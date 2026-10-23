Se quedaron sin trabajo y construyeron una casa de 70 m² con más de 10.000 botellas de vidrio recicladas

Hay historias que demuestran que, incluso en los momentos más difíciles, la creatividad puede convertirse en una herramienta para salir adelante. Ese fue el caso de una pareja brasileña que, después de quedarse sin ingresos y no poder afrontar el alquiler de su vivienda, encontró una alternativa tan económica como original: construir su propia casa utilizando miles de botellas de vidrio recicladas. Lo que comenzó como una solución ante una situación desesperante terminó convirtiéndose en un proyecto que llamó la atención por su propuesta sustentable.

Los protagonistas de esta historia son Dóris Dias y Robson Lopes, una pareja de Foz do Iguaçu, Brasil, que en abril de 2020 decidió comenzar a construir su hogar. En aquel momento, Robson había perdido su trabajo como repositor de supermercado, mientras que Dóris, quien trabajaba como educadora social, se encontraba imposibilitada de continuar con sus actividades laborales debido a problemas de salud.

Dóris Dias y Robson Lopes comenzaron el proyecto en abril de 2020 en Foz do Iguaçu, Brasil

Ante las dificultades económicas, ambos se mudaron temporalmente a la casa de los padres de Dóris. Sin embargo, su deseo de recuperar la independencia los llevó a buscar alternativas que les permitieran tener una vivienda propia sin necesidad de realizar una gran inversión.

La inspiración surgió de una experiencia anterior. Durante su casamiento, celebrado en septiembre de 2019, habían utilizado distintos materiales reciclados para decorar el lugar. Fue entonces cuando descubrieron las posibilidades que ofrecían las botellas de vidrio y comenzaron a investigar cómo podían aprovecharlas en una construcción.

Cómo construyeron una casa con más de 10.000 botellas de vidrio

Según contaron en septiembre de 2020 al medio brasileño UOL, comenzaron a recorrer las calles de Foz do Iguaçu para recolectar botellas descartadas. Con el paso del tiempo, familiares, amigos y vecinos se sumaron a la iniciativa mediante donaciones, lo que les permitió reunir una gran cantidad de materiales.

La pareja utilizó más de 10.000 botellas de vidrio recicladas para levantar las paredes de su vivienda

Para levantar las paredes, utilizaron principalmente botellas de vidrio de 600 mililitros, que reemplazaron a los ladrillos tradicionales. Estas fueron unidas con cemento y arena, mientras que los envases más pequeños se destinaron a las divisiones interiores. Además, incorporaron hierro y otros elementos para completar la estructura de sostén.

En apenas cinco meses lograron reutilizar más de 10.000 botellas y levantar las paredes de una vivienda de 70 metros cuadrados. Hasta septiembre de 2020, habían invertido aproximadamente 3000 reales brasileños, aunque todavía necesitaban instalar el techo, las puertas y las ventanas. Para poder continuar con las obras, decidieron organizar una colecta.

Cómo avanzó la construcción y qué planean hacer con la vivienda

El proyecto nació como una solución a las dificultades económicas y se convirtió en una iniciativa de reutilización de residuos

Con el paso de los años, el proyecto continuó creciendo. En junio de 2024, el medio local H2FOZ informó que la superficie de la casa se había ampliado a 85 metros cuadrados y que ya se habían utilizado alrededor de 20.000 botellas de vidrio.

Aunque todavía quedaban trabajos pendientes, la pareja había avanzado con las instalaciones de agua, electricidad y cloacas. De acuerdo con lo explicado por Dóris, el diseño contempla una habitación principal con baño privado, un segundo dormitorio, otro baño, una cocina integrada al living, un lavadero y un garaje.

Las botellas de vidrio de 600 mililitros reemplazaron a los ladrillos tradicionales en las paredes de la casa

Pero sus planes van más allá de conseguir un lugar donde vivir. Esto teniendo en cuenta que, una vez finalizada la construcción, Dóris espera que la vivienda también pueda recibir visitantes interesados en conocer esta particular iniciativa.