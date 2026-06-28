Un vecino escuchó un chapoteo sospecho; pidió ayuda y los bomberos acudieron al lugar, pero cuando lograron sacar al animal se llevaron una sorpresa

Se tiraron al lago para salvar a un perro que se ahogaba, pero lo que sacaron del agua los dejó sin palabras: “Estaba débil y exhausto”

28 de junio de 2026 00:28 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Estaba disfrutando de una tarde de primavera en el patio trasero de su casa cuando escuchó una suerte de chapoteo que provenía del lago cercano.

De inmediato pensó que se trataba del perro de algún vecino que se había caído al agua. Y su reacción fue instantánea. Comenzó a gritar y segundos después se tiró al lago con la intención de ayudarlo.

Mientras el hombre intentaba alcanzar al animal, que nadaba rápidamente a través del lago, un grupo de vecinos salió a ver qué sucedía.

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“Sus gritos y el alboroto que causó llamaron la atención de otros vecinos”, explicó Andrea Schuch del Departamento de Bomberos de Cape Coral. “Uno de ellos llamó al 911 y los bomberos fueron enviados al lugar”.

Minutos después, los bomberos de Cape Coral llegaron al lago Britannia en Cape Coral, Florida. Pero como el animal nadaba continuamente de un lado a otro, la tarea de rescate se complicó más de lo esperado.

“Los bomberos conducían hasta un lado del lago para ayudarlo, pero cuando llegaban, él nadaba de regreso al otro lado”, dijo Schuch. “Así que los bomberos tenían que dar otra vuelta”.

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Afortunadamente, una residente llamada Denae Judd, que había estado observando el alboroto, tenía una posible solución. Disponía de un kayak en su casa y se ofreció a ayudar a los bomberos a acorralar al animal.

Rescate de un coyote

“Remó por el lago para intentar acorralarlo”, dijo Schuch. “Esto fue de gran ayuda porque fue la única que vio que el animal se había metido en un pequeño hueco entre el malecón y un muelle”.

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Sin que los bomberos supieran, el animal exhausto y empapado se había arrastrado bajo un muelle local buscando refugio. Tan pronto como Judd señaló su escondite, los rescatistas se acomodaron sobre el muelle y comenzaron a sacarlo con cuidado del hueco hasta que volvió al agua. Entonces, un bombero con guantes lo agarró definitivamente.

Tras un largo y angustioso rescate, los bomberos finalmente tuvieron al perro en brazos. Pero pronto se dieron cuenta de que el animal que habían salvado no era un perro.

“Mientras los bomberos trabajaban para sacarlo, empezaron a sospechar que era un coyote y no un perro”, dijo Schuch. “Una vez fuera del hueco, pudieron ver claramente que se trataba efectivamente de un coyote joven”.

Los bomberos estaban atónitos. No era la primera vez que rescataban un animal del lago, pero nunca antes se habían encontrado con un coyote en el agua.

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“Todos se sorprendieron al descubrir que era un coyote”, dijo Schuch. “Con más de 640 kilómetros de canal, es común que los perros caigan al agua. ¡Pero nunca antes habíamos visto un coyote!”.

Los rescatistas estaban cansados, pero se dieron cuenta de que el coyote estaba aún más agotado tras nadar varias veces a través del lago. Debido a su estado, decidieron llamar a un centro de rehabilitación local en lugar de liberarlo en la naturaleza.

“Como se trata de un animal salvaje, se consideró la posibilidad de simplemente dejarlo ir”, dijo Schuch. “Sin embargo, se veía delgado y claramente exhausto. Lo que más llamó la atención de los rescatistas fue que se quedó inmóvil una vez fuera del agua”.

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Poco después, personal de un hospital veterinario local llegó al lugar y se coordinó con la Clínica para la Rehabilitación de la Fauna Silvestre (CROW), para brindarle la atención que necesitaba. El personal de CROW recibió al cachorro de coyote ese mismo día y comenzó a tratar sus dolencias.

“En CROW nos informaron que estimaron que el coyote tenía 12 semanas y estaba, además, muy delgado”, dijo Schuch. “Está siendo evaluado y se encuentra en cuidados intensivos”.

El cachorro de coyote permanece en CROW mientras recibe tratamiento, y allí confían en que se recupere pronto. Esperan verlo pronto de regreso a su hábitat natural.

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