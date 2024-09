Seúl gourmet: la capital gastronómica poco explorada que busca poner a Corea del Sur en el mapa internacional

Más allá del K-Pop y el K-Beauty, el hallyu puso a la gastronomía coreana en un lugar privilegiado y muchísimas personas alrededor del mundo empezaron a explorar una cocina repleta de sabores extraordinarios.

Mientras que en Buenos Aires seguimos viendo cómo el circuito de la gastronomía asiática no deja de crecer y, cada vez más, de manera local, tenemos la oportunidad de descubrir sus diferentes sabores tradicionales, no hay dudas de que tener la posibilidad de visitar países como Corea del Sur se convirtió en un ítem de la bucket list de muchísimas personas. Es que la ola coreana (hallyu), no solo significó un boom por los K-dramas, el K-pop y el K-beauty, sino también generó un enorme interés por conocer más sobre la cultura de un país que para los argentinos —en líneas generales— se planteaba como exótico. Y en este punto debemos decir una obviedad: ¿qué mejor manera de conocer una cultura que a través de su comida?

Repleta de sabores increíbles, la gastronomía coreana es una propuesta ideal para los foodies que les gusta explorar.

Con una gastronomía que tiene grandes hitos como el kimchi, el soju y sus sabrosas propuestas de picoteo en el formato de comida callejera, Seúl es una gran capital gastronómica con el potencial de convertirse en una experiencia inigualable para cualquier foodie. Es ante esto que si el plan es visitarla, aquí ocho lugares que no deberían faltar en tu lista de imperdibles.

1. Parrilla coreana

Muy diferente de lo que los argentinos consideramos un gran asado, una de las principales características de la parrilla coreana es que la carne llega cruda y uno mismo debe cocinarla en el grill instalado en la mesa. Pudiendo elegir entre una gran variedad de opciones (carne vacuna, de cerdo, pollo y hastas frutos del mar), el verdadero secreto es asar junto a las diferentes opciones que se ofrecen en formato de banchan (en general, cebollitas de verdeo y hongos) para así armar un bocado perfecto. Dignas de un caos bastante poético; disfrutar de este tipo de experiencia es también animarse a sentarse en tachos pequeños y mesas apretadas, para terminar perfumado por el humo de la carne y algo divertido por las conversaciones acaloradas de tu alrededor.

Las parrillas coreanas son muy populares y podés disfrutar de todo tipo de carnes asadas.

Mientras que hay muchísimas opciones, una de las mejores es Meatman Kim Chun-bae que se encuentra en la turística zona conocida como red road en donde, además, vas a poder disfrutar de un montón de artistas (cantantes y bailarines) que alquilan los spots para hacer sus performances.

En Buenos Aires: con ya varias opciones de parrillas coreanas, una de las más conocidas y que tiene uno de los mejores menús es KBBQ Parrilla Coreana. Por ahora tiene tres locales y solo se puede ir con reserva previa.

2. Banchan

Una de las principales características de la gastronomía coreana es que, en líneas generales, disfrutar de una comida con amigos, familiares o colegas significa estar frente a una mesa repleta de pequeños platitos en donde todo —excepto tu bowl de arroz— se comparte y uno va picoteando a medida que arma sus bocados combinando los distintos ingredientes.

El banchan es uno de los formatos más tradicionales de la comida coreana.

Conocido como banchan, la diversidad de esos platitos varía muchísimo de acuerdo a lo que uno elija y puede ir de solo dos o tres hasta una veintena. ¿Qué tienen? ¡De todo! Pescados fritos, verduras fermentadas, sopas de kimchi o tofu, pequeñas tortillas de cebolla de verdeo, ensaladas simples y hasta fideos de batata. Una de las propuestas foodies más tradicionales que vas a encontrar, hay dos lugares que sin dudas no deberías dejar de visitar: el primero es Gwanghwamun Hansang (está dentro del Hotel Koreana en Taepyeongno 1-ga) que tiene la particularidad de servir banchan individuales y el segundo es Toenmaru Bapsang (111 Songpa-daero). Este último es uno de los más populares ya que fue parte de una serie de televisión y sirven bancham de hasta 21 platos.

En Buenos Aires: aunque, en general, las propuestas gastronómicas coreanas en la ciudad ofrecen un mix de los platos tradicionales, si querés disfrutar de un buen banchan uno de los mejores lugares es Žuti.

3. Iced americano

Alguien podría decir que no viajaste a Corea del Sur si no tomaste, como mínimo, un iced americano por día. Es que la cultura cafetera del país es tan grande y tan popular que, mientras caminás por las callés de Seúl, vas a ver una cantidad asombrosa de cafeterías por cuadra.

Tomar un iced americano y disfrutar de la pastelería coreana, es un planazo.

Siendo el iced americano una de las opciones más populares, disfrutarlo en la comodidad de una mesita o para el on going ya va a ser elección tuya. Eso sí, si te quedás en la cafetería entonces también es una gran oportunidad para disfrutar de su pastelería que —en mood kawaii— tiene tortas, macarrones y bocaditos dulces con las formas más dulces y sorprendentes que vas a ver en tu vida. Por aquí la recomendación es bastante obvia y el lugar que no deberías dejar de probar es Twosome place, una cadena enorme que vas a encontrar con muchísima facilidad ya que tiene cientos de locales ubicados en diferentes partes de la ciudad.

