamente dejó de usar las redes sociales.

Su mensaje, de solidaridad con Fabiola Yáñez, remite directamente a su propia historia personal, cuando acusó al padre de su hija de “malos tratos” y “violencia psíquica”

Gisela Berger apoyó a Yánez en las redes

Una relación con idas y vueltas

Gisela Berger y Daniel Scioli hicieron pública su relación en 2016, después de que el político anunciara su divorcio con Karina Rabolini. Se especuló, en su momento, que el romance venía de larga data y que habían compartido viajes mucho antes.

Durante 2017 tuvieron la primera crisis que trascendió a la prensa. Lo expuso Gisela cuando publicó en Twitter mensajes hot que Daniel Scioli cruzaba con la mediática Sofía Clérici. En redes sociales comunicó su separación y buscó refugio en Alicia, su pueblo natal, de apenas 4 mil habitantes, en la provincia de Córdoba. El caso se debatió en los programas de la tarde.

En octubre de 2017 el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció el nacimiento Francesca. Y un año más tarde, octubre de 2018, convocaron a los medios de comunicación para cubrir el bautismo de la niña en la parroquia Salvador del Delta, en Dique Luján. Posaron los tres juntos, felices, como familia.

En enero de 2019, Gisela Berger dejó su perfil bajo y sorprendió con un polémico posteo. Apuntó directamente contra su pareja: “Scioli dice que va (a Europa) por el brazo mientras la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courchevel. ¿Dónde está la plata del país?”. También, lo acusó de “querer hacer campaña” con fotos de su hija únicamente.

El tuit de Berger que desató la polémica

La publicación tuvo rebote inmediato en los medios. En una entrevista con Antonio Laje, en el programa Buenos Días América, por América TV, Gisela redobló la acusación y dijo que en la relación “hubo malos tratos” y habló de “violencia psíquica”. “Estoy pasando un momento horroroso. Perdí la voz por los nervios. Hasta acá llegué, no me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. Las pruebas están cuando él salió en su momento a decir que era el papá feliz cuando a mí me había pedido un aborto... Yo no me voy a quedar callada, le di una oportunidad porque él me buscó hasta el cansancio y la verdad es que estaba enamorada de él y era el papá de mi hija... Entonces, ¿cómo no le voy a dar una oportunidad?”.

La primera foto "oficial" junto a Daniel Scioli Revista ¡Hola!

“Puedo decir que la violencia psíquica que tuvo conmigo fue mucho más durante todo este tiempo, desde que estuve embarazada hasta que tuve la beba. Lo único que hizo cuando tuve a la nena fue salir conmigo de la clínica, los únicos que se quedaron ahí fueron mis padres”, explicó.

Después de semejante acusación, cuando parecía que la relación no tenía vuelta atrás, Daniel y Gisela se reconciliaron.

En diciembre de 2019, cuando Daniel Scioli fue designado embajador en Brasil, la modelo se mudó con él y la niña. Allá también atravesaron un impasse, que fue superado.

En 2018, juntos otra vez para el bautismo de Francesca Scioli Prensa Scioli

La última vez que Scioli y Berger se mostraron juntos fue el domingo pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de un vuelo proveniente de Francia. El funcionario viajó al país europeo para estar presente en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024.

Consultada por LA NACION, Gisela Berger prefirió “no hablar del tema” y aclaró que hizo su posteo “como cualquier persona que se solidariza en una situación así”.

