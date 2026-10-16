Según la psicología, quienes disfrutan los días de lluvia tienen menos estrés y logran concentrarse más en sus tareas

Mientras algunas personas esperan con entusiasmo la llegada de los días soleados para salir a pasear o encontrarse con amigos, otras ven en los días lluviosos una oportunidad para descansar, reflexionar y disfrutar de pequeños momentos de tranquilidad. Desde la psicología, existen distintas explicaciones sobre por qué algunas personas disfrutan más que otras los días de lluvia.

Una de las explicaciones psicológicas está relacionada con el asombro, una emoción estudiada por los investigadores Dacher Keltner y Jonathan Haidt. Esta sensación aparece cuando una persona se encuentra frente a algo que percibe como inmenso, extraordinario o difícil de comprender. Puede surgir al contemplar un paisaje natural, observar el cielo durante una tormenta o experimentar la fuerza de determinados fenómenos meteorológicos. En este contexto, la lluvia puede despertar una sensación de conexión con la naturaleza.

Otra explicación se relaciona con la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica consiste en concentrarse en el momento presente y observar las sensaciones, pensamientos y emociones sin juzgarlos de manera inmediata. Los días de lluvia pueden facilitar este tipo de experiencias porque ofrecen estímulos sensoriales fáciles de identificar: el sonido constante del agua, la brisa fresca, los cambios de temperatura y el aroma característico que aparece cuando comienza a llover.

La capacidad de sorprenderse por los eventos naturales es lo que hace disfrutar a los seres humanos de la lluvia (Foto: Pexels)

Prestar atención a estos detalles puede contribuir a interrumpir, aunque sea por un breve período de tiempo, los pensamientos repetitivos relacionados con las responsabilidades laborales o los problemas personales.

¿Cuál es la personalidad de las personas que aman los días lluviosos, según la psicología?

Las preferencias por determinados fenómenos naturales también pueden analizarse a partir de los rasgos de personalidad. Uno de los modelos más utilizados en psicología es el de los Cinco Grandes, que describe distintas dimensiones de la personalidad humana. Entre ellas se encuentra la apertura a la experiencia, vinculada con la curiosidad, la imaginación, la creatividad y el interés por descubrir nuevas sensaciones.

¿Qué dice la psicología sobre las personas que aman los días de lluvia?

Las personas con una mayor apertura suelen mostrar interés por experiencias estéticas, ambientes diferentes y situaciones que estimulan la reflexión. En este sentido, una jornada lluviosa puede representar una oportunidad para observar el entorno desde otra perspectiva, disfrutar de una actividad creativa o dedicar tiempo a intereses personales.