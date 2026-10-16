Se quejó por el precio de una cena y publicó el ticket en redes sociales, pero un detalle le jugó en contra: “Miserable”

Las redes sociales suelen convertirse en el escenario de situaciones insólitas que rápidamente generan debates entre miles de usuarios. Desde experiencias desagradables en restaurantes hasta reclamos por precios excesivos, muchas personas recurren a estas plataformas para compartir sus quejas y buscar el respaldo de otros internautas. Sin embargo, no siempre consiguen la reacción que esperan.

Eso fue lo que le ocurrió a Enrique Moris, un hombre que en 2021 decidió publicar el ticket de una cena en un exclusivo establecimiento de Marbella, España, para manifestar su indignación por el servicio recibido. Aunque su intención era cuestionar una situación que consideraba injusta, el detalle de los consumos terminó por desviar la atención de su reclamo y provocó una ola de críticas.

El episodio comenzó después de una salida gastronómica que compartió con otras siete personas. Al finalizar la velada, el grupo recibió una cuenta que ascendía a 4098 euros, una cifra elevada que incluía bebidas alcohólicas, hamburguesas y un cargo adicional por el servicio de mesa.

La publicación del comprobante de la cena generó una catarata de mensajes que señalaron que detrás del descargo se exhibía una clara ostentación para presumir cuánto habían gastado en la comida Twitter @kike_moris

Sin embargo, lo que más molestó a Moris no fue el importe total, sino la reacción de un empleado cuando los comensales decidieron retirarse sin dejar una propina adicional. Indignado, el hombre recurrió a X para relatar lo sucedido y mostrar el comprobante de pago. “Un club de Marbella, nos cargan 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere”, escribió.

La publicación no tardó en viralizarse. Según los registros difundidos en aquel momento, acumuló más de 6000 retuits, alrededor de 4000 comentarios y 3700 me gusta. Sin embargo, lejos de encontrar solidaridad, el hombre quedó en el centro de una controversia por los productos que había consumido y la cantidad de dinero que había desembolsado.

Exhibió el ticket de la cena en la que gastó más de 4000 euros (casi 500.000 pesos) y se quejó por el costo del servicio de mesa Twitter @kike_moris

Qué decía el ticket de más de 4000 euros que desató la polémica en Marbella

El comprobante que compartió Moris permitió conocer algunos de los detalles de la cena que disfrutaron los ocho comensales en el restaurante español. Entre los consumos figuraban 13 cervezas, ocho gaseosas, once botellas de agua y más de 40 chupitos de bebidas alcohólicas. A esto se sumaban ocho hamburguesas, cada una con un valor de 28 euros.

Pero uno de los productos que más llamó la atención fue una botella de champagne Dom Pérignon, cuyo precio ascendía a 1000 euros. El monto total de la cuenta fue de 4098 euros, incluidos los 372 euros correspondientes al servicio. Precisamente, ese último cargo fue el que motivó el reclamo del cliente, quien consideró inapropiado que el mozo solicitara una propina después de que el establecimiento hubiera cobrado una suma adicional por la atención.

Aunque el planteo abrió un debate sobre las diferencias entre los cargos de servicio y las propinas voluntarias, gran parte de los usuarios centró sus críticas en la actitud del hombre. Para muchos, resultaba contradictorio gastar miles de euros en una sola comida y después expresar públicamente su indignación por el pedido de una gratificación para el trabajador.

El hombre realizó su descargo y contestó a todas las críticas con una nueva publicación Twitter @kike_moris

“Cuando te sabe mal dejar propina para el camarero, pero no te sabe tan mal gastarte más de cuatro mil euros en una comida de m... para ocho personas. Hay que ser miserable encima para poner esto en las redes sociales”, manifestó uno de los usuarios.

Otro comentario fue todavía más contundente: “Te has gastado 10 pensiones mínimas en una p... cena de hamburguesas y ahora qué quieres, ¿solidaridad? Los nuevos ricos son más imbéciles que los ricos de siempre”.

Lejos de finalizar allí, la historia sumó un nuevo capítulo cuando Moris decidió responder públicamente a quienes lo criticaban. El hombre, que se presentaba en sus redes sociales como un day trader, es decir, una persona dedicada a realizar operaciones financieras de corto plazo, publicó otro mensaje en el que hizo referencia a sus ganancias en el mercado bursátil.

“No se alarmen, pero acabo de amortizar la famosa comida en 10 minutos de mercado”, expresó. Junto a sus palabras compartió una imagen relacionada con sus operaciones financieras, con la intención de demostrar que había recuperado rápidamente el dinero gastado durante aquella salida. Su respuesta, lejos de apaciguar la discusión, volvió a alimentar las críticas de quienes consideraban que sus publicaciones reflejaban una actitud ostentosa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.