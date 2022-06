Se enteró que su hijo le hacía bullying a una niña y le dio una lección que jamás olvidará

Una de las situaciones más temidas por los padres en los colegios es el bullying o acoso escolar a sus hijos. Este tipo de procedimientos expone la figura de una persona, a quien la utilizan de chivo expiatorio, para que sea hostigada por otros niños del curso o establecimiento educativo. En los últimos días, se conoció con un caso en Inglaterra, en la zona de Warwickshire, donde un niño - del cual no se reveló la identidad por ser menor de edad- usaba la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para descargar su ira con una compañera.

A raíz de los constantes mensajes intimidatorios de este chico de 11 años, la maestra del curso, alertada por esta conducta inapropiada, decidió avisar a las autoridades de la institución para que tomaran cartas en el asunto y que el hecho no se agravase. En consecuencia, se comunicaron con su mamá, Samm Jane, quien a principio no salió del estupor por conocer esta noticia y aguardó a la llegada de su primogénito a su casa para investigar su dispositivo móvil.

La reacción de Samm al enterarse de la conducta inapropiada de su hijo en el colegio Foto: @sammjane2

Aún compungida y enardecida por la actitud del acosador, Samm utilizó su cuenta de TikTok para subir una video con su cara en primer plano, seguido del texto: “He’s lucky he is still breathing”, que traducido al castellano, indica: “Tiene suerte de que todavía respira”. Tras llegar a su domicilio luego de la jornada escolar, su mamá no perdió el tiempo e indagó al pequeño, a quien le pidió su celular para observar las pruebas que lo incriminaban.

Horrorizada con la actitud de uno de sus cinco hijos, Samm se mostró completamente aterrada al ver el chat con su compañera, en donde se observa el maltrato con palabras despectivas hacia el prójimo. “No quiero volver a ver tu cara fea y tu cuerpo gordo en la escuela, me ofenden”, se logra dilucidar en la captura de imagen. Del otro lado de la pantalla, la respuesta mostró la tristeza de la niña, quien quedó expuesta ante los insultos: “Deja de ser así conmigo. Sabes que herís mis sentimientos cada vez que eres malo conmigo”.

Los mensajes intimidatorios que alertaron a las autoridades del colegio Foto: @sammjane2

Como si esta actitud no fuera suficiente, el niño también empleaba el método de revolearle lápices y objetos escolares a la chica, lo que aún enfureció más a su tutora. En consecuencia, como primera medida, se le prohibió, terminantemente, utilizar su celular, al menos, por una semana hasta que deponga su actitud y además, al acercarse su cumpleaños, utilizará una parte del dinero que le regalen para comprar flores y chocolates a su compañera de colegio.

No obstante, Samm comenzó a realizar averiguaciones del domicilio de la damnificada para que su hijo pida las disculpas correspondientes y que la otra familia se entere de lo sucedido. Una vez ahí, la niña le aceptó el pedido de arrepentimiento por lo hecho y le machacó a su hijo que no debe tener actitudes de ese tipo debido a que a la otra persona le generará un sentimiento de inseguridad.

“Estoy criando a un hombre. Mi hijo no tiene ese modelo machista a seguir, así que tengo que enseñarle a ser un hombre y asegurarme de que sea respetuoso con las personas”, destacó su madre, a modo de enseñanza.