4. Pollo frito

Si sos del team que es súper fanático de los K-dramas sabrás que el pollo frito (un plato de origen norteamericano que encontró en Corea del Sur un lugar de privilegio y en donde supieron apropiarlo para darle su toque particular) es una de las confort food por excelencia.

El pollo frito coreano es una de las confort foods más populares.

Súper crocante y quizá uno de los manjares más increíbles que vas a probar en el país, después del primer bocado vas a darte cuenta que el pollo frito coreano está en otro nivel y que nunca habías comido alto tan delicioso. Con un menú en donde tenés diferentes sabores (desde los más dulzones o clásicos hasta los más picantes), es la oportunidad perfecta para maridarlo con una buena cerveza fría o, si te gusta, un soju tradicional. Aunque también hay cientos de lugares en los que podés disfrutar del pollo frito coreano, uno de los hot spots del momento es Gyeongseong Chicken (Yulgok-ro 4-gil) que está en una clásica callecita de Seúl y que, para ir, es necesario que primero reserves tu mesa.

En Buenos Aires: probablemente uno de los spots que ganó mayor popularidad en el boom de la gastronomía coreana, KIKIRIKI tiene uno de los mejores pollos fritos de la ciudad.

8. Pizza

Así como con el pollo frito, la pizza es otra de las propuestas de confort food de Corea del Sur y —si mirás K-dramas, lo sabrás muy bien— ideal para disfrutar con amigos y unas buenas cervezas frías después de un difícil día de trabajo.

La pizza también está en su versión coreana Shutterstock

En general de porciones más pequeñas que las que estamos acostumbrados, la gran particularidad de la pizza en corea es que no le temen (¡en lo absoluto!) a combinar los sabores salados con los dulces y la pineapple pizza es solo el punto de partida: mousse de batata, choclo dulce, bulgogi, papas o calamares... es solo cuestión de animarse y elegir la que más llame tu atención. Siendo muy común que la pizza se corte con una tijera especial (¡y se coma con la mano! como corresponde), hay varios lugares en donde podés probar esta delicia pero entre los mejores está Magpie Brewing Co en donde además podés probar excelentes cervezas.

5. Pollo hervido (samgyetang)

Cuando un argentino piensa en comer pollo hervido, en líneas generales, son dos cosas las que se le vienen a la cabeza: comida de clínica o comida para cuando estás enfermo.

Un plato tradicional coreano con pollo Shutterstock

Sin embargo los coreanos sí que supieron transformar esta preparación que tiene su origen en la Dinastía Qing para transformarlo en una delicia gurmé que te va a sorprender. Servido entero (¡sí! ¡entero!), llega a la mesa con un bowl de arroz (aunque a veces en vez de venir aparte, el pollo llega relleno) que uno va mojando con un caldo blanquecito y súper sabroso, al mismo tiempo en que vas desarmando el pollo con la cuchara. Uno de los más ricos se consigue en JangAn Samgyetang (8 Sejong-daero 18-gil), un restaurante que está abierto desde 1971 y en donde también encontrás una variedad de estas sopas o guisos con -por ejemplo- pulpo.

5. Drugstore

Ideal para aquellos días en donde te proponés visitar muchísimos lugares y que no te imaginás sentándote en un restaurante a disfrutar de una comida completa, las tiendas de conveniencia (o drugstores, como las conocemos en Argentina) son en realidad una parada foodie que no deberías desaprovechar: vas a encontrar bocadillos deliciosos y muy amigables con el bolsillo. Con mesitas para comer ahí mismo, podés prepararte de un clásico cup of noodles hasta encontrar gimbap de diferentes sabores y los clásicos gimbap triangulares que tanto ves en las series coreanas. La recomendación de los locales es una que funciona siempre: noodles, kimchi y gimbap triangulares... vas a terminar pipón, pero va a valer la pena.

Baek Jong-won, un reconocido chef coreano, tiene toda una línea de comida para drugstores que es increíble.

Baek Jong-won —uno de los chefs coreanos más famosos del país— tiene toda una línea de comida para drugstores, así que buscá su cara en el packaging y no te vas a arrepentir de la elección. Aquí los spots son los obvios: 7Eleven o GS25.

Desde calamares fritos hasta frutas acarameladas, la comida callejera coreana está en otro nivel.

6. Comida callejera

Las noches de Seúl están repletas de color, de vida y de muchísimos sabores. Quizá es por eso que se convierten en la oportunidad perfecta para animarse a explorar los carritos de comidas y elegir diferentes cosas para picotear. Realmente llevando a otro nivel el juego de la comida callejera (formato que es realmente muy popular en toda la gastronomía asiática y que se convirtió en parte fundamental de la cultura gastronómica del continente), en las calles de Seúl vas a encontrar un sin fín de puestitos —uno al lado del otro— en donde vas a poder elegir lo que se te ocurra: tteokbokki (el clásico ñoqui de arroz picante) hasta calamares fritos, para pasar a las frutas acarameladas, helados y hasta donas. Los colores, los aromas y el bullicio de las personas paseando (turistas y locales) te va a abrir el apetito y vas a querer probarlo todo.

Conocer Seúl a través de su gastronomía, y probarla en Buenos Aires Shutterstock

