Se sirvieron todo lo que pudieron en un tenedor libre y los multaron: “La comida no se desperdicia”

Una situación insólita ocurrió en un “tenedor libre” de Lleida, España, donde un grupo de jóvenes fueron multados por el establecimiento por haber pedido una gran cantidad de platos y desperdiciar comida.

“Lo que ven en la mesa es todo lo que nos ha sobrado, ya veremos la multa de cuánto es. Ahora les digo cuánto nos ha costado la broma, y nuestra ansiedad”, describió el usuario de TikTok que llevó a cabo esta broma.

Se sirvieron toda la comida que pudieron en un tenedor libre y les cobraron una multa

Al momento de la cuenta, se llevaron la sorpresa de que todo les había costado 181 euros, era el valor por los cuatro menú que habían pedido, más todos los pedidos que no llegaron a comer. Lo positivo de la situación, es que se pudieron llevar esas sobras a sus casas. Lo que no fue bueno, fueron las respuestas de los usuarios que reaccionaron a este video, ya que las críticas hacia los jóvenes fueron múltiples.

“Ser mal acostumbrado tiene precio y yo se lo hubiese doblado por graciosos”, “Ojalá le cobrarán mil por cabeza por no saber cuánto cuesta la comida”, “Jamás lo entenderé, si es a la carta que necesidad de tener tanta comida en la mesa?”, “Me parece muy bien que les cobren porque la comida no se desperdicia de esa manera”, “¿No se puede ir pidiendo poco a poco para no tirar tanta comida?”, “Se midieron con las bebidas porque sabían que eso lo tenían que pagar aparte”, fueron algunos comentarios destacados del video que ya acumuló más de 1.2 millones de reproducciones.

