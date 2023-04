Sospechaba que su novio la engañaba, lo publicó en TikTok y el resultado la sorprendió

escuchar

Una mujer se enteró de que su pareja la engañaba gracias a un video que compartió en TikTok. Su ahora exnovio nunca le permitía postear imágenes de él en sus redes sociales, algo que levantó sus sospechas. Sin embargo, recién un año después que se dio cuenta de la infidelidad. La comunidad virtual le ayudó a descubrir que el hombre tenía una relación con otra persona desde hacía dos años.

La mujer, identificada como Carlita Victoria, contó su historia en la plataforma de videos. El 20 de febrero compartió un clip en el que explicó que terminó su relación sentimental debido a que su expareja no le permitía compartir fotografías de ambos. Como excusa, él le dijo que quería mantener en privado su noviazgo hasta que estuvieran comprometidos. Victoria creyó que era una razón justa y dejó de insistir al respecto.

No obstante, la mujer comenzó a sospechar que había algo extraño luego de un año de relación, cuando creyó que su vínculo amoroso era sólido pero aun así su pareja le pedía no hacerlo público. “Decía que no era necesario que las personas supieran de lo nuestro y que quienes conocían nuestra historia eran los adecuados, nadie más”, señaló en el video. “¿Por qué no podía publicar una fotografía de mi novio, con el que hablaba de matrimonio? ¿Alguien tiene una pista?”, dijo con sarcasmo.

Una mujer ironizó en TikTok con una pregunta para descubrir si su novio le era infiel

Luego detalló a sus seguidores que la razón de su ruptura fue esta misma prohibición: “Le prometí que terminaría con él si no me dejaba subir una foto de nosotros cuando cumpliéramos nuestro primer aniversario, y así lo hice”. En el clip, adjuntó una imagen del hombre y pidió a la comunidad virtual que compartieran el contenido, ya que, señaló, podría tener una segunda pareja. Esa sería la razón principal por la que no le permitía postear sus fotografías juntos. “Espero que esto funcione. Espero que, donde sea que te encuentres, veas esto y también lo dejes”, sentenció. “Compartan para llegar a la persona correcta”, agregó. El video se hizo viral de inmediato y llegó a millones de personas en cuestión de horas.

Confirma la infidelidad

Victoria publicó un segundo video tan solo un día después del primero. En este reveló a sus seguidores que, como lo había sospechado, Darwin, su expareja, tenía una relación con otra mujer mientras ellos estaban juntos. “Esto es algo complicado de decir, pero sí, él tuvo novia durante los últimos dos años. Y yo me enteré de eso gracias a la ayuda de todos ustedes, así que se los agradezco”, señaló.

La mujer precisó que su relación era muy parecida a la que su exnovio tenía con la otra persona. “Nuestras citas eran muy similares, las cosas que me decía eran exactamente las mismas que le contaba a ella. Es muy difícil saber que las dos teníamos los mismos planes de matrimonio con la misma persona”, reconoció. Explicó que a pesar de la noticia, se sentía bien y aliviada de por fin conocer toda la verdad.

La mujer confirmó que su novio tenía una doble vida luego de publicar un video en TikTok

LA NACION