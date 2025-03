Dos aviones de combate en Corea del Sur lanzaron por error bombas sobre casas y una iglesia: 15 heridos

SEÚL.- Dos aviones de combate surcoreanos arrojaron accidentalmente ocho bombas sobre una zona civil a unos 40 kilómetros al noreste de Seúl, durante un ejercicio conjunto con el ejército estadounidense este jueves y causaron heridas a al menos 15 personas.

Las bombas Mk82 de 225 kilos de dos aviones KF-16 fueron “lanzadas anormalmente” y cayeron fuera del campo de tiro, precisamente en Pocheon, cerca de la fuertemente militarizada frontera con Corea del Norte, según afirmó el comunicado de la Fuerza Aérea. La entidad pidió disculpas y dijo que ofrecería una compensación y tomaría otras medidas necesarias.

“Lamentamos los daños causados por el accidente de lanzamiento anómalo y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, indicó el texto. Además, agregó que un comité investigará el accidente y examinará la magnitud del daño infligido.

Un soldado del ejército de Corea del Sur hace guardia cerca del lugar del accidente con una bomba, donde un avión de combate surcoreano arrojó bombas accidentalmente sobre una zona civil durante un entrenamiento, en Pocheon, Corea del Sur Yonhap

Quince personas resultaron heridos en total, incluidos dos soldados y dos extranjeros. Los bomberos dijeron que dos civiles resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital, pero señalaron que las heridas en la cara y el hombro no ponen en peligro su vida. Otras ocho personas con heridas menores también fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento. Las autoridades esperan que el número de heridos aumente ya que más personas han solicitado tratamiento.

Las autoridades suspenderán los ejercicios con fuego real hasta que se aclare qué falló y se espera que, aunque no esté claro temporalmente cuándo sucederá, se espera que se tracen medidas preventivas. Las autoridades no descartaron la posibilidad de un mal funcionamiento. De todas maneras, el incidente no afectará a los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos previstos para el lunes.

A NOSOTROS. Los vehículos blindados ligeros de los marines se mueven durante un ejercicio militar conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos en Pohang, Corea del Sur, el jueves 6 de marzo de 2025 Son Dae-sung - Yonhap

Un funcionario no identificado de la fuerza aérea dijo a los medios locales que un piloto de uno de los KF-16 había introducido coordenadas erróneas para un lugar de bombardeo. Otro funcionario, pero del Ministerio de Defensa, dijo a los periodistas que era necesario realizar más investigaciones para determinar por qué el segundo KF-16 también arrojó bombas sobre una zona civil.

“Campo de batalla”

En una conferencia de prensa televisada, el alcalde de Pocheon, Paek Young Hyeun, calificó los bombardeos de “terribles” e instó al ejército a suspender los ejercicios militares en la ciudad hasta que se tomen medidas fiables que puedan evitar que se repitan. “La escena del incidente es caótica, se asemeja a un campo de batalla”, dijo el alcalde.

También confirmó que Pocheon, una ciudad de 140.000 habitantes, ofrece tres importantes campos de tiro para los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos.

Los marines participan en un ejercicio militar conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos en Pohang, Corea del Sur, el jueves 6 de marzo de 2025 Son Dae-sung - Yonhap

Los residentes de la zona llevan años protestando por las molestias y el posible peligro de los campos de entrenamiento cercanos.

Park Seong-sook, una testigo ocular de 70 años que no resultó herida en el bombardeo, dijo que pensaba que “había estallado una guerra”. “Fue un sonido muy fuerte”, dijo, y agregó que la dejó temblando de miedo.