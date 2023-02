Se separó de su novio y tomó una decisión que despertó polémica en Twitter: “Le doy gracias”

escuchar

Las rupturas de relaciones amorosas siempre dejan alguna consecuencia para las personas. Mientras muchas parejas finalizan romances en buenos términos o de común acuerdo, otras, por el contrario, terminan de la peor manera y con infidelidades de por medio.

Lo cierto es que muchas personas suelen despojarse de las pertenencias y regalos que les dejaron sus exparejas, porque les traen malos recuerdos o porque quieren comenzar una nueva vida sin objetos que los aten al pasado. Este no fue el caso de una joven usuaria de Twitter, que encontró la manera de utilizar las camisetas de su exnovio.

En muchas telenovelas o películas, vemos como los protagonistas rompen en llanto durante muchas horas y tiran o hasta queman los objetos que les regalaron sus exparejas. O peor aún, las pertenencias que se olvidaron en casas ajenas. En el caso de esta mujer, que se viralizó en la red social del pajarito, se le ocurrió una idea para aprovechar las camisetas de quien fue su novio.

"Le doy gracias a mis ex por dejarme de herencia remeras que las corto para ir al gimnasio", escribió en Twitter

A modo de resarcimiento por los daños ocasionados de la ruptura, o como “regalo”, Agustina decidió hacer suyas las camisetas e incluso modificarlas para su uso y comodidad.

Así fue como las transformó en ropa para sus entrenamientos y las cortó a su medida. “Le doy gracias a mis ex por dejarme de herencia remeras que las corto para ir al gimnasio”, fue lo que escribió en la plataforma virtual donde se hizo viral.

Lo que siguió fue una catarata de respuestas de gente que la acompañó en el sentimiento y otra que bromeó acerca de la situación. “¡Qué suerte, a mí me dejaron traumas!”; “Mi mamá hace lo mismo”, “¡No! Y yo que las tiré todas”; “Ahora ya sé qué hacer, gracias”, “También las podés hacer top” y “A mí mi ex me dejó deudas”, fueron algunos de los comentarios que recibió por publicar su idea.

"Para seguir con la temática, continuamos con mas remeras", escribió en otro tuit

Mientras que, por otra parte, algunos criticaron su acto e incluso la retaron a hacer algo más productivo: “¿No se le ocurrió aunque sea regalarlo a alguien o donarlo a alguna entidad?”, expresó un usuario.

