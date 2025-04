El protagonista del meme viral de la chica molesta explicó la verdad detrás de la secuencia

No hay quien no tenga en sus álbumes de foto alguna imagen que preferiría sacarla de nuevo e incluso borrarla, sobre todo si tiempo después se convierte en lo que todos temen: un meme viral que recorre el mundo entero. Eso fue lo que le sucedió a Patrick Ritchie, protagonista de la foto que muestra a una chica molesta o aburrida en un boliche mientras un chico interacciona con ella muy cerca. Fue precisamente él quien reveló recientemente qué es lo que ocurrió aquel día que se inmortalizó para siempre.

Patrick Ritchie y Lucía Gorman en 2018

En el meme conocido como “la chica molesta”, el joven, quien en aquel entonces tenía 18 años, fue capturado en el momento que se encuentra diciéndole algo a una chica en el oído en un boliche. Lejos de ser una conversación agradable, el rostro de ella indica que se está aburriendo y que quiere salir de esa situación lo antes posible.

Según trascendió, Lucía Gorman, la joven protagonista del meme, recreó la imagen con una amiga que imitó al chico que siete años atrás le robó tiempo de su salida.

Lucía Gorman fue la protagonista femenina de la foto (SWNS)

En diálogo con Daily Mail, Ritchie, de 24 años, que trabaja como topógrafo comercial graduado, contó su versión de los hechos. “No sabía que se estaba tomando la foto. Me di cuenta al día siguiente de que se publicara. No creo que la gente me reconociera”, comenzó.

Como suele ocurrir en una noche de baile, él dijo no acordarse de lo que le había dicho. “No sé qué le estaba diciendo a Lucía en ese momento... Estábamos en el bar. Éramos un grupo grande y debí haber hablado con ella cinco, diez o quince veces esa noche”, agregó.

Patrick estaba con sus amigos en la discoteca Bourbon de Edimburgo en 2018 cuando ocurrió el incidente (Facebook)

En ese sentido, comentó que como no tiene recuerdos de aquella noche, “debió ser buena”. “Me reí un poco y es lo que es. No volvió a salir en el futuro. Simplemente, me da un poco de rabia que se hiciera viral. No recuerdo lo que estaba diciendo. Fue hace un tiempo”, sostuvo.

Y completó: “Probablemente mi familia se rio cuando lo vio. Tenía dieciocho años y fue el comienzo de mis salidas. Ya tengo 24 años. Me río y me alegra dejarlo así. De vez en cuando me encuentro con Lucía. Estaba con ella en el colegio. Nos reímos de ello”.

Se convirtió en uno de los memes más virales del mundo y hoy luce muy distinto

Entre los personajes de los memes virales se encuentra Sammy Griner, que en agosto de 2007 tenía apenas 11 meses y su mamá le sacó una foto en la playa sin saber que se convertiría en el niño de los memes más famosos del mundo. La imagen se viralizó primero en Flickr y, al pasar los años, se replicó en el resto de las plataformas.

Sammy Griner ya no es un bebé y en la actualidad tiene 18 años Captura

La imagen sigue recorriendo X, Facebook e Instagram. ¿La razón? La mirada de determinación del bebé y el puño con arena se convirtió en un ícono para que los usuarios de las redes sociales celebren sus logros. En la actualidad, Sam tiene 18 años y luce un aspecto totalmente diferente.